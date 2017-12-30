BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä± yakan inanÄ±lmaz istatistik

Devler Ligiâ€™ndeki gururumuz BeÅŸiktaÅŸ, ligde topa %60â€™Ä±n Ã¼stÃ¼nde sahip olan tek takÄ±m. Ama sahip olduklarÄ± topu kullanma tercihleri tartÄ±ÅŸmalÄ±: Ligin en fazla isabetsiz orta ve en fazla isabetsiz ÅŸut atan ekibi olmalarÄ± devre arasÄ± analizine muhtaÃ§. AyrÄ±ca Quaresmaâ€™nÄ±n ilk devrede 304 isabetli pas yapÄ±p 306 top kaybetmesi akÄ±l almaz.

BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n halen Åženol GÃ¼neÅŸâ€™le yazdÄ±ÄŸÄ± hikaye, Galatasarayâ€™Ä±n 96-2000 sÃ¼recine evrilme yolunda. Ä°ki sezon peÅŸ peÅŸe gelen ÅŸampiyonluklar, her sezon Avrupa kupalarÄ±nda kat edilen mesafe ve iki buÃ§uk senenin sonunda Devler Ligiâ€™nde gelinen nokta, Ã¼lke futbolu aÃ§Ä±sÄ±ndan gurur verici. Sanki artÄ±k BeÅŸiktaÅŸ bir Brugge, Sporting ya da Dinamo Kiev gÃ¼nÃ¼ daha yaÅŸamayacak, Avrupaâ€™da hiÃ§bir an dizler titremeyecek ve bu yÄ±l Bayern duvarÄ± aÅŸÄ±lamasa bile gelecek sezon yine en az bu seviyelere gelinecek gibi.

Ancak BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n Åžampiyonlar Ligiâ€™ndeki muhteÅŸem gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ lige tam olarak yansÄ±tamamasÄ±, incelenmesi gereken bir konu elbette.

Negredo aÄŸzÄ±yla kuÅŸ tutsa 45 dakika sahada kalÄ±yor

Ligde %60,6 topla oynayan, bir devrede G.Sarayâ€™dan 67, F.BahÃ§eâ€™den 81 fazla ÅŸut atan, sahadaki duruÅŸ ortalamasÄ± 53â€™Ã¼ncÃ¼ metrede olan bir ekibin yalnÄ±zca 30 puan toplayabilmesi enteresan. Bence bu verimsizliÄŸin iki temel gerekÃ§esi var:

1-Â GÃ¼neÅŸâ€™in kadro geniÅŸliÄŸinden faydalanma konusunda geÃ§ kalmasÄ±. SevdiÄŸi oyuncuyu geliÅŸtirmede bir dÃ¼nya markasÄ± olmasÄ±na raÄŸmen, benimsemediÄŸi futbolcuyu uzun sÃ¼reler gÃ¶rmezden gelebilmesi. Ajaxâ€™tan Rusya Ligiâ€™ne gidip oranÄ±n tozunu atan, BeÅŸiktaÅŸlÄ±lar onun sakat olduÄŸunu zannederken Ermenistan Milli TakÄ±mÄ±â€™yla 2018 DÃ¼nya KupasÄ± elemelerinde 6 maÃ§a Ã§Ä±kan Arasâ€™tan neredeyse hiÃ§ faydalanÄ±lmamasÄ±. Hem kupada, hem Åžampiyonlar Ligiâ€™nde aldÄ±ÄŸÄ± kÄ±sa sÃ¼rede etkili oynayan Orkanâ€™Ä±n ligde bir tÃ¼rlÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmemesi. Ã–rneÄŸin Kayseriâ€™de rakip 45 dakika 10 kiÅŸiyken, GÃ¼neÅŸâ€™in 3. oyuncu deÄŸiÅŸikliÄŸi hakkÄ±nÄ± kullanmayacak kadar Orkanâ€™Ä± yok saymasÄ±. Negredoâ€™nun sahada hak ettiÄŸi kadar kalabilmesi iÃ§in aÄŸzÄ±yla kuÅŸ tutmak zorunda olmasÄ±. AÄŸzÄ±yla kuÅŸ tutsa ona da maksimum 45 dakika tutma izni verilmesi.

