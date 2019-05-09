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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.05.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Bir penaltıyı 10 kişi birlikte atarsa ne olur?

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

FIFA kural kitabında yeni değişiklik şart.

Penaltı atışları için rahatlıkla şunu söyleyebiliriz sanırım: FIFA Kural Kitabı artık sadece kâğıt üzerinde var. Yeni patron VAR protokolü. Ancak belli durumlarda ne yapılacağı konusunda hala büyük bir kargaşa mevcut.

BİR penaltı atışı yapılıyor. Hücumcu takımdan 9, savunmacı taraftan da 1 oyuncu ceza alanına dalıyor, ceza sahası ana baba günü! Bu arada top da ağlara gidiyor. Artık Dünya üzerinde hiçbir hakem penaltı sırasındaki ceza alanı ihlallerini fark etse bile sesini çıkarmıyor, çünkü VAR görevdeyken risk almanın anlamı yok. VAR, penaltıyı izliyor ve golü veriyor. Zira protokol ona, ancak penaltı kaçarsa ve ceza alanına giren futbolcular dönen topta aktif olurlarsa bir müdahalede bulunmasını söylüyor. Garip ama gerçek. Penaltı atışları için rahatlıkla şunu söyleyebiliriz sanırım: FIFA Kural Kitabı artık sadece kâğıt üzerinde var. Yeni patron VAR protokolü.

VAR öncesi dönemde, ya da şu anda VAR kullanılmayan İngiltere Premier Lig gibi turnuvalarda penaltı atışlarında tek yetki hakemde. Penaltı atılıyor, hakem eğer her iki takımdan oyuncuların ceza alanı ihlali yaptığını tespit ederse atışı tekrarlatıyor. Tek taraflı bir ihlal varsa, bu kez avantajlı tarafı mağdur etmeyecek şekilde veriyor kararını. Mesela atış ağlara gitmiş ve bu sırada savunma oyuncusu bir ihlal yapmışsa görmezden geliniyor ve gol veriliyor.

REALİTE ÇOK FARKLI

VAR’ın aktif olduğu liglerde de kâğıt üzerinde aynı kural kitabı geçerli elbette. Ama realite kesinlikle bu şekilde değil. Zira hakem, kulaklığında bir de VAR varken ceza sahası ihlalleri konusunda doğal olarak topa girmiyor, risk almıyor. VAR masasına da penaltı konusunda sadece şu durumlarda oyuna müdahil olması söylenmiş:

1- YANLIŞ verilen penaltı kararı

2- VERİLMEYEN penaltı kararı

3- İHLALİN ceza alanı dışında ya da içinde olması belirsizliği

4- PENALTININ oluşum sürecinde hücum takımı tarafından yapılan ihlal

5- OLAYDAN önce topun oyun dışında olması

6- ATIŞ sırasında kalecinin ve/veya atışı yapanın ihlali

7- ATIŞIN direkten veya kaleciden dönmesi halinde ceza alanına erken girerek oyuna doğrudan dahil olan bir hücumcu veya savunmacı tarafından yapılan ihlal (Bu madde tam olarak Fenerbahçe-Kasımpaşa ve Beşiktaş-Ankaragücü maçındaki durumları işaret ediyor) Ne diyeceğimi bilemiyorum doğrusu. Protokol yazımı aceleye mi gelmiş, David Elleray FIFA Kural Kitabından memnun olmadığı için 14’üncü maddeye gizli bir darbe mi yapmış anlayamadım! Ama ortada şu anda net bir kargaşa var: Penaltı atışı yapıldı, top ağlara gitti ama bu arada ceza alanına her iki takımdan toplam 10 oyuncu daldı. Bu durumda ne olacak sahi?

a) Hakem, her iki takımdan oyuncuların ihlalini görecek, kural kitabına uyacak ve tekrar kararı verecek.

b) Hakem risk almayacak, kararı VAR’a bırakacak. Protokole göre bu ihlal, VAR’ın alanına girmediği için gol geçerli sayılacak. Büyük bir ihtimalle cevap şu sıralar “b” olacak. Evet, âdil değil ama gerçek bu. FIFA kural kitabı değişene, penaltı atışları tek vuruşa indirgenene kadar bu garip uygulama sürecek. Muhtemelen bir-iki yıl daha izleyeceğiz bu saçmalığı.

HAFTANIN TAKIMI

TÜM Avrupa Ajax’ı konuşadursun, İngiltere’de de ayrı bir gençlik hikayesi yazılıyor bu sezon. Leicester City, sezonun sonuna ideal orta beşlide Barnes (21), Tielemans (21), Ndidi (22), Maddison (22) ve Gray’le (22) girdi. City ve Arsenal karşısında da ön liberoda Choudhury (21) forma giydi.

HAFTANIN RAKAMI

YENİ Tottenham Stadı’nda da bir Şampiyonlar Ligi maçı oynanmasıyla Londra’da tam 6 farklı stat, Avrupa’nın 1 numaralı kupasına ev sahipliği yapmış oldu. İstanbul ise 5 farklı statla şu anda bu kategoride ikinci. Eğer Başakşehir şampiyon olursa, İstanbul da Londra’yı yakalayacak gibi görünüyor şu anda.

İNGİLTERE DÖRDÜNCÜSÜ AVRUPA LİGİ’NE GİDEBİLİRDİ

PREMİER Lig’de bitime 2 hafta kala matematiksel olarak Tottenham’ın ligi beşinci, Chelsea’nin de altıncı bitirme ihtimalleri vardı. Eğer sıralama böyle olsaydı, bir yandan da Tottenham Şampiyonlar Ligi’ni, Chelsea de Avrupa Ligi’ni kazansaydı ne olurdu sizce? İngiltere gelecek yıl Şampiyonlar Ligi’nde altı takımla mı temsil edilirdi? Cevap, hayır... UEFA Şampiyonlar Ligi statüsüne göre bir ülke bir sezonda Devler Ligi’ne maksimum 5 takımla katılabilir. Dolayısıyla eğer yukarıdaki durum gerçekleşseydi, İngiltere Ligi dördüncüsü bir anda kendini UEFA Avrupa Ligi’nde bulacaktı.

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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