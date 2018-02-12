Başakşehir büyükmüş gibi yapınca...

“Kolektif” sözcüğünün altını çizme ihtiyacı hissediyorum; çünkü o baskı bir grup oyuncunun birbirinden bağımsız kendilerini yerden yere atması, sağ bekten stopere, stoperden sol beke anlamsız koşturması şeklinde değildi. Baskı organizeydi, salt sporcuya değil alana yapılan bir baskıydı, bütüncül hareket eden bir pres grubu vardı Fenerbahçe’nin ön tarafında. İlk 1 saatte bu baskıda çok başarılı oldular, Başakşehirliler’i kritik noktalarda 4 top kaybına zorladılar. Attamah, Gökhan, Chedjou ve Adebayor’un birer top kaybı 4 net pozisyon, 2 de gole sebep oldu ilk 1 saatte.

EN RAHAT GALİBİYET

Tabii bu bölümde Başakşehir takımının Fenerbahçe presine verdiği reaksiyonu da ele almak gerek. Maçı izleyen herkes, daha 5’inci dakikada Fenerbahçe’nin önde arzulu bir baskı yaptığını gördü. Zaten geçen hafta ilk 11’de sahaya çıkan Valbuena-Soldado’nun da başlamama nedeni buydu, Kocaman tamamen koşucu-yıpratıcı bir ön grup seçti Başakşehir’de. Ve bu baskıya karşı Başakşehirliler ısrarla pasla çıkmaya çalıştılar geriden! Eğer söz konusu takım bütün öyküsünü “güzel oyun” üstünden yazmış olsa anlayacağım, temel prensipleri bu olduğu için hiçbir koşulda vazgeçmiyorlar deyip takdir edeceğim. Ancak bu takımın genetiği zaten bu değil ki! Başakşehir’i üç yıldır üstte tutan futbol, vur-koş oyunu.

Üstelik geride Epureanu, merkezde Emre yokken, Başakşehir’in büyük takımmış gibi yapması, ısrarla uzun vurmak istememesi, garip geldi bana doğrusu. Fenerbahçe de sezonun en rahat galibiyetini almış oldu bu sayede.

ARDA, HAZIR DEĞİL

Fenerbahçe’nin bu haklı galibiyetinde birkaç detayın daha altını çizmek gerek:

1- İlk devrede birinci bölgelerdeki pas sayısı 86’ya 31... Yani Başakşehir bir sürü kayıp yapmasına rağmen orada topu gevelemekte ısrar ederken, aksine Fenerbahçe birinci bölgeyi hızlı geçmiş.

2- İlk devrede Volkan Babacan 30, Arda 20 pas yapmışlar. Arda fiziksel olarak hiç hazır değil.

3- Geçen hafta çizgiye iki inişinde yerden iki harika pas çıkaran Isla, bu hafta da ikinci golde “topun ne zaman kaldırılacağı dersi” verdi adeta. Hasan-İsmail-Şener’in dikkatine.

MAÇIN ADAMI: AYKUT KOCAMAN

İNANDIĞI bir doğru var, senin-benim-çoğumuzun hoşuna gitmiyor. Keyif de vermiyor. Ama dün inandığı o doğru öyle iyi sonuç verdi ki, maçı daha oynamadan kafasında kazanmıştı Kocaman.