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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.11.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Bir Nazım hikayesi

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

Uğur Meleke yazdı...

Antalya’da ilk yarı bittiğinde, uzun zamandır hiçbir ligde görmediğim enteresan bir tablo oluşmuştu sahada: 22 futbolcu içinde, ortalama pozisyonu en ileride olan adam, Antalya’nın sağ beki Nazım’dı! Nazım, kendi takımının santrforu Blanco’nun da, rakibin santrforu Umut’un da önünde geçirmişti ilk devreyi. Zaten ilk 45 dakikanın özeti de buydu Antalya’da.

Beşiktaş bu sezon %42 oranla soldan hücum ediyor ve bu alanda lig lideri. Dün de gerek Ljajic’in sol açıkta başlaması, gerekse Umut’un sola deplase olmasıyla oyun ilk devrede Beşiktaş’ın soluna yığıldı. Pozisyonlar da oradan geldi. Bülent Korkmaz’sa belli ki planlarını bu tabloya göre kurmamıştı, sağ savunmaları berbattı.

Bülent Hoca işlerin iyi gitmediğinin farkındaydı ve iki muazzam değişiklikle maçın rüzgarını kendi lehine çevirdi. Maça 3 merkez oyunculu düzenle başlamıştı, ama Hakan Özmert’in de yokluğunda yaratıcı yönü eksik bir orta saha oldu bu. Korkmaz, önce Serdar, sonra Amilton hamleleriyle 4-4-2’ye döndü. İkinci devrede kontrolü tamamen ele aldı, forvetleri biraz daha becerikli olsa maçı çevirmeleri işten bile değildi.

Ancak bu yıl Beşiktaş’ın rakibi topu seviyorsa, siyah-beyazlıların galip gelmesi bir klasik olacak galiba. Alanya böyleydi, Galatasaray böyleydi, Antalya da böyle oldu. Beşiktaş’ın topu rakibe bırakmasına rağmen kazanıyor oluşunun temelinde birkaç önemli detay var:

1- Atiba, Beşiktaş’ın en kritik adamı konumunda: Atiba’sız Wolves yenilgisini Atiba’lı Alanya galibiyeti izliyor. Atiba’sız Braga yenilgisini de Atiba’lı Galatasaray galibiyeti... Atiba’nın Avrupa’da oynatılmayıp ligde oynatılması da, bir Avcı vizyonsuzluğudur bana göre.

2- Beşiktaş, dün ligde duran toplardan yedinci golünü bulurken, kalesinde (penaltı dışında) hiç duran top golü görmemiş. Bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe ikişer, Trabzon üç gol yedi duran toplardan.

3- Beşiktaş bu sene maç başına 22 ortayla lig ikincisi. Oysa Avcı’nın Başakşehir’i geçen yıl 12 ortayla son sıralardaydı. Bu kriterde Beşiktaş Avcı’ya değil, Avcı Beşiktaş’a yakınsadı. Kenar ortalarıyla üretilen Diaby (Alanya), Umut (G.Saray), Vida (Antalya) golleri galibiyeti getirdi.

Beşiktaş, bu sezon belli ki topu isteyen rakip yakaladığı sürece kazanmaya daha yakın olacak.

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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