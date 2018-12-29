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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.12.2018 - 07:58, Son Güncelleme:

Bankalar Birliği adımı yerli Finansal Fair Play demek

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi, dünkü gazetelerde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) ekonomik açıdan zor durumdaki kulüplerin gelir/gider dengelerini sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için bir çalışma başlattıkları haberi vardı.

Bu çok önemli bir adım. Kritik bir adım. Bir tür “Yerli finansal fair-play adımı” bu.

Benim lisansım iktisat. Çok iddialı olmamakla birlikte, futbol ekonomisine olan ekstra ilgim de biraz oradan geliyor. 2018 sonu itibariyle Türkiye’nin net dış borcu 303 milyar dolar... Bu dış borcun sadece devlete ait olduğunu düşünmeyin, bu borcun içinde

F.Bahçe’nin Leicester’a ya da G.Saray’ın Nice’e olan borcu da var. Ve Türk futbolu gelirlerinden çok harcamaya devam ettiği sürece bu borç azalmayacak, büyüyecek. Dernek statülü dev kulüplerin bu borcu yönetmekte güçlük çektiği ortada. Süper Lig hâlâ bir futbolcuya ortalama 840 bin dolar maaş ödüyor. Bu rakam, bizi dünyanın en fazla maaş ödeyen 8’inci futbol ligi yapıyor. Yıllık yayın geliri 500 milyon dolar olan bir ligin, futbolcularına 400 milyon doların üzerinde maaş ödemesi akıl almaz! Bu garip düzenin değişmesi için TFF’nin ve iktisatçıların bu işin içine daha yetkili biçimde girmeleri şarttı. TBB-TFF işbirliği umarım futbol yönetimine bir iktisatçı aklı sokacak, çok değerli bir adım.

FİKSTÜRÜN EN TALİHSİZİ BURSA, EN TALİHLİSİ SİVAS VE ANKARAGÜCÜ

Ligin ilk devresinde Bursa’nın oynadığı rakiplerin ortalama sırası yaklaşık 8’incilikken, Sivas ve Ankaragücü’nün karşısına çıkanların ortalaması 11’incilikti... Bursa’nın rakipleri ortalama 13 puan toplarken, Ankaragücü’nünkiler 11,12 puanda kaldılar.

Fikstür şansı diye bir şey olur mu? Sonuçta “Tüm takımların birbiriyle eşit sayıda oynadığı, sıralamanın bile bir algoritmaya bağlı olduğu bir düzende şanstan söz edemeyiz” diyebilirsiniz. Haksız da sayılmazsınız aslında... Ama futbol enteresan bir oyun. Örneğin ligin sekizinci haftasında Antalyaspor lider G.Saray’la oynarken o maçın psikolojisi farklıydı; 15’inci haftada Rizespor, lig 5’incisi G.Saray’la oynarken rakibine bakışı, özgüveni bambaşkaydı muhtemelen. Eğer rakibinizin o günkü sıralamasının performansa etkisi olduğunu düşünüyorsanız, bu çalışma ilginizi çekecek. Yıllar önce buna benzer bir çalışmayı iki kez yapmıştım, ilginç sonuçlar çıkmıştı; bu sene de değerli okurumuz Hüseyin Berat Bulut yapmış araştırmayı. Aşağıda komple tablosunu da görebileceğiniz 2018-19 ilk devre çalışmasına göre, ligin fikstür açısından en şanssız takımı Bursaspor olmuş. Bursaspor’un rakiplerinin ortalama sıralaması 8,06 iken, ortalama puanları da 13... En şanslı fikstüre sahip takımlarsa Sivas ve A.Gücü olarak gözüküyor. Büyük takımların durumlarını incelediğimizde ise fikstür açısından en şanslının G.Saray, en şanssızın F.Bahçe olduğunu görüyoruz. G.Saray’ın rakipleri sarı-kırmızıların karşısına ortalama 10,94’üncü sıradayken çıkarken, F.Bahçe için bu sayı 8,81...

 

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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