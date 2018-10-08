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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
08.10.2018 - 08:25, Son Güncelleme:

BU DiREKT OYUNA iTiRAZIM VAR

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

DÜN Fenerbahçe, Başakşehir karşısına tipik bir ‘direkt oyun’ takımı olarak çıktı.

Topu birinci-ikinci bölgede hiç gevelemiyor.
Doğrudan ilerideki iki uzun
santrforuna vuruyor. Slimani-Frey
topu indirirlerse ne âlâ. Ya da seken
toplar kazanılırsa da öyle. Bu başarılırsa
artık son 40 metredeler zaten.
Kazanamazlarsa kalabalık savunma
yapmaya devam...
Bu plan Başakşehir karşısında
hiç fena işlemedi.
Fenerbahçe rakibinden
daha az
topla oynayarak,
daha fazla net
pozisyon
buldu. Yani
dün itibariyle
işler yolunda
gözüküyor.
Ancak bu stratejiye
bir itirazım var
benim: Zaten Süper
Lig’de 18 takımın belki 12-13’ü böyle
oynuyorlar futbolu! Bu strateji, büyük
maçlarda, rakibinizin topla oynama arzusu
varsa size fayda sağlayabilir. Ama
zaten karşınızda sizle aynı stratejide,
sonuna kadar geriye yaslanan, iki sert
stoperi ve iki sert ön liberosuyla hava
topu ustası olan takımlar varsa, sonuca
gitmeniz kolay olmayacaktır. Bir büyük
takım stratejisi değil bu zira. Tipik bir
Anadolu takımı stratejisi bu.
Büyük planda oyunu benimsemesem
de küçük plandaki gelişimleri de
not etmek gerek: Eljif, bütün engellemelere
rağmen pırıl pırıl parlamaya
devam ediyor. Slimani istekli, çalışkan
ve bu maçla beraber liderliğe de soyundu.
Frey’le değil Soldado’yla oynarsa,
farklı özelliklere haiz meslektaşıyla
daha fazla üretim yapacaklardır.

MEHMET-SOUZA’DAN
DAHA KÖTÜSÜ GELDi

SPORSEVERLER, geçen sezon
Mehmet-Souza’nın yetenek kısıtından
memnuniyetsizlerdi. Belki de Kocaman’ın
sonunu getirdi bu ısrar. Şimdi
bu ikili başlamıyor, onların yerine aynı
tipte, daha kalitesiz bir ikili başlıyor!
Reyes-Jailson, tipoloji olarak Mehmet-
Souza’nın benzerleri. Üstelik
toplam kaliteleri, seleflerinin altında...

 

AATIF VE
DiRAR’A HiÇ
ŞAŞIRMADIM

VOLKAN’ın kadro dışı bırakılmasını
sağlıklı yorumlamak için daha fazla
doneye ihtiyaç var. Ama tahminim şu
yönde: Cocu genç sayılabilecek bir teknik
adam. Yeni bir ülke, yepyeni bir takımda
soyunma odası hakimiyeti kurmak için
böyle güçlü bir figürü sistemin dışına
çıkarmak istemiş olabilir.
Ancak Aatıf ve Dirar’ın kadro harici
bırakılmalarına inanın şaşırmadım. Ağustos’ta
da yazmıştım, ülkeye olağanüstü bir
Kuzey Afrikalı futbolcu akını var.
2015’te ligde 6 Kuzey Afrikalı varken,
bu sayı 2016’da 9’a, geçen sezon 14’e,
bu yıl 22’ye sıçramış durumda. Özellikle
bir takımda 3-4 Kuzey Afrikalı varsa,
bunun bir gruplaşmaya sebep olabildiğini
başka liglerde de gördük.
Belli ki Comolli-Cocu ikilisi, Benzia
ve Slimani’yi takıma tam anlamıyla katabilmek
için Dirar ve Aatıf’ı feda ettiler.

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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