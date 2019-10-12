Bataklıkta çiçek açtı
Türkiye kötü oynadı. Sonucu Arnavut savunması belirledi
Arnavutluk dün kötüydü... Reja geldikten sonra yakaladıkları pozitif futbol rüzgârı azalmış gibiydi. İzlanda’ya karşı dörtlü savunma oynamışlardı; dün yine beşliye döndüler. Reja’lı 4 maçın (Fransa deplasmanı hariç) üçünde %58 ortalamayla topa sahip olmuşlardı. Bize karşıysa ilk devrede iyi niyetli olmayan bir futbolu tercih ettiler. Maçı gerdiler, ikili mücadelelerde araya birer itme-tekme sıkıştırdılar.
Son 20 dakikada geldi akıllarına futbol oynamak. Hakem kötüydü... Hategan, UEFA’nın gözde hakemlerinden. Euro 2016 finallerinde vardı. Daha geçtiğimiz hafta Dortmund-Barcelona maçındaydı. Ama dün, ‘maçın ruhu’nu yakalayamadı. Oyunu çok fazla faul düdüğüyle kesti, kartları pas geçti. İlk devre futbol katliamına öyle göz yumdu, maç o kadar oynanamadı ki, ilk yarıyı 45 dakika uzatsa yeriydi! Merih’e tekmeyle ilk sarısını gören Bare, ceza alanında kendini atınca da, Burak’ı düşürünce de ikinciyi görmedi. Manaj 53’te Ozan’ı formasından çekti, 57’de topu 5 kez sektirip taç atışını geciktirdi. Hategan maalesef göz yumdu bu olumsuzluklara.
ÇALHANOĞLU’NUN TERCİHLERİ
Takımımız kötüydü... Zaten yeryüzündeki en değerli Türk (Cengiz), Süper Lig’in en değerli yerlisi (Abdülkadir) ve ikincisi (Dorukhan) sakatlar. Emre Akbaba ve Hasan Ali’ı da katarsak ideal 11’imizden 5 oyuncumuz eksik. Ancak sahaya çıkanlar da iyi değillerdi dün. Arnavutlar’ın oyunu germe girişimlerine manasızca ayak uydurduk. Daha ilk 15 dakika içinde Merih adam kovalayarak, Kaan orta sahada pozisyon yokken sarı kart gördüler.
Şenol Güneş kötüydü. Kaan oyundan çıkarken Mahmut’u stopere kaydırıp bir hücumcu sokabilirdi, sokmadı. Emre çıkarken 4-4-2’ye dönüp bir hücumcu sokabilirdi, sokmadı. Arnavutluk’la iç sahada oynuyoruz, ilk hücumcuyu oyuna 80’de soktuk! Çalhanoğlu neredeyse tüm pozisyonlarımızı yanlış kararlarıyla yok etti: 11’de vurması gereken yerde vurmadı. 35’te kontra atakta Umut’a pası vermedi, cılız bir şut attı. 65’te en net pozisyonumuzda pası Burak’ın arkasına attı. Ama 90 dakika sahada kaldı. Bu kadar kötünün olduğu bir günde sonucu da kötü Arnavut savunması belirledi neyse ki. Merih-Zeki’yle beraber takımın en isteklileri Cenk ve Burak’a gönülden tebrikler, son dakika baskısıyla yarattıkları golle, Euro 2020 biletinin yarısını koydular cebe.
ABDÜLKADİR PARMAK'IN SUÇU NE?
Sahaya 23 kişi çıkabildiği için milli takımda 2 oyuncunun esame listesi dışında kalması gerekiyordu. Şenol Hoca’nın tercihleri Efecan ve Abdülkadir Parmak olmuş dün. Şenol Güneş, iki ay önce de Beşiktaş’ta oynatmadığı Oğuzhan’ı kadroya çağırıp, Parmak’ı çağırmamıştı. Doğrusu dün sahadakilere ve kulübedekilere bakınca Abdülkadir’in tribüne çıkmasına anlam veremedim ben.
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