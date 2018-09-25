Birbirlerini sadece ismen tanıyan adamlar

SANIRIM Süper Lig tarihinin en dengeli sezonu olacak bu. Daha 6 haftayı tamamladık, namağlup takım yok. 6’da 5 yapan yok. İstanbul büyükleri tek bir derbi oynadılar ama toplamda 18 puan yitirdiler. Dün de ligin genel mizacına uygun, bir başka dengeli maç vardı Kadıköy’de. Beşiktaş önemli oyuncularını kaybetse de bir oyun ezberi olan, telepatik futbol sergileyebilen bir takım. Dün zaten maç öncesi planları Babel’e o topu indirmekti, indirdiler, 1 puanı da oradan çıkardılar. Fenerbahçe’yse Temmuz’da yaşaması gereken hazırlık dönemini şu anda geçiriyor. Oyuncular birbirini çok az tanıyor, hatta sadece ismen tanıyorlar neredeyse! O yüzden de bir ortak akıl geliştirmekte güçlük çekiyorlar. Cocu eğer Zagreb’de rotasyon yapmasa, belki de dün daha uyumlu bir ekip olacaktı elinde. Hollandalı hoca yakaladığı doğrularda ısrar etmeli, bırakın maçlarda rotasyon yapmayı, markete bile birlikte göndermeli takımını!

Dünkü renksiz futbolun sürpriz rengine, maçın yıldızı Hasan Ali Kaldırım’a ekstra bir parantez açmak lazım sanırım. Takımının neredeyse tüm hücum aksiyonlarının içinde vardı, biri direkten dönen 4 isabetli şut çekti. Ayew’e attığı ara pasıyla devrenin en net pozisyonunu yarattı. İkinci yarıda da iyi futbolunu bir asistle süsledi. Belki çok yetenekli değil, ama her zaman yüzde yüzünü sahaya bırakan dürüst bir profesyonel.

Ben de Fenerbahçe standardında bir takımın daha üst düzey bir sol beki olması gerektiğini düşünenlerdenim. Ancak sosyal medya denen heterojen yapının, yaş ortalaması sanılandan çok daha düşük bir grubu, komedi üretmek adına Hasan Ali üzerinde hiç katılmadığım bir algı yaratıyorlar. Örneğin Dinamo Zagreb maçında İsmail-Mehmet çarpışması sonucu yenilen 3’üncü golün tek sorumlusu, birkaç saniye önce anlamsız bir taca sebebiyet veren Şener. İsmail-Mehmet’in kapatmaya çalıştığı bölge, Şener’in bölgesi. Ama sosyal medyadaki düşük zekada ve düşük bilgideki bir küçük kitle bunları pas geçiyor, sırf daha fazla reyting getirdiği için Hasan’ın hatasını arıyor. Performansı Hasan’ın dörtte biri kadar bile olmayan Şener, neredeyse temiz çıkıyor o sayfadan. Sosyal medyada sayıca çok daha fazla olduklarını düşündüğüm sessiz ve makul kitlenin bu anlamsız linçe bariyer olması gerekiyor bence.

50 DAKİKADA 20 FAUL YAPILDI!

SPOR Toto Faul Ligi, dün yine hız kaybetmeden devam ettirdi temel özelliğini. İlk 50 dakikada 20 faul düdüğü çaldı. Faul arası futbol izledik adeta. Ve 50 dakikada çıkan kart sayısı sıfırdı! Sporsever dışında herkes memnun galiba bu garip faul oyunundan.

OZAN TUFAN MESELESİ

BİR dönem A milli takımın direkt oyuncusu olan, 20-21 yaşında sağ bek, stoper ve ön libero pozisyonlarında üst düzey futbol oynayan Ozan, iki yıl içinde dip yapmış durumda. A takım kadrosunda yok, dün U21 takımıyla sahaya çıkıyor ve orada bile 60’ta değiştiriliyor.

Ozan meselesini sadece sporcunun iradesine bırakmak, bir kulüp başarısızlığıdır kanımca. 7 milyon Euro yatırım yaptığınız bir oyuncu düzenli yaşamıyorsa yaşatacaksınız. Kilo veremiyorsa verdireceksiniz. Uzmanlarla çalışmıyorsa çalıştıracaksınız. Oyuncu kendine bakmıyor deyip işin içinden çıkmak en kolayı. O bakmıyorsa, siz baktıracaksınız zorla.

MAÇIN TALİHSİZİ

COMOLLI, onun transferinden bahsederken gözlerinde heyecan vardı. Gerçekten de yeniler içinde tek heyecan veren performans onun. Dün Beşiktaş orta sahası tarafından defalarca sert faullerle durduruldu Benzia. Ve bu takımda iyi performansına yazık oluyor.

MAÇIN KARESİ

GÖKHAN Gönül gerçekten iyi profesyonel. Eğer yanlış görmediysem dün yine 56’da bir taç atışında topun kendisinden çıktığını 4. hakeme söyledi. Topu rakibine bıraktı. Ancak Aydınus muhtemelen konuyu anlamadığı için tacı atmasını işaret etti. O da attı tacı.

MAÇIN ŞAŞKINLIĞI

ATIBA, bu sezon hiçbir resmi müsabakaya çıkmamış, tek bir hazırlık maçı oynamıştı. Dün onun ismini ilk 11’de görünce garipsedim, “bundan önceki maçta bir 15 dakika verilmeliydi hiç olmazsa” dedim içimden. Ama Atiba biyonik gibi. Yine yaptı görevini.

MAÇIN DERSİ

F.BAHÇELİLER geçen sezon boyunca Mehmet-Souza’dan şikayet ettiler. Herhalde bu yıl da Mehmet-Jailton’dan sıkılacaklar! Cocu eğer bir şeyleri değiştirmek istiyorsa işe orta sahaya Eljif takviyesi yaparak başlamalı. Çünkü o girdikten sonra değişiyor resim.