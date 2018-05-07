Beşiktaş’ın bir numaralı sorunu: Soğukkanlılık

Beşiktaş, bir ritim takımı... Maça iyi başladıklarında, oyunlarını rakibe kabul ettirdiklerinde, ritim bulduklarında pozisyonları peş peşe üretiyorlar. Genelde bu durumu tabelaya da yansıtıp sonuca gidiyorlar. Kayseri karşısında ilk devrede yaptıkları gibi.

Ancak olur da bir aksilik yaşarlarsa, işler umdukları gibi gitmezse dünya başlarına yıkılmış gibi davranıyorlar. Bu sezon hemen her cephede yaşadıkları sorun buydu, soğukkanlı kalamamak. Şenol Güneş muazzam bir teknik direktör, bu yüzden de son 2 yılı şampiyon tamamladı, Beşiktaş’ı Avrupa’da her sene seviye atlattı. Ancak mental hava biraz bozulunca, normal ayarların dışına çıkılınca soğukkanlılığını koruyamadı maalesef. Beşiktaş’ın da son dönemdeki en önemli eksiği bu oldu bence: Soğukkanlılık...

Bu sezon Avrupa hayaline veda edilen maç, Münih’teki zorlu müsabakaydı. Elbette 15’inci dakikada 10 kişi kalmak, çok çok büyük bir engel. Dev bir engel. Ancak 3-0’la 5-0’la arasında da fark var; belki turu hiçbir şekilde geçemezsiniz ama duygusal fark var, mental fark var. Beşiktaş’ın Münih’te 10 kişi kaldıktan sonra sudan çıkmış balığa dönmesi, Güneş’in değişikliklerde çok geç kalması enteresandı mesela. Rövanşta da Beşiktaş’ın 1-0 ya da 2-1 de olsa galibiyeti hedeflememesi, Bayern Münih as kadroyla çıkarken siyah-beyazlıların çok garip bir kadroyla sahada olmasını asla kabullenemedim. Beşiktaş o dönemde bir ritim yakalamıştı, Bayern’i de 1-0 bile mağlup etse ritme katkı yapardı. Yendiğiniz takım bir dünya devi, Bayern olacaktı sonuçta...

Beşiktaş’ın 10 kişi kaldığında soğukkanlılığını koruyamadığı tek yer Münih değil... Geçen sezon Kiev’de Beck kırmızı gördüğünde skor 2-0’a gelmişti. 2-0’la 6-0 arasında dünyalar kadar fark var. Ama Beşiktaş orda da maç bitmiş gibi davrandı. Bu sezon Galatasaray’a karşı ligde, Fenerbahçe’ye karşı kupada 10 kişi kalındığında da reaksiyonlar sıkıntılı. Dünyada 10 kişi kalan ilk takım Beşiktaş değil, sonuncusu da Beşiktaş olmayacak. Bir kırmızı kart görüldüğünde maç orada bitmiyor, devam ediyor. Ama Şenol Güneş’in Beşiktaş’ı genelde maç bitmiş gibi davrandı o durumlarda...

Beni siyah-beyazlılarla ilgili bir soğukkanlılık analizine götüren faktör, bu sezon Beşiktaş-Kayseri fikstürünün her iki ayağında da takımlardan birinin 10 kişi kalması. Ve her ikisinde de 10 kişi kalanın, sahadan istediğini alması... İlk maçta 40 dakika 10 kişi oynayan Kayseri, sahadan başı dik çıkmıştı. Kayseri maçında da Tosiç atıldıktan sonra Beşiktaş’ın 10 kişi kaldığını hissetmedik bile neredeyse. Güneş doğru değişikliği hemen yaptı, çok rahat bitirdi o yarım saati siyah-beyazlılar.

Şenol Güneş eğer yeni sezonda görevine devam ederse, bence halletmesi gereken bir numaralı konu bu: Soğukkanlılık. Büyük takım olmak bunu gerektirir çünkü. İşler iyi giderken değil, kötü giderken çıkar büyüklük ortaya...