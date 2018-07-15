Belçika, bir verimsizlik abidesi

Premier Lig oyuncularından bir rüya 11 yapsanız, kadroda İngiliz pasaportludan çok Belçika pasaportlu olacağı kesin. Geçen yılın 100 puanlı şampiyonunun, onun takipçisinin ve FA Cup galibinin anahtar oyuncuları, dün Belçika ileri üçüydüler: De Bruyne, Lukaku ve Hazard... Gerçekçi olalım, kalite tartısında Belçika, İngiltere’den dağlar, tepeler, vadiler kadar ötede.

Ancak belki de tarihin en kaliteli Belçika kadrosu, tarihin en kararsız menajeriyle buluşunca olağanüstü verimsiz bir şekilde kapatıyorlar bu kupayı. Martinez’in turnuva içinde ideal dizilişini araması ve hatta doğruyu bulamadan Rusya’yı terk etmesi; dâhi De Bruyne’ye bir türlü kalıcı bir yer bulamaması skandal. Fransa’ya karşı son 35 dakikayı sadece Mertens ortalarıyla Fellaini’nin kafasını buluşturmaya çalışması da kadrosunun kapasitesinden habersizliğini ortaya koyuyor. Southgate bu turnuvada, çok daha kalitesiz bir kadroya, 11 buçuk oyuncuyla neler yapılabilir dersi verdi Martinez’e.

Dün doğal olarak kazanan Belçika’ydı, zaten Belçika-İngiltere 10 kez oynasalar, 8’ini kalite farkıyla Belçika kazanmalı. Ancak şunu da not edelim: Turnuvayı Belçika kulübesinde geçiren Dembele, isabetsiz pas rekortmeni Henderson’ın yerine İngiliz takımında olsa, belki de bu kısıtlı kadrosuyla İngiltere finale çıkacaktı.

Belçika’nın altın neslinin Euro 2020’de bir şansı daha olacak. Eğer kazanmak istiyorlarsa acilen göreve, bu takımın ağırlığını kaldırabilecek bir hoca getirmeliler.

ALTIN TOP MODRIC’İN OLUR MU?

ALTIN Top, 10 yıldır Ronaldo-Messi hegemonyasında. Hatta 7 yıldır ilk ikiye de kimseyi sokmuyorlar. Evet, futbolda bir Ronaldo-Messi çağı yaşandı, bu ikili de çoğunlukla ödülü hak ettiler. Ancak bazı yıllar gerçekten de birkaç futbolcuya haksızlık edildi, France Football jürisi tarafından... Ödül, 1995’e kadar sadece Avrupalı futbolculara, 2007’de kadar da sadece Avrupa’da forma giyenlere veriliyordu. Yani Pele, Garrincha, Maradona gibilere yapılan haksızlık statü gereğiydi. Ancak 2008-2012 arası kupa koleksiyonu yapan Xavi ve Iniesta’nın bir kez bile Altın Top alamaması akıl almaz. Yine 2010’da Şampiyonlar Ligi şampiyonu olup, Dünya Kupası’nda da final oynayan Sneijder’ın ilk üçe bile girememesi büyük haksızlıklardandı.

Bence bu yıl, dönüşüm yılı. Evet ödül daha ziyade Şampiyonlar Ligi’nin etkisinde. Ama Modric bugün kazanan tarafta olursa, onda hem Devler Ligi hem de Dünya Kupası olacak. Bugün değişebilir tarih...

GÜNÜN SÜRPRiZ ADAYI

BEN onu yazmaktan bıktım, o büyük maçlarda büyük oynamaktan bıkmadı. Kuyt’ın ruh ikizi Perisic’in ne kadar soğukkanlı bir futbolcu olduğunu biliyoruz. Turnuvada 2 topu direkten dönen tek oyuncunun o olması da şanssızlık.

GÜNÜN YILDIZ ADAYI

FRANSA’nın oyun planı içinde duran topların ne kadar kritik bir paya sahip olduğu ortada. Son iki tur Umtiti ve Varane’ın kafa golleriyle geldi; bu kez duran topta parlama sırası Pogba’da olabilir. O da iyi bir turnuva geçirdi zira.

GRIEZMANN DA POTADA OLMALI

ALTIN Top’un dönüşüm yılında bence zirvede olmayı hak eden iki isim daha var: Fransa ile Dünya Kupası finali gören ve Atletico’yu Avrupa Ligi şampiyonu yapan Griezmann, eğer bugünün kazananı olursa favori pozisyona da geçebilir. Manchester City ile rekor şampiyonluğa imza atan ve Dünya Kupası’nda yarı final gören De Bruyne de, ilk üçle tanışabilir bu sene. Bence Messi’nin İspanya şampiyonluğu ve gol krallığına rağmen Altın Top şansı yok. Ronaldo’ya da sadece Devler Ligi kupası sebebiyle Altın Top verilmemeli artık.

BASKI SUBASIC’İN ÜSTÜNDE

HIRVATLAR turnuvada 5 gol yedi, 4’ü duran toplardan... Subasic, bir tane Trippier frikiği, bir tane de Rusya serbest vuruş organizasyonunda hareketsiz kaldı. Penaltılardaki başarısını bugün duran toplara da taşıması gerek.

BU DETAYA DİKKAT

ÜÇ tane 120 dakika oynayıp finale kadar gelen Hırvatistan’ın enteresan zaafı, maçlara iyi başlayamamaları. Danimarka’dan 1, İngiltere’den 5’inci dakikada yediler golleri. Fransa da hızlı başlamak isteyebilir.