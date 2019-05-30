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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.05.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Altıncı şampiyon için gün sayıyoruz

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

Avrupa'nın en rekabetçi ligi Türkiye'de.

Süper Lig o kadar dengeli, güçler birbirine öyle yakın ki, birkaç yıl yönetsel istikrar sağlasa Göztepe, Ankaragücü, Rizespor, Sivasspor gibi sürpriz bir şampiyon daha çıkabilir bu ligden.

OYUN kalitemiz tartışılır. 2018-19’da da çok fazla faul ve çok sayıda beraberlik izledik. Ama iki sezondur üst üste, Avrupa’nın top 10 turnuvası içinde en rekabetçi lig olduk. Top 10 lig içinde, zirvede 6 puanlık marja 4 takım sığdıran tek şampiyona biziz. Maç başına 1 puan ortalamanın üstüne çıkan bir takımın küme düştüğü tek turnuva da bizimki. Süper Lig son 5 yılda ekonomik olarak olağanüstü daraldı. 1,2 milyar Euro’luk lig 600 milyonlar seviyesine geriledi. Ekonomik krizin yan etkilerini iliklerimize kadar hissettik, bu yılı Avrupa kupalarında ancak 17’nci tamamlayabildik. Sırbistan’ın, Çekya’nın, G.Kıbrıs’ın gerisine düştük. Ancak bu daralmanın avantajlarını da dibine kadar yaşadığımız bir sezon oldu bu. Rekabetçilik tavan yaptı. Yıllardır lafın gelişi kullandığımız ‘herkesin herkesi yenebildiği lig’ söylemi ete kemiğe büründü. Süper Lig’in 3 puanlı-18 takımlı modern döneminde ilk kez bu sezon hiçbir takımın 70 puanın üstüne çıkamaması tesadüf değil. Galatasaray’a bu yıl şampiyonluk için 2,03 puan ortalaması yetti, ki bu sayı da Avrupa’nın top 10 liginin en düşüğü. Yine zirvede 6 puanlık marja İspanya, İtalya, Fransa, Rusya, Belçika ve Ukrayna’da 1, İngiltere, Almanya ve Portekiz’de 2 takım sığarken; bizde tam 4 ekip girdi o potaya. Rekabetçilik yalnızca zirvede değildi, ligin dibinde de top 10 ligin en büyük savaşı yaşandı. Avrupa’nın top 10 liginde maç başına 1 puan ortalamanın üstüne çıktığı halde küme düşen yalnızca 2 takım var: BB Erzurumspor ve Bursaspor.

ENTERESAN TABLO

Beşinci Malatya’yla 17’nci Erzurum’u sadece 12 puan ayırıyor. Hatta şöyle enteresan bir veri de çıkmış ortaya: Sadece Malatya-Erzurum arasındaki iki maçı Malatya değil Erzurum kazansa, Erzurum ligi Malatya’nın üstünde bitirecekti. Bu kadar küçük nüanslarla oluştu lig tablosu bu sene. Spor medyasında kalem oynatmaya başladığım ilk yıllarda en fazla tekrarladığım tezlerden biri, ‘beşinci şampiyonun çıkmasının an meselesi olduğu’ idi. Büyüklerin bu kadar kötü yönetildiği bir ligde bir Anadolulunun (özellikle Bursa, Eskişehir ve Göztepe gibi tribün gücü olanların) şampiyon olamaması onların ayıbı diyordum sık sık. Bursaspor haklı çıkarmıştı o tezimi. Şimdiki hissimse, çok yakında bir altıncı şampiyonun çıkacağı yönünde. Tek adayım da Başakşehir değil üstelik... Lig o kadar dengeli, güçler birbirine öyle yakın ki, birkaç yıl yönetsel istikrar sağlasa Göztepe, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Sivasspor gibi sürpriz bir şampiyon daha çıkabilir bu ligden.

HAFTANIN GAREBETİ

BUGüN 21.45’te Türk futbolunun en değerli maçlarından biri, 1. Lig play-off finali oynanacak. Ama enteresandır 21.00’de de A Milli Takımımız Yunanistan karşısına çıkıyor. 30 yıldır futbol izliyorum, böyle garip bir fikstür çakışması hatırlamıyorum hiç.

HAFTANIN MERAKI

ŞENOL Güneş’e 1 ay önce Nazım Sangare sorulduğunda “Türk olduğunu bilmiyordum” demişti samimiyetle. Milli kadroya Oğuzhan çağrılıp Abdülkadir Parmak çağrılmayınca o gün geldi aklıma. Güneş, Abdülkadir Parmak’ın da Türk pasaportuyla oynadığını bilmiyor olabilir mi acaba?

FİKSTÜR YAPILIRKEN ULUSLAR LİGİ UNUTULDU MU?

TFF, 2019-2020 sezon planlamasını açıkladı. Süper Lig, 16 Ağustos’ta start alacak ve 17 Mayıs’ta son bulacak. 16 Ağustos’ta başlayan bir lig, milli maç araları da hesaba katıldığında 29 Aralık’ta araya girecek demektir. Aranın 3 hafta olacağı varsayılırsa, yani ikinci yarı 16 Ocak’ta başlarsa, 16 Mayıs’a kadar hiç boşluk vermeden ligi bitirmeyi planlamışlar belli ki. Oysa Mart’ın sonunda UEFA Uluslar Ligi play-offları oynanacak ve muhtemelen birçok oyuncu göndereceğiz. Hatta Euro 2020 elemeleri sonucu A Ligi’nden 12, B Ligi’nden 8 takım direkt bilet alırsa, hâlâ bizim gibi grup sonuncularının bile matematiksel olarak playoff oynama ihtimali var. Bu durumda üç seçenek geliyor akla:

a) Yeni sezonda kış tatili olarak yalnızca 2 hafta boşluk bırakılacak.

b) TFF, bu sezon hafta içi lig oynatmayı planlıyor.

c) Planlama yapılırken Uluslar Ligi unutuldu.

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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