QUARESMAâ€™NIN TAKIMA VERDÄ°ÄžÄ° ZARARA DÄ°KKAT!

2-Â Sahip olunan topun azami verimlilikle kullanÄ±lamamasÄ±... Topa ligde yÃ¼zde 60â€™Ä±n Ã¼stÃ¼nde sahip olan tek takÄ±m BeÅŸiktaÅŸâ€™ken, Galatasarayâ€™dan 70 fazla ÅŸut deneyip, aynÄ± sayÄ±da isabet saÄŸlanabilmesi ve 8 gol az atÄ±lmasÄ±.

Bunda da aslÄ±nda GÃ¼neÅŸâ€™in sezonu 12-13 oyuncuyla bitirmeye kalkmasÄ±nÄ±n payÄ± var. Zira BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n hÃ¼cum varyasyonlarÄ±nda zenginleÅŸemediÄŸini gÃ¶rdÃ¼k sezon iÃ§inde. EÄŸer Quaresma keyifliyse oyun aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± saÄŸdan akÄ±yor, orta bombardÄ±manÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor ve aynÄ± film defalarca tekrarlanÄ±yor. Quaresma ilk yarÄ±da tam 125 orta yapmÄ±ÅŸ, 101â€™i isabetsiz... 610 kez topla buluÅŸmuÅŸ, bunlarÄ±n yarÄ±dan fazlasÄ±nÄ±, 306â€™sÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ. Quaresma Ã§ok kaliteli bir oyuncu. Ãœstelik bÃ¼yÃ¼k maÃ§larda da bÃ¼yÃ¼yen bir Ã¶zel silah. Ama bir antrenÃ¶rÃ¼n gÃ¶revi bir oyuncudan maksimum fayda saÄŸlamaktÄ±r; fayda saÄŸlÄ±yor diye daha fazla zararÄ±nÄ± da kabullenmek deÄŸil. Bir oyuncunun bir devrede 304 isabetli pas, 306 top kaybÄ± yapmasÄ±, dÃ¼nya futbol tarihinde az gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸ bir ÅŸeydir herhalde.

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VÄ°DA, DAHA DA GÃœÃ‡LENDÄ°RECEK

BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n sessiz sedasÄ±z yaptÄ±ÄŸÄ± Vida transferi bence olaÄŸanÃ¼stÃ¼ doÄŸru. Ãœlke futbolunda Popescu gibi, Lugano gibi, Ronaldo gibi iz bÄ±rakabilecek kalitede bir oyuncu Vida.

1-Â BeÅŸiktaÅŸ ortalama pozisyonu 53,2 metre olan, savunmayÄ± Ã§ok Ã¶nde kuran bir takÄ±m... Pepe Ã¶nderliÄŸinde rakiplerini maÃ§ baÅŸÄ±na 2,94 kez ofsayta dÃ¼ÅŸÃ¼rerek bu alanda da Top 7â€™nin lideri. Vidaâ€™yla bu uyum daha da artar.

2-Â BeÅŸiktaÅŸ, akan oyunda 347 ortayla ligin aÃ§Ä±k ara orta lideri. Vida, hÃ¼cumdaki kafa hakimiyetiyle bir sezonda pekala 4-5 de gol katkÄ±sÄ± yapabilir.

3-Â BeÅŸiktaÅŸ, ilk yarÄ±da yalnÄ±zca 1 kafa golÃ¼ yiyerek bu alanda lig lideri. Vida, bu konuda da BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä± mÃ¼kemmelleÅŸtirir.

AVRUPAâ€™DA EN GÃœÃ‡LÃœ 10â€™UNCULUÄžUMUZ

Son 5 sezonda Avrupa kupalarÄ±nda kazanÄ±lan puanlarla oluÅŸturulan UEFA Ã¼lkeler sÄ±ralamasÄ±nda ÅŸu anda 10â€™uncuyuz. Ama bundan daha sevindirici olan son 3 yÄ±l puanlarÄ±na gÃ¶re 8â€™inci, son iki yÄ±la bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda da 7â€™nci olmamÄ±z. Son 5 sezonda topladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 179 puanÄ±n 57â€™sini getiren BeÅŸiktaÅŸâ€™a gÃ¶nÃ¼lden tebrikler.

Daha Ã¶nce bu basamaklara alÄ±ÅŸÄ±ÄŸÄ±z, zaten genelde 10 ile 15 arasÄ±nda dolaÅŸÄ±rÄ±z listede. Ancak bu 10â€™unculuÄŸumuzun diÄŸerlerine gÃ¶re gÃ¼zel bir tarafÄ± var: Åžu anda 11â€™inci Avusturya ile aramÄ±zda tam 5,950 puan fark var. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sene bÃ¼yÃ¼k ihtimalle 11â€™inciliÄŸe Ã§Ä±kacak Hollandaâ€™yla da aramÄ±zdaki muhtemel fark 5,267... Milenyumun tÃ¼m sezonlarÄ±nda 11â€™inci basamakla aramÄ±zdaki puan farklarÄ± incelendiÄŸinde, en rahat 10â€™unculuÄŸumuz bu.

Bu rahat 10â€™unculuk da bize, ÅŸampiyonumuzun daha uzunca bir sÃ¼re direkt Åžampiyonlar Ligi bileti alacaÄŸÄ±nÄ± mÃ¼jdeliyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ 11â€™inci basamaÄŸa dÃ¼ÅŸmek demek, ÅŸampiyonumuzun play-off turu oynama mecburiyeti demek.

CENK, EVERTONâ€™A GÄ°TMEMELÄ°

BeÅŸiktaÅŸ, gol beklentisini karÅŸÄ±lama konusunda KarabÃ¼kâ€™Ã¼n ardÄ±ndan sondan ikinci. Gol beklentisi, OPTAâ€™nÄ±n bu sezon tutmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±, tÃ¼m bÃ¼yÃ¼k liglerde de Ã§ok sevilen bir veri. Tarihte Ã§ekilmiÅŸ 300 bin ÅŸutu incelemiÅŸler ve hangi ÅŸut bÃ¶lgesinin gol olma ihtimalinin ne kadar olduÄŸunu hesaplamÄ±ÅŸlar. OPTAâ€™nÄ±n analizine gÃ¶re BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n ilk yarÄ±daki ÅŸut performansÄ±na gÃ¶re atmasÄ± gereken gol sayÄ±sÄ± 35â€™miÅŸ. Ama 29â€™da kaldÄ±lar... YÃ¼zde 13â€™lÃ¼k gol/ÅŸut oranlarÄ± da zaten ligin en dÃ¼ÅŸÃ¼ÄŸÃ¼...

Durum bÃ¶yleyken en iyi yerli futbolcumuz Cenk Tosunâ€™un markette olmasÄ± zaten baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na bir tartÄ±ÅŸma konusu.ÂCenk, Premier Ligâ€™e gitse bile rotasÄ±nÄ±n Everton olmasÄ±nÄ± istemem doÄŸrusu. Evertonâ€™Ä±n, EPLâ€™de ulaÅŸabileceÄŸi en yÃ¼ksek basamak 7â€™ncilik. Maksimum hedefleri Avrupa Ligi.

EÄŸer Cenk Premier Ligâ€™e gidecekse ona iki kulÃ¼p yakÄ±ÅŸÄ±r: Cenkâ€™in mevcut forvetler Firmino ve Solankeâ€™yi geÃ§ip direkt oynayabileceÄŸi Liverpool. Ya da Kaneâ€™i sezon sonu satma kararÄ± alÄ±rsa Tottenham. Cenk, her iki kulÃ¼pte de sezonda 20 golÃ¼ aÅŸabilecek klasta bir oyuncu.