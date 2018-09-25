Birbirlerini sadece ismen tanıyan adamlar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar YazılarıBirbirlerini sadece ismen tanıyan adamlar
GeriUğur MELEKE Birbirlerini sadece ismen tanıyan adamlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yazarlar
25.09.2018 - 01:51, Son Güncelleme:

Birbirlerini sadece ismen tanıyan adamlar

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

Oyuncular birbirini çok az tanıyor, hatta sadece ismen tanıyorlar neredeyse! O yüzden de bir ortak akıl geliştirmekte güçlük çekiyorlar.

SANIRIM Süper Lig tarihinin en dengeli sezonu olacak bu. Daha 6 haftayı tamamladık, namağlup takım yok. 6’da 5 yapan yok. İstanbul büyükleri tek bir derbi oynadılar ama toplamda 18 puan yitirdiler. Dün de ligin genel mizacına uygun, bir başka dengeli maç vardı Kadıköy’de. Beşiktaş önemli oyuncularını kaybetse de bir oyun ezberi olan, telepatik futbol sergileyebilen bir takım. Dün zaten maç öncesi planları Babel’e o topu indirmekti, indirdiler, 1 puanı da oradan çıkardılar. Fenerbahçe’yse Temmuz’da yaşaması gereken hazırlık dönemini şu anda geçiriyor. Oyuncular birbirini çok az tanıyor, hatta sadece ismen tanıyorlar neredeyse! O yüzden de bir ortak akıl geliştirmekte güçlük çekiyorlar. Cocu eğer Zagreb’de rotasyon yapmasa, belki de dün daha uyumlu bir ekip olacaktı elinde. Hollandalı hoca yakaladığı doğrularda ısrar etmeli, bırakın maçlarda rotasyon yapmayı, markete bile birlikte göndermeli takımını!

Dünkü renksiz futbolun sürpriz rengine, maçın yıldızı Hasan Ali Kaldırım’a ekstra bir parantez açmak lazım sanırım. Takımının neredeyse tüm hücum aksiyonlarının içinde vardı, biri direkten dönen 4 isabetli şut çekti. Ayew’e attığı ara pasıyla devrenin en net pozisyonunu yarattı. İkinci yarıda da iyi futbolunu bir asistle süsledi. Belki çok yetenekli değil, ama her zaman yüzde yüzünü sahaya bırakan dürüst bir profesyonel.

Ben de Fenerbahçe standardında bir takımın daha üst düzey bir sol beki olması gerektiğini düşünenlerdenim. Ancak sosyal medya denen heterojen yapının, yaş ortalaması sanılandan çok daha düşük bir grubu, komedi üretmek adına Hasan Ali üzerinde hiç katılmadığım bir algı yaratıyorlar. Örneğin Dinamo Zagreb maçında İsmail-Mehmet çarpışması sonucu yenilen 3’üncü golün tek sorumlusu, birkaç saniye önce anlamsız bir taca sebebiyet veren Şener. İsmail-Mehmet’in kapatmaya çalıştığı bölge, Şener’in bölgesi. Ama sosyal medyadaki düşük zekada ve düşük bilgideki bir küçük kitle bunları pas geçiyor, sırf daha fazla reyting getirdiği için Hasan’ın hatasını arıyor. Performansı Hasan’ın dörtte biri kadar bile olmayan Şener, neredeyse temiz çıkıyor o sayfadan. Sosyal medyada sayıca çok daha fazla olduklarını düşündüğüm sessiz ve makul kitlenin bu anlamsız linçe bariyer olması gerekiyor bence.

50 DAKİKADA 20 FAUL YAPILDI!

SPOR Toto Faul Ligi, dün yine hız kaybetmeden devam ettirdi temel özelliğini. İlk 50 dakikada 20 faul düdüğü çaldı. Faul arası futbol izledik adeta. Ve 50 dakikada çıkan kart sayısı sıfırdı! Sporsever dışında herkes memnun galiba bu garip faul oyunundan.

OZAN TUFAN MESELESİ

BİR dönem A milli takımın direkt oyuncusu olan, 20-21 yaşında sağ bek, stoper ve ön libero pozisyonlarında üst düzey futbol oynayan Ozan, iki yıl içinde dip yapmış durumda. A takım kadrosunda yok, dün U21 takımıyla sahaya çıkıyor ve orada bile 60’ta değiştiriliyor.

Ozan meselesini sadece sporcunun iradesine bırakmak, bir kulüp başarısızlığıdır kanımca. 7 milyon Euro yatırım yaptığınız bir oyuncu düzenli yaşamıyorsa yaşatacaksınız. Kilo veremiyorsa verdireceksiniz. Uzmanlarla çalışmıyorsa çalıştıracaksınız. Oyuncu kendine bakmıyor deyip işin içinden çıkmak en kolayı. O bakmıyorsa, siz baktıracaksınız zorla.

 

MAÇIN TALİHSİZİ

COMOLLI, onun transferinden bahsederken gözlerinde heyecan vardı. Gerçekten de yeniler içinde tek heyecan veren performans onun. Dün Beşiktaş orta sahası tarafından defalarca sert faullerle durduruldu Benzia. Ve bu takımda iyi performansına yazık oluyor.

 

MAÇIN KARESİ

GÖKHAN Gönül gerçekten iyi profesyonel. Eğer yanlış görmediysem dün yine 56’da bir taç atışında topun kendisinden çıktığını 4. hakeme söyledi. Topu rakibine bıraktı. Ancak Aydınus muhtemelen konuyu anlamadığı için tacı atmasını işaret etti. O da attı tacı.

 

MAÇIN ŞAŞKINLIĞI

ATIBA, bu sezon hiçbir resmi müsabakaya çıkmamış, tek bir hazırlık maçı oynamıştı. Dün onun ismini ilk 11’de görünce garipsedim, “bundan önceki maçta bir 15 dakika verilmeliydi hiç olmazsa” dedim içimden. Ama Atiba biyonik gibi. Yine yaptı görevini.

 

MAÇIN DERSİ

F.BAHÇELİLER geçen sezon boyunca Mehmet-Souza’dan şikayet ettiler. Herhalde bu yıl da Mehmet-Jailton’dan sıkılacaklar! Cocu eğer bir şeyleri değiştirmek istiyorsa işe orta sahaya Eljif takviyesi yaparak başlamalı. Çünkü o girdikten sonra değişiyor resim.

 

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber

EURO 2024'ün ev sahibi ne zaman belli olacak?

Türk sporunun altın haftası

Kadıköy'de ne üzüldüler ne sevindiler! Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 1-1 sona erdi

Galatasaray, Akhisar'da liderliği bıraktı!