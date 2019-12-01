Bir orta saha hikayesi

Göztepe iyi bir savunma takımı. Çok iyi bir kalecileri ve lig ortalamasının üstünde stoperleri var. Ancak bu sezon bir türlü ritim bulamama nedenleri, ön tarafta ideali yakalayamamalarıydı. Bu takım, Beşiktaş karşısına çıktığında en uçta Eren, arkasında Yasin ve Deniz oynuyorlardı. Dünse hepsi yedekti bu isimlerin. Serdar, Napoleoni, Halil ve Jerome’lu daha dinamik bir ön grup yakalamış İlhan Hoca. Fenerbahçe’yse Hasan’ın son dakika sakatlığıyla sadece oyuncuların pozisyonlarını değil, oyun anlayışını da değiştirdi dün. Haftalardır üçlü oynayan orta saha, ikiliye düştü.

Deniz, Kruse’nin birkaç adım gerisinde ikinci santrfor gibi başladı. Ki bu diziliş, sezon başındaki Kruse-Muriç’li düzenin bir replikasıydı aslında. Kruse Muriç’lik, Deniz’se Kruse’lik yapmaya çalıştılar dün. Lâkin bu taktiğin başarılı olduğunu söylemek güç: Üçlü Göztepe orta sahası, sık sık Fenerbahçe’ye üstünlük kurdu merkezde. Napoleoni, SonerCastro’ya çok yakın oynayıp defansif görevlerini yaparken, Deniz Türüç orta sahayı üçlemekte yetersiz kaldı. Gustavo-Emre’nin sezonun belki de en zor 65 dakikasını geçirdiklerini söyleyebiliriz dün. Dakikalar geçtikçe rüzgâr sıkça yön değiştirdiyse de; ne Göztepe’nin, ne de Fenerbahçe’nin net üstünlük kurabildiği, gollü beraberliğin doğal olduğu bir geceydi bence.

TEKRAR KARARI DOĞRU

Maçın şüphesiz en çok konuşulacak detayı, 56’daki penaltı tekrarı... Alpaslan’ın vuruşunda Altay iki ayağıyla çizgiyi terk ediyor. Tekrar kararı doğru. Hakem Bitigen’in bu ihlali yakalayamaması anlaşılabilir ancak VAR’daki Aydınus görevini yaptı. Tabii ki bu penaltı tekrarı, ister istemez akla geçen haftaki benzerini getirdi: Emre’nin vuruşunda da Malatya kalecisi Farnolle, iki ayağıyla net bir biçimde terk etmişti zira çizgiyi. Ama o maçın VAR’ı Mustafa Öğretmenoğlu, orta hakem Mete Kalkavan’ı uyarmayarak büyük bir hata yapmıştı.

MHK'YE SORUYORUM

Şimdi ben buradan MHK yönetimine soruyorum: Geçen hafta VAR’da bariz bir hata yapan ve Malatya-Fenerbahçe maçının neticesini etkileyen Öğretmenoğlu, nasıl oldu da dün Rize-Konya’da monitörde görevlendirildi? Siz atama kriteri olarak başarı/başarısızlığı dikkate almazsanız, liyakat esaslı görevlendirme yapmazsanız, kamuoyundaki eleştirileri de haklı çıkartmış olursunuz Sayın Alp.