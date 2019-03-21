10 milyarlık borcun sebebi John değil, Can'dır

Yabancı sınırlamasının sonucu Mehmet Topuz, Tarık Çamdal ve Alper Potuk gibilerin astronomik paralar elde ettiği suni pazardır. Yabancı serbestiyetinin sonucu ise Ozan Kabak’tır, Merih’tir, Cenk’tir.

ŞENOL Güneş’in basın toplantısında söylediği üç cümle, “yabancı sınırı” gibi bir saçmalığın neden yönetim katında bu kadar kabul gördüğünün özeti gibiydi. Güneş diyor ki: “Yabancı serbest olduğunda yabancı fazla maaş alıyor, yerli şikayet ediyor. Yabancı sınırı olduğunda da yerli fazla alıyor. Bence her iki taraf da kendince haklı”...

Sayın Güneş (ve muhtemelen yabancı sınırı koymayı kim istiyorsa onlar) çok basit bir detayı gözden kaçırıyor ve fena halde yanıl(tıl)ıyorlar: Bu ilk verdiğiniz örneğe, yani yasaksız düzene ‘serbest piyasa ekonomisi’ deniyor. Fiyatları hükümetin koyduğu kısıtlamalar değil, pazarın kendisi belirliyor.

GLOBAL DEĞER

Yani futbolcu John’un global bir değeri var, bu İsviçre’de de, Malezya’da da, Türkiye’de de aşağı yukarı aynı. John, Belçika’da da 1000 alıyor, Türkiye’de de... Ama futbolcu Can’ın globalde değeri 100’ken, sırf burada yabancı sınırını olduğu için 1000 alıyor kulübünden. Hollanda’ya gitse 100 alacak adama burada 1000 vermektir kulüpleri batıran. Yabancı değil, yerlidir bu 10 milyar liralık borcun sebebi... Mesleğe başladığım günden beri savaşını verdiğim tezleri tekrarlayarak başınızı ağrıtmak istemiyorum. Yabancı sınırlamasının sonucu Mehmet Topuz, Tarık Çamdal ve Alper Potuk gibilerin astronomik paralar ettiği suni pazardır. Yabancı serbestiyetinin sonucu ise Ozan Kabak’tır, Merih’tir, Cenk’tir. Sebebi de basit: Siz kendi kulübünüzde rekabet edip geçemediğiniz yabancıyı, uluslararası maçta nasıl geçeceksiniz ki?

REKABET ÖNEMLİ

Ozan, Maicon’la, Cenk, Negredo’yla rekabet ettiği için dünyanın en büyük liglerindeler şu anda. Ve Milli Takım o yüzden Cenk, Merih, Ozan, Zeki, Çağlar, Okay gibi uluslararası değerlere sahip. Yabancı sınırı olan dönemde kaç futbolcu ihraç ettik Avrupa’ya Allah aşkına? Bugün rekor sayıda ihracımızın nedeninin bu olduğunu göremiyor musunuz sahi? Hep tekrarlıyorum: Iphone’u-Samsung’u yasaklarsak, dünyanın en iyi telefonunu mu üreteceğimizi zannediyoruz?

‘6+2+2’DEKi SON 2

YABANCI kısıtlaması tartışmasının bütünü saçmalık... Ancak bu bütün saçmalık içindeki en büyük şaşkınlığım da, şu sıralar kamuoyuna sürülen ‘6+2+2 modelinin son 2’si’ hakkında oldu... Son günlerde medyada yer alan ve gelecek yıldan