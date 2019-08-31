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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.08.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Adebayor Diagne'den daha genç

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

AĞUSTOS maçları biraz böyledir, teknik adamlar transfer ihtiyaçlarını yönetime kadro seçimleriyle iletirler.

Dün herkes kartlara, verilen-verilmeyen gollere odaklanacak ama bence antrenörlerin ajandaları farklı: Dün Kayseri’de tam 4 kaleci kadrodaydı. Bir resmi maçta dünya rekoru olabilir bu! Galatasaray’da da göbekte göbekli Ömer, hücumda da Adebayor’dan kafaca yaşlı Diagne seçimleri, birer mesaj içeriyor. Terim, acil transfer istiyor.

Diagne’li 45 dakikada paralize bir Galatasaray izledik dün. İkinci-üçüncü bölge geçişi sadece Feghouli’ye bağımlı bir Galatasaray. İkinci devrede de belki mükemmel oynamadılar ama Babel’in ileri uçta olduğu bölümün bilançosu şu: Bir gol attı, bir penaltı yaptırdı, iki golü sayılmadı, Abdennour’a iki kartı da o göstertti. Ama Terim’in son oyuncu değişiklik hakkını Jimmy-Yunus değil Linnes’ten yana kullanmasından anlaşılan şu: Terim, kadrosunu yetersiz buluyor. Sadece Falcao da değil, daha fazlasını istiyor.

Bu arada sonuçtan bağımsız iki detaya parantez açmak lazım: Birincisi, Nzonzi... Bunca kötünün içinde yine ayakta kaldı. Oyunu biliyor, Galatasaray’ın kaybettiği toplarda doğru yerde olmayı başarıyor. Muhtemelen en az Fernando kadar katkı yapacaktır sarı kırmızılılara. 30 yaşında ama Galatasaray’ın 500 bin Euro opsiyonla ikinci bir yıl daha kiralayabildiği kontrat makul. Halen milli takım oyuncusu. Üstelik Fransa’nın merkezde Pogba, Kante, Ndombele, Matuidi, Tolisso, Rabiot, Capoue, Doucoure ve daha fazlasından oluşan süper bir havuzu varken.

İkinci detaysa, daha can sıkıcı: 1’inci dakikada Ömer, 5’te Rienstra, 6’da Henrique, 7’de Feghouli, 8’de Adebayor, 9’da Henrique, 10’da Ömer... Bunlar keşke maçtaki şut dakikaları olsaydı! Ama maalesef faul dakikaları bunlar. Ben bir yerden sonra not almayı bıraktım, ama mesela Henrique faul yapmayı bırakmadı! 48’de Feghouli hızlı hücuma çıkarken çekip indirdiği hareket, tam 6’ncı faulüydü. Türkiye’de ilk 1 saatte kart çıkarılması yasak olduğu için(!), tek başınıza rahatlıkla 48 dakikada 6 faul yapabiliyorsunuz bu ligde. Sonra “gençler neden Süper Lig izlemek istemiyor” diye hayıflanıyoruz. Bu oyuna olağanüstü gönül bağı olmayan bir gencin para verip “faul arası futbol” izlemek istememesi çok doğal bence.

Maç çığırından nasıl çıktı?

“FAUL arası futbol”u biraz daha detaylandırayım: Dünkü ilk bir saatte (yani 11’e 11’ken) Kayserispor toplam 16 faul yaptı. Bunların 13’ünü ikinci ve üçüncü bölgede yaptılar. İlk bir saati Henrique 6, Adebayor ve Mensah 3’er, Rienstrea 2 faulle geçtiler. Bunların hepsi orta saha ve hücum oyuncuları. (Henrique kırmızı kartı, sekizinci faulünde gördü)

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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