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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.09.2019 - 07:29, Son Güncelleme:

Bu kadro, 2016’ya ait gibi

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

Galatasaray orta sahası verimsiz. Belhanda ve Akbaba dönerse işler değişebilir.

CLUB Brugge, bir proje takımı. Ajax, Porto ve Salzburg gibi gençlere yatırım yapıyor, parladıklarında markette değerlendiriyor ve yenilerini buluyor. Yazın Premier Lig’e 60 milyon Euro’ya 3 süper oyuncu sattılar (Wesley, Nakamba ve Danjuma). Onların formalarını Diatta, Dennis ve Okereke gibi 20’liklere verdiler. Kadroları olağanüstü değil ama kesinlikle bir planları var:

Dün maçın başından sonuna kadar 3-5-2 oynadılar. Bu sezon 10 resmi maçta hiç üçlü savunma oynamamışlardı ama dün bu tercihin bir nedeni vardı: Geriden topu savunma arkasına uzun vurmak ve Dennis-Okereke ikilisini kaçırmak. Kaçırdılar da... Vormer ve kadife ayaklı Vanaken mükemmel uzun paslar attılar arkaya. Neyse ki çok becerikli değillerdi son vuruşlarda.

Galatasaray’sa kaliteli bir takım. Ama durağan. Dün ilk 11’de 33’lük tam 5 adam vardı. Bu bir Şampiyonlar Ligi kadrosu ama sanki 2019’un değil. 2015’in ya da bilemediniz 2016’nın Devler Ligi kadrosu gibi bu. Belhanda ve Emre Akbaba döndüğünde işler değişebilir. Ama bu haliyle Galatasaray orta sahası verimsiz. Durağan görüntüye rağmen 1 puan iyi sonuç. Galatasaray bu Brugge’ü İstanbul’da yenerek en azından üçüncülüğü koyacaktır cebine.

Charleroi ertelemesi

BELÇİKA Federasyonu, Brugge’ün Devler Ligi play-off’u öncesi Charleroi lig maçını ‘ülke puanı açısından hayati önem’ gerekçesiyle ertelemiş. Bu çağda erteleme, elbette ilkel. Ancak bizim Avrupa temsilcilerimiz de 11’inci sıraya düştüğümüzün farkında olarak sahaya çıkarlar umarım.

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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