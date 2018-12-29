Bankalar Birliği adımı yerli Finansal Fair Play demek

Bu çok önemli bir adım. Kritik bir adım. Bir tür “Yerli finansal fair-play adımı” bu.

Benim lisansım iktisat. Çok iddialı olmamakla birlikte, futbol ekonomisine olan ekstra ilgim de biraz oradan geliyor. 2018 sonu itibariyle Türkiye’nin net dış borcu 303 milyar dolar... Bu dış borcun sadece devlete ait olduğunu düşünmeyin, bu borcun içinde

F.Bahçe’nin Leicester’a ya da G.Saray’ın Nice’e olan borcu da var. Ve Türk futbolu gelirlerinden çok harcamaya devam ettiği sürece bu borç azalmayacak, büyüyecek. Dernek statülü dev kulüplerin bu borcu yönetmekte güçlük çektiği ortada. Süper Lig hâlâ bir futbolcuya ortalama 840 bin dolar maaş ödüyor. Bu rakam, bizi dünyanın en fazla maaş ödeyen 8’inci futbol ligi yapıyor. Yıllık yayın geliri 500 milyon dolar olan bir ligin, futbolcularına 400 milyon doların üzerinde maaş ödemesi akıl almaz! Bu garip düzenin değişmesi için TFF’nin ve iktisatçıların bu işin içine daha yetkili biçimde girmeleri şarttı. TBB-TFF işbirliği umarım futbol yönetimine bir iktisatçı aklı sokacak, çok değerli bir adım.

FİKSTÜRÜN EN TALİHSİZİ BURSA, EN TALİHLİSİ SİVAS VE ANKARAGÜCÜ

Ligin ilk devresinde Bursa’nın oynadığı rakiplerin ortalama sırası yaklaşık 8’incilikken, Sivas ve Ankaragücü’nün karşısına çıkanların ortalaması 11’incilikti... Bursa’nın rakipleri ortalama 13 puan toplarken, Ankaragücü’nünkiler 11,12 puanda kaldılar.

Fikstür şansı diye bir şey olur mu? Sonuçta “Tüm takımların birbiriyle eşit sayıda oynadığı, sıralamanın bile bir algoritmaya bağlı olduğu bir düzende şanstan söz edemeyiz” diyebilirsiniz. Haksız da sayılmazsınız aslında... Ama futbol enteresan bir oyun. Örneğin ligin sekizinci haftasında Antalyaspor lider G.Saray’la oynarken o maçın psikolojisi farklıydı; 15’inci haftada Rizespor, lig 5’incisi G.Saray’la oynarken rakibine bakışı, özgüveni bambaşkaydı muhtemelen. Eğer rakibinizin o günkü sıralamasının performansa etkisi olduğunu düşünüyorsanız, bu çalışma ilginizi çekecek. Yıllar önce buna benzer bir çalışmayı iki kez yapmıştım, ilginç sonuçlar çıkmıştı; bu sene de değerli okurumuz Hüseyin Berat Bulut yapmış araştırmayı. Aşağıda komple tablosunu da görebileceğiniz 2018-19 ilk devre çalışmasına göre, ligin fikstür açısından en şanssız takımı Bursaspor olmuş. Bursaspor’un rakiplerinin ortalama sıralaması 8,06 iken, ortalama puanları da 13... En şanslı fikstüre sahip takımlarsa Sivas ve A.Gücü olarak gözüküyor. Büyük takımların durumlarını incelediğimizde ise fikstür açısından en şanslının G.Saray, en şanssızın F.Bahçe olduğunu görüyoruz. G.Saray’ın rakipleri sarı-kırmızıların karşısına ortalama 10,94’üncü sıradayken çıkarken, F.Bahçe için bu sayı 8,81...