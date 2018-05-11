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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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11.05.2018 - 01:00, Son Güncelleme:

Akhisar, kupayı hak ederek kazandı

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

AKHİSAR’ın Seleznyov’lu oyunuyla, Seleznyov’suz oyunu çok farklı.

Geçen sezon Cikalleshi’nin yaptığı katkıyı bu yıl Seleznyov yaptı, stoperlerle çarpışmayı bilen, uzun top indiren, takımına zaman kazandırabilen bir santrfor. Ama o olmadığında kadroda onun işini iyi yapabilen bir alternatifi olmadığı için tamamen değişiyor Akhisar’ın oyunu. Dün en uçta kısa ve koşucu Muğdat’ı tercih ettiler, stratejilerini tamamen hızlı çıkıp, faul kazanıp, duran toplardaki üstünlüklerini kullanma üzerine kurdular. Başardılar da. Özellikle ilk devrede savunmada hareketli oyunda, hücumda da duran toplarda havanın hakimiydi yeşil siyahlılar... Ne yaptıklarını bilerek, çalışarak, hak ederek kazandı Akhisarlılar.

ANADOLU TAKIMI HOCASI GİBİ

- İlk devrede Fenerbahçe topa sahip olmasına rağmen oyuna sahip olan taraf Akhisar’dı. Saat 21:15’te Aykut Kocaman’ın bu durumu değiştirebilmek için önünde iki opsiyon vardı: Ya sahadaki kaliteli oyuncu sayısını artırıp yerden pas oyunuyla gol arayacaktı. Ya da Akhisar’ın istediği gibi havada çarpışmayı seçecekti. O, bu sezonun genelinde olduğu gibi sahada kaliteli oyuncuyu artırmayı değil, ikinci yolu, yani havada çarpışmayı seçti. Zaten Aykut Kocaman’ın seviye atlayamamasının, taraftarının ve kamuoyunun kalbini kazanamamasının sebebi de bu. Büyük takım hocası gibi değil, kaliteli bir Anadolu takımı antrenörü gibi kararlar alması. Dün Valbuena’yı sokarken Aatıf’ı değil Soldado’yu çıkarması, bunun bir numaralı ispatı.

Dünkü sonuç, sadece kupanın değil, ligin de kaderine tesir etti doğrudan... Akhisar’ın Avrupa Ligi bileti almasıyla ligdeki hedefsiz takım sayısı 3 tane daha arttı: Artık Trabzonspor, Sivasspor ve Göztepe’nin de Avrupa hayalleri suya düştü. Kalan 2 haftada şampiyonluk yarışını da, düşme hattını da doğrudan etkileyecek bu durum.

MAÇIN ADAMI: MIGUEL LOPES 

- ÜLKENİN en az dikkat çeken, buna rağmen en fazla katkı yapan sağ beki. Dün 3 golde de doğrudan payı var, ikisinde işbirliği yaptığı Muğdat’la beraber kürsü onun hakkı.

 

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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