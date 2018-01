Bu tutku, Münih için umut verici...

Yeni gelen hocanın bu kaliteli oyuncu grubunu bir takıma dönüştürmek için bir numaralı ödeviyse barizdi: Uyumsuz amirallerden kurtulmak ve takımdaki herkesi tekrar eşit hissettirmek... Dün Eto’o’suz-Nasri’siz çok daha yakındılar bir takım görüntüsüne. Eğer Emre biraz şanslı olsa ya da Deniz son tercihlerini doğru yapsa, Beşiktaş’tan 1 puan koparmaları işten değildi...

NE GÖRÜYORUZ

Lig bu sene inanılmaz dengeli. Önceki akşam Fenerbahçe uzatmalarda kazanabildi, dün gün içinde Trabzon 10 kişilik Konya’ya karşı inanılmaz acı çekti, akşam da Beşiktaş’ın bu kaliteli Antalya’ya karşı kazanabilmesi için sahaya her şeyini koyması gerekiyordu. Koydular da... Talisca kontrat sezonunda fiyat etiketini hak etmeye kararlı. Devreye başlangıcına bakılırsa sezon sonunda bonservisi için 20’li rakamlar konuşulacak. Atiba formasını koruyabilmek için sadece defansif değil, ofansif katkı yapması gerektiğinin farkında. Özellikle sol çizgi hücumuna katkısı üst düzeydi. Babel’le ikili oyunları bolca yaptılar. Negredo gol atamadı ama her an oyunun içinde. Her pozisyonun önemli parçası. Birinci dakikada ofsayt nedeniyle kesilen gol pozisyonunun mimarı. 55’te gelen golde önce Talisca’ya araya veren o. Sonra ön direğe yaptığı koşuyla yine Brezilyalı’ya rahat bir vurma şansı yaratıyor. Cenk’in boşluğu elbette büyük. Ama Negredo öyle çalışkan ve istekli ki, Cenk’i unutturmaya kararlı.

AF YOK

Beşiktaş’ın dünkü üst düzey çabasını özetleyen bir başka detaysa, iki golün de biteyazan hücumların dönüşünde gelmesi. Birde Atiba-Talisca’nın, ikide Quaresma-Negredo-Talisca’nın devam edip dengesi bozulmuş savunmanın zaafını hemen değerlendirmeleri. Beşiktaş belki sezonun en iyi maçlarından birini oynamadı, bu sezon defalarca dünden iyi oyunlar gördük. Ama şuna eminim: Sezonun en istekli Beşiktaşlarından biriydi bu. Futbolcular sanırım bir daha “maç seçiyor” eleştirisiyle karşılaşmak istemiyorlar. Ve bu arzuları, bu tutkuları bu yüksek seviyeyi korursa, 20 Şubat’ta Münih deplasmanına hiç de az umutla gitmeyecekler bence.