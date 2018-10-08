BU DiREKT OYUNA iTiRAZIM VAR

Topu birinci-ikinci bölgede hiç gevelemiyor.

Doğrudan ilerideki iki uzun

santrforuna vuruyor. Slimani-Frey

topu indirirlerse ne âlâ. Ya da seken

toplar kazanılırsa da öyle. Bu başarılırsa

artık son 40 metredeler zaten.

Kazanamazlarsa kalabalık savunma

yapmaya devam...

Bu plan Başakşehir karşısında

hiç fena işlemedi.

Fenerbahçe rakibinden

daha az

topla oynayarak,

daha fazla net

pozisyon

buldu. Yani

dün itibariyle

işler yolunda

gözüküyor.

Ancak bu stratejiye

bir itirazım var

benim: Zaten Süper

Lig’de 18 takımın belki 12-13’ü böyle

oynuyorlar futbolu! Bu strateji, büyük

maçlarda, rakibinizin topla oynama arzusu

varsa size fayda sağlayabilir. Ama

zaten karşınızda sizle aynı stratejide,

sonuna kadar geriye yaslanan, iki sert

stoperi ve iki sert ön liberosuyla hava

topu ustası olan takımlar varsa, sonuca

gitmeniz kolay olmayacaktır. Bir büyük

takım stratejisi değil bu zira. Tipik bir

Anadolu takımı stratejisi bu.

Büyük planda oyunu benimsemesem

de küçük plandaki gelişimleri de

not etmek gerek: Eljif, bütün engellemelere

rağmen pırıl pırıl parlamaya

devam ediyor. Slimani istekli, çalışkan

ve bu maçla beraber liderliğe de soyundu.

Frey’le değil Soldado’yla oynarsa,

farklı özelliklere haiz meslektaşıyla

daha fazla üretim yapacaklardır.

MEHMET-SOUZA’DAN

DAHA KÖTÜSÜ GELDi

SPORSEVERLER, geçen sezon

Mehmet-Souza’nın yetenek kısıtından

memnuniyetsizlerdi. Belki de Kocaman’ın

sonunu getirdi bu ısrar. Şimdi

bu ikili başlamıyor, onların yerine aynı

tipte, daha kalitesiz bir ikili başlıyor!

Reyes-Jailson, tipoloji olarak Mehmet-

Souza’nın benzerleri. Üstelik

toplam kaliteleri, seleflerinin altında...

AATIF VE

DiRAR’A HiÇ

ŞAŞIRMADIM

VOLKAN’ın kadro dışı bırakılmasını

sağlıklı yorumlamak için daha fazla

doneye ihtiyaç var. Ama tahminim şu

yönde: Cocu genç sayılabilecek bir teknik

adam. Yeni bir ülke, yepyeni bir takımda

soyunma odası hakimiyeti kurmak için

böyle güçlü bir figürü sistemin dışına

çıkarmak istemiş olabilir.

Ancak Aatıf ve Dirar’ın kadro harici

bırakılmalarına inanın şaşırmadım. Ağustos’ta

da yazmıştım, ülkeye olağanüstü bir

Kuzey Afrikalı futbolcu akını var.

2015’te ligde 6 Kuzey Afrikalı varken,

bu sayı 2016’da 9’a, geçen sezon 14’e,

bu yıl 22’ye sıçramış durumda. Özellikle

bir takımda 3-4 Kuzey Afrikalı varsa,

bunun bir gruplaşmaya sebep olabildiğini

başka liglerde de gördük.

Belli ki Comolli-Cocu ikilisi, Benzia

ve Slimani’yi takıma tam anlamıyla katabilmek

için Dirar ve Aatıf’ı feda ettiler.