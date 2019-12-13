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Uğur Meleke

Uğur Meleke

umeleke@hurriyet.com.tr

'Avrupa yeni bir hoca kazanıyor'

13 Aralık 2019

Uğur Meleke yazdı...

BAŞAKŞEHİR’in dün gece başardığı şeyin boyutunu anlatabilmek için öncelikle size bir finansal tablo çizmek isterim. Turnuvanın en pahalı 7 takımından üçü İngiliz (Arsenal, ManU ve Wolves), ikisi İtalyan (Roma ve Lazio), biri İspanyol (Sevilla), biri de Alman (Gladbach). Ve bu 7 takımdan ikisinin bir araya düştüğü tek grup, Başakşehir’in grubu. Yani Avrupa Ligi’nin en zor grubuydu bu. Başakşehir, pekala şu anda Şampiyonlar Ligi son 16’sında olsalar şaşırmayacağımız iki devle eşleşti, muazzam da bir performans gösterdi. İstanbul’da 90+2’de o serseri top Herrmann’ın önüne düşmese işi belki daha erken bitirecekti; ama hak ettiği tur biletini geç de olsa, Okan Buruk’un son yarım saatte yaptığı cesur hamlelerle kazandı.

ONURLU BiR FUTBOL

BAŞAKŞEHİRLİLER dün de, grubun genelinde olduğu gibi son derece onurlu bir futbol oynadılar. Okan Buruk maça Visca-Crivelli-Elia üçlüsünün arkasına Aleksic-İrfan’ı yerleştirerek çok cesur bir 11’le başladı. Topu tutabildiğimiz anlarda da gayet akılcı hücum ettik Borussia Park’ta. O büyülü atmosferde en zor olan şey zaten topu uzun süre ayakta tutmak. Zira Gladbach’ın alametifarikası, topu kaybettikleri anda muazzam geri kazanma hızları. Teknik direktör Marco Rose, hem Klopp’un, hem de Tuchel’in öğrencisi olmuş eski bir sol bek. Salzburg’da Avrupa Ligi yarı finali gördü ve Orhan Uluca’nın verdiği bilgiye göre o sezon da rakiplerine ortalama 6,6 pas yapma fırsatı veriyorlardı sadece.

CESUR HAMLELER

ANCAK dün, 54 bin kişinin yarattığı muhteşem atmosferde daha cesur hamleleri yapan taraf Marco Rose değil, Okan Buruk’tu kesinlikle. Rose’nin takımı her geçen dakika, beraberliğin kendilerine yarıyor olmasının verdiği duyguyla daha tutucu bir futbol oynarken; Okan Buruk önce Demba Ba ile santrforları ikiledi. Sonra da Berkay’ı sokarak ön liberosuz, altı ofansif adamlı, nefes kesen bir 7-8 dakika oynattı Almanya’da. TEŞEKKÜRLER HEPiNiZE Başakşehir, 3 ay önce Roma’ya 4-0 kaybettiğinde ülkedeki en üzgün kişinin Okan Buruk olduğunu söyleyebilirim size. Sakatlıklar, Robinho’nun davası ve Epureanu’nun haftada iki maç oynamak istememesi, Buruk’un elini kolunu bağlamıştı o gün. Ama sonraki 3 ayda Okan Buruk gösterdi ki, sadece bu ülkede değil Avrupa’da da hedefleri olan bir teknik adam o. Teşekkürler Okan Hoca. Teşekkürler Başakşehir. Sadece ulusal değil, uluslararası hedeflere koşacak yüreğiniz olduğu için.

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