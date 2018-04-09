Aykut Kocaman’a tek bir soru

Fenerbahçe’nin bu üç yeteneklisi, Valbuena-Giuliano-Soldado’nun birlikte sahada olduğu bölümlerle, olmadığı bölümler arasındaki farkı sezon boyunca dile getirmeye çalıştım. Dün akşam da saat 18.00 sularında ilk 11’ler belli olunca, bir küçük araştırmayla tezimin doğruluğunu test ettim. Sonuç, düşündüğüm gibi: Bu yıl, Giuliano-Valbuena-Soldado üçlüsünün bir arada forma giydiği 10 maç var. Bu 10 maçta, üç oyuncu bir arada toplam 409 dakika sahada kalmışlar. Bu 409 dakikada Fenerbahçe 14 gol atmış, 3 gol yemiş. Sadece bu üçlünün bir arada sahada oldukları bölümlerden bir puan durumu oluşturulsaymış, Fenerbahçe 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik alacakmış:

- Trabzon (28 dk, 1-0),

- G.Birliği (90 dk, 2-1),

- Başakşehir (70 dk, 2-1),

- Alanya (7 dk, 1-0),

- Malatya (64 dk, 3-0),

- Bursa (24 dk, 0-0),

- Karabük (26 dk, 1-0),

- Konya (45 dk, 1-1),

- Göztepe (27 dk, 1-0),

- Osmanlı (28 dk, 2-0).

YALNIZCA 409 DAKİKA

Fenerbahçe’nin kadrosunda bu yıl çok fazla becerikli oyuncu yok. Bu üçlüye bir de Ekici’yi katabilirim, ama lig başlayalı 28 hafta olmuş, henüz Ekici-Giuliano-Valbuena-Soldado dörtlüsü tek bir dakika bile bir arada sahada olmamışlar!

Hadi Ekici’nin sakatlıkları ona engel oldu; Giuliano-Valbuena-Soldado’yu bir arada yalnızca 409 dakika oynatmak, hangi futbol aklına sığar? Üstelik 3’ü bir arada sahadayken Fenerbahçe ortalama 29 dakikada bir gol atıyorken...

Sayın hocam, rica etsem bir basın toplantısında yanıtlar mısınız: Neden bu üçlüyü bir arada bu kadar az sahada tutuyorsunuz?

MAÇIN ADAMI: VALBUENA

34 yaşında... Son 50 günde, sadece 1 kez ilk 11’de oynamış. Buna rağmen inanılmaz arzulu, inanılmaz coşkulu. Dün de 46’da oyuna girip, maçın kaderini tek başına değiştirdi.