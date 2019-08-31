Adebayor Diagne'den daha genç

Dün herkes kartlara, verilen-verilmeyen gollere odaklanacak ama bence antrenörlerin ajandaları farklı: Dün Kayseri’de tam 4 kaleci kadrodaydı. Bir resmi maçta dünya rekoru olabilir bu! Galatasaray’da da göbekte göbekli Ömer, hücumda da Adebayor’dan kafaca yaşlı Diagne seçimleri, birer mesaj içeriyor. Terim, acil transfer istiyor.

Diagne’li 45 dakikada paralize bir Galatasaray izledik dün. İkinci-üçüncü bölge geçişi sadece Feghouli’ye bağımlı bir Galatasaray. İkinci devrede de belki mükemmel oynamadılar ama Babel’in ileri uçta olduğu bölümün bilançosu şu: Bir gol attı, bir penaltı yaptırdı, iki golü sayılmadı, Abdennour’a iki kartı da o göstertti. Ama Terim’in son oyuncu değişiklik hakkını Jimmy-Yunus değil Linnes’ten yana kullanmasından anlaşılan şu: Terim, kadrosunu yetersiz buluyor. Sadece Falcao da değil, daha fazlasını istiyor.

Bu arada sonuçtan bağımsız iki detaya parantez açmak lazım: Birincisi, Nzonzi... Bunca kötünün içinde yine ayakta kaldı. Oyunu biliyor, Galatasaray’ın kaybettiği toplarda doğru yerde olmayı başarıyor. Muhtemelen en az Fernando kadar katkı yapacaktır sarı kırmızılılara. 30 yaşında ama Galatasaray’ın 500 bin Euro opsiyonla ikinci bir yıl daha kiralayabildiği kontrat makul. Halen milli takım oyuncusu. Üstelik Fransa’nın merkezde Pogba, Kante, Ndombele, Matuidi, Tolisso, Rabiot, Capoue, Doucoure ve daha fazlasından oluşan süper bir havuzu varken.

İkinci detaysa, daha can sıkıcı: 1’inci dakikada Ömer, 5’te Rienstra, 6’da Henrique, 7’de Feghouli, 8’de Adebayor, 9’da Henrique, 10’da Ömer... Bunlar keşke maçtaki şut dakikaları olsaydı! Ama maalesef faul dakikaları bunlar. Ben bir yerden sonra not almayı bıraktım, ama mesela Henrique faul yapmayı bırakmadı! 48’de Feghouli hızlı hücuma çıkarken çekip indirdiği hareket, tam 6’ncı faulüydü. Türkiye’de ilk 1 saatte kart çıkarılması yasak olduğu için(!), tek başınıza rahatlıkla 48 dakikada 6 faul yapabiliyorsunuz bu ligde. Sonra “gençler neden Süper Lig izlemek istemiyor” diye hayıflanıyoruz. Bu oyuna olağanüstü gönül bağı olmayan bir gencin para verip “faul arası futbol” izlemek istememesi çok doğal bence.

Maç çığırından nasıl çıktı?

“FAUL arası futbol”u biraz daha detaylandırayım: Dünkü ilk bir saatte (yani 11’e 11’ken) Kayserispor toplam 16 faul yaptı. Bunların 13’ünü ikinci ve üçüncü bölgede yaptılar. İlk bir saati Henrique 6, Adebayor ve Mensah 3’er, Rienstrea 2 faulle geçtiler. Bunların hepsi orta saha ve hücum oyuncuları. (Henrique kırmızı kartı, sekizinci faulünde gördü)