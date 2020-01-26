Biz bu maçı izlemiştik

Yine Emre kulübedeydi, Jailson-Serdar stoperdeydi, yine Gustavo-Ozan-Tolga-Kruse’li bol orta sahalı bir gündü. Yine topa daha çok sahip olmuş, yine önde basmışlardı, yine iştahlılardı. Dünle tek fark, golleri erken bulmalarıydı.

FARK ÇOK BÜYÜKTÜ

Aslında Başakşehir’i de daha önce izlemiştik bu maçı oynarken. Onların da rakibi Galatasaray’dı o gün. Yine merkezde Mehmet-Mahmut’la dirençlilerdi. Yine topu rakibe bırakmışlardı, daha az şut ve daha az korner atmışlardı. Yine sabretmişler, yine durum 0-0’ken son yarım saatte Gulbrandsen kozunu kullanmışlardı. O maçın bununla farkıysa, dakikalar geçtikçe Galatasaray’ın iştahının azalması, Fenerbahçe’ninse dün ritim kaybetmemesiydi. 72’de Kruse’nin attığı gol, Fenerbahçe’nin tam 20’nci şutuydu dün. O sırada Başakşehir’in şut sayısıysa sadece 4’tü.

ERSUN YANAL KAZANDI

Dün Fenerbahçe’nin Başakşehir galibiyetini tabii ki sadece tabela üzerinden okumamak lazım. Fenerbahçe dün ilk yarıda rakip yarı alanda 29 kez topla oynarken, rakibi 6’da kaldı. İlk devrenin sonunda tam 7 Fenerbahçeli’nin ortalama pozisyonu rakip yarı alanda çıkarken, Başakşehir’de bu sayı sadece ikiydi (İrfan ve Crivelli). Visca’nın bile pozisyon ortalamasının orta çizginin gerisinde çıkması, dünkü tek taraflı oyunun küçük bir özetiydi sanırım. Dolayısıyla dünkü sonucu sanırım maç önü niyet, plan, taktik, yani teknik adamlar üstünden okumak yanlış olmaz. Benim bu sezonki cesaretine hayranlık duyduğum Okan Buruk, dünün kesinlikle kaybedeni. Dünün kazananları arasına, hatta tepeye Yanal’ı yazmak da şart sanırım.

TOLGA CİĞERCİ HEP DOĞRU YERDE

Son bir parantezi de, dünün kader adamlarından Tolga’ya açmak gerek. Tolga, sinema alanında onlarca makale yazmış, profesörlük unvanı almış, üniversitede kürsüsü olan ama yeteneği kısıtlı bir yönetmen gibi! Hep kitaba uyuyor. Fundamentali muazzam. Hep doğru zamanda, doğru yerde. Bu yüzden de birçok pozisyona giriyor. Ama yeteneği öyle kısıtlı ki! Bu da çalışkanlığını üretime dönüştürememesi anlamına geliyor. Yanal’ın Ferdi’ye daha fazla dakika verme zamanı geldi gibi.





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