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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.01.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Asya'ya hoca vermeli, oradan futbolcu almalıyız

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

Süper Lig ekipleri bu sezon Asya ülkelerinden 98 milyon Euro’luk bonservis geliri elde etti. Japonya, Katar, Çin, Arabistan gibi ülkelerle çift taraflı ilişki kurmalı; daha fazla hoca verip, daha çok futbolcu almalıyız.

Asya Kupası’ndaki 24 takımda 21 farklı ülkeden teknik adamlar çalışıyor. 17’si Avrupalı. Ama tek bir Türk yok. Bu sezon Süper Lig’e giren 98 milyon Euro bonservis gelirinin 49’u Asya’dan geldi halbuki. Asya ilişkisi, Süper Lig’in kurtuluşu. Japonya, Katar, Çin, Arabistan gibi ülkelerle çift taraflı ilişki kurmamız lazım. Daha fazla hoca vermemiz, daha sık futbolcu almamız gerek. Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) düzenlenen 2019 Asya Kupası’nda ilk maçlar oynanıyor, devler yavaş yavaş sahne alıyor. Türkiye’de kupaya ilgi, İran ve Japonya’nın erken elenmesi temennilerinden ibaret; zira kulüpleri Nagatomo, Hosseini, Amiri (ve amatör Murzaev’i) bekliyorlar. Oysa daha önce de bu sütunda farklı vesilelerle ifade etmeye çalıştığım gibi, Asya futbolu bizim için bundan çok daha fazlası olmak zorunda. Çünkü Süper Lig’in en önemli sorunlarından biri verimsizlik. Avrupa’dan 10’a aldığı futbolcuyu aynı kıtaya 1’e bile geri gönderememesi. Ve genelde çareyi Avrupa’dan aldığını Asya’ya satmakta bulması. 2018-19 yaz ve kış transfer dönemlerinde 18 Süper Lig kulübünün toplam bonservis geliri 98 milyon Euro. Ve bunun 49’unu Asya kulüpleri ödemişler (Souza 12, Giuliano 10,5, Rodrigues 9, Gomis 6, Da Costa 4,5, Fernandao 2,5, Mendes 1,5 milyon Euro)... Burak Yılmaz, Negredo, Eren Albayrak, Podolski, Welliton, Dzsudzsak, Demba Ba, Ersan gibi onlarcasıyla, Süper Lig’e son 5 yıldır az da olsa nefes aldıran bir numaralı kaynak, Asya ilgisi.

AVRUPA’YI DA İŞTAHLANDIRIYOR

Yalnız şu gerçeği de göz ardı etmemek gerek: Katar’ın, Arabistan’ın, Çin’in, BAE’nin futbola yaptığı yatırım, elbette tüm Avrupa’nın iştahını kabartıyor. Suudi milli futbolcular İspanya Ligi’ne kiralanıyorlar; İngiltere Premier Lig, Katar Havayolları’yla flört ediyor. Süper Lig’in de Asya’nın futbolcularımıza gösterdiği bu karşılıksız ilgiye kayıtsız kalmaması gerek. Peki neler yapılabilir? Süper Kupa, Asya’da oynanabilir.

Asya Kupası’nda 17 Avrupalı teknik adamdan biri Türk olabilir. Bu da ancak Türk antrenörlerin Asya’da daha fazla çalışmasıyla mümkün. Asya’ya futbolcu satışını daha verimli hale getirmek istiyorsanız, o ligler daha sağlıklı izlenerek oradan oyuncu transferi de yapılabilir. Halen Asya Kupası’ndaki 3 Süper Lig temsilcisi, Nagatomo, Hosseini ve Amiri gayet başarılı transferler. Daha iyi arama-tarama kabiliyetiyle, belki Türkiye’de o ligleri de yayınlayarak Süper Lig’deki Asyalı sayısı artırılabilir. Hatta belki size radikal gelebilir ama yabancı sınırını 14+1 olarak revize ederek, o ekstranın sadece Asya’dan getirilebilmesi şartı konabilir. Asya’ya hoca ihraç etmeli, oradan futbolcu almalıyız. Süper Lig’in ekonomik kurtuluşu Asya’da çünkü.

Asyaya hoca vermeli, oradan futbolcu almalıyız

HAFTANIN DETAYI

M.United’daki ilk 4 lig maçını kazanan ve Matt Busby’nin rekoruna ortak olan Solskjaer, kış transfer döneminde yalnızca kiralık oyuncu alabilecek. Zira kulübün geçici menajerlere uyguladığı politika bu. Takviyeye ihtiyaç net olsa da, antrenör 4’te 4’le başlasa da kaide değişmiyor.

HAFTANIN TRANSFERİ

Beşiktaş’ın Sarpsborg deplasmanında özellikle maçın başında oynadığı çılgın futbolla hepimizin dikkatini çekmişti Tobias Heintz... Belli ki o maçta Mustafa Denizli’nin de gözünden kaçmamış. 20 yaşındaki Norveçli, santrforun arkasındaki 3 rolde de oynuyor. İkinci devrede onu heyecanla takip edeceğiz.

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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