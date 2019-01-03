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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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03.01.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın içi 365 günde boşaltıldı

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

Bir Türk sporsever olarak 1 Ocak 2018’de Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’ndeki Bayern Münih deplasmanına hazırlanırken ne kadar gurur duyduysam, bugün de o kadar hayal kırıklığı yaşıyorum doğrusu.

Beşiktaş, sadece 365 gün önce 2018’e şöyle bir tabloyla girmişti: Şampiyonlar Ligi ikinci tur biletini muhteşem bir namağlup performansla cebine koymuştu; ligde liderin 6 puan gerisinde şampiyonluk kovalıyordu, kupada da grubunda liderdi. Bunu başaran ideal kadro, Devler Ligi’nde Porto maçına çıkan takımdı: Kalede Fabri. Savunmada Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano. Orta sahada Atiba, Tolgay, Talisca. Önde Quaresma, Babel, Cenk (Negredo)... Dün Antalya kamp kadrosunun açıklanmasıyla bu detayın altını bir kez daha çizme gerekliliği doğdu. 2018 yılbaşından yaklaşık 365 gün sonra bugün, Beşiktaş’ın bu 12 as adamının 7’si yok: Fabri, Pepe, Tosic, Talisca, Cenk, Negredo ayrıldı. Tolgay yolcu. Quaresma konusu da karmaşık. Beşiktaş 365 günde 36,5 milyon Euro bonservis geliri elde etti, sadece 4,3 milyon bonservis gideri var (Lens ve Umut)...

YAŞLILAR AMA...

Yaklaşık 15 gün önce bu konuya ilk kez değindiğimde bazı okurlardan ‘yaşlı takımın gençleştirildiği’ yönünde bir itiraz gelmişti. Takımın yaşlı olduğu doğru, ama operasyonun bu yönde geliştiğini söylemek güç. Gidenlerden Talisca 24, Cenk 27, Tolgay 28, Fabri de bir kaleci
için genç sayılabilecek 30 yaşında... Porto maçının 12 as adamından takımda kesin olarak kalan 4’ünün yaşlarıysa şöyle: Atiba 35, Adriano 34, Gökhan Gönül 33, Babel 32. En son böyle hızlı bir kadro revizyonunu, Mart 2004’te Valencia’yı 1-0 yenen Gençlerbirliği takımının hepsini apar topar satan merhum başkan İlhan Cavcav yapmıştı sanırım. Sadece 500 gün içinde Valencia karşısına çıkan ilk 11’in 10’u satılmıştı.

BEŞİKTAŞ’IN FARKI

Yalnız Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında önemli bir fark var: Benim de taraftarı olduğum Gençlerbirliği’nin zaten tanımı bu. Taraftar ve gelir potansiyeli itibariyle parlayan oyuncuyu zirve noktasında olduğu anda markette değerlendirmek zorunda. Gençlerbirliği bugün ikinci ligde ve bu hiçbirimiz için olağanüstü bir durum değil. Ancak Beşiktaş farklı. Beşiktaş bu ülkenin futboldaki dev markalarından. Ve sadece 365 gün önce Avrupa’nın da en dikkat çekici takımlarından biriydi. Bir Türk sporsever olarak 1 Ocak 2018’de Beşiktaş, Münih deplasmanına hazırlanırken ne kadar gurur duyduysam, bugün de o kadar hayal kırıklığı yaşıyorum doğrusu.

YILIN GOLÜ

Aslında bir 2018/19 panoraması yapma niyetim vardı ama gündem öyle yoğun ki panoramayı parça parça yayınlayabileceğim. İlk yarıda en güzel golü bence Malatya’nın muhteşem bir takım organizasyonuyla Bursa filelerine bıraktıkları toptu. Asist Adem, gol Guilherme yazdı tabii tabelada.

YILIN FİYASKOSU

30 yıldır Süper Lig’i yakından izliyorum, 3 büyüğe gelmiş çok kötü santrforlar gördüm ama üçünün birden bu kadar çaresiz kaldıkları bir sezon hatırlamıyorum. Yani bırakın Diagne’yi, Sivas’ta sezona kulübede başlayan Muhammet Demir bile üç büyüğün hepsinde ilk 11 oynardı bu sezon.

FİYAT / PERFORMANS LİGİNİN ŞAMPİYONLU MALATYA

Bu sütunda hemen her devre arası yaptığımız bir analiz, fiyat/performans sıralaması... Süper Lig’de harcadığı paraya göre en verimli ve en verimsizler kimler? Kimler ilk devrede ödedikleri bonservisin/maaşın karşılığını en üst düzeyde aldılar, kimler alamadılar? Bu pariteye göre oluşan verimlilik liginde 2019 başı itibariyle lider Malatyaspor... Malatya ekibi (transfermarkt verilerine göre) 18,6 milyon Euro’ya kurulmuş ve ligin en pahalı 15’inci takımı. Lig sıralaması 3 olduğu için +12 verimlilik puanıyla bu tablonun lideri oluyorlar. Malatya’yı Antalya (+8), Kasımpaşa (+7), Ankaragücü (+4) izliyor. Ligin en verimsizi ise tahmin edebileceğiniz üzere Fenerbahçe... 90,2 milyon Euro değeriyle ligin en pahalı ikinci takımı, sıralamada sondan ikinci durumda. Verimsizlik tablosunda Fenerbahçe’yi (-15), Rize, Aytemiz Alanya, Bursa (-5) ile Galatasaray, Beşiktaş (-4) izliyorlar

 

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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