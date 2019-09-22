Bir sol ayak hikayesi!

ANKARAGÜCÜ, ligin finansal olarak en sıkıntılı kulübü. Mütevazı imkanlar, oyunlarına da doğal olarak yansımış. Kazandıkları Kasımpaşa müsabakası dahil, her maçta topu rakibe bıraktılar. Kasımpaşa yüzde 64 topa sahip olup, şutlarda 27’ye 4 üstünlük kurduğu halde; Konya da yüzde 60 topla oynadığı halde puan kaybetti Ankaragücü’ne. Geride yedili blok halinde hiç bozulmadan duruyorlar, kazandıkları toplarla da Jamaikalı milli koşucu (ve santrfor) Orgill’i bulmaya çalışıyorlar.

Dün Ankaragücü’nün Fenerbahçe’ye gol atabilmesi için iki opsiyon vardı: Birincisi, Orgill’in savunma arkasına yapacağı koşular. Zaman zaman sıkıntı yarattılar bu yolla. İkinci opsiyon da Fenerbahçe’nin çıkarken kaptıracağı toplardı. Sarı lacivertliler bu konuda cömertlerdi. Orgill (goldeki ilk kafasını da sayarsak) üç top kazandı Fenerbahçe savunmasından. Rami, ikisi gol pozisyonunda olmak üzere 3, Zanka da bir top kaybetti çıkarken. Rami’nin oyunda kaldığı 45 dakikada bu kadar kolay top kaybı yapmasını iki faktöre bağlıyorum:

1-Sarı lacivertliler, aynen Alanya maçındaki gibi geriden topla çıkmanın sadece stoperlerin ayağının iyiliğiyle ilgili bir şey olduğunu sanıyorlar. Hayır, mesele sadece bu değil. Geriden oyun kurarken top ayağında olmayan oyuncuların da hareket etmeleri gerek. Zaten Emre dün oyuna girince, ‘geriden top nasıl çıkarılır’ dersi verdi arkadaşlarına.

2-Rami sol stoperde ne kadar rahattı bilemiyorum. Top stop ederken veya sürerken bir an bile solunu kullanmıyor.

Evet, belki Fenerbahçe’nin yediği gol ‘bir sol stoperin kullanmadığı sol ayağı’yla ilintiliydi ama Fenerbahçe’nin hücumdaki oyunu da ‘bir sol ayak resitali’ idi dün gece. İlk golü Zanka solla attı. İkinci golde Emre süper bir sol pas attı, Kruse soluyla çekip sağıyla asisti yaptı, Muriqi de soluyla fişi çekti.

Bu gol de galiba herhangi bir gol değil, muhtemelen bu yılki Fenerbahçe’nin özeti: Emre’siz Fenerbahçe topu geriden sağlıklı çıkaramıyor. Emre olmadığında göbekte Ozan şart gibi. Golün yaratıcıları Kruse-Muriqi de, herhalde bu yıl birbirlerine gol attırma konusunda yarışacaklar. Özellikle Muriqi’in yanında ikinci santrfor olarak ben oynasam sezonda 5-6 gol atardım hissine kapılıyorum bazen! Öyle faydalı oynuyor Kosovalı santrfor.

İLK YARIYA EKLENEN 30 SANİYE

HAKEM Bitigen, dün devrenin sonuna 3 dakika ekledi. 45:25’te Cebrail sakatlandı. 47:05’te maç tekrar başladı. Yani 1 dakika 40 saniye durdu oyun. Hakemse maçı 48:30’da apar topar bitirdi. O sakatlığın 30 saniyeden uzun sürdüğüne hakem dahil herkes emindi. Ama hakem tedirgin. Bir an önce bitireyim derdinde. Hata yapma korkusuyla hakemlik yapmak zor iş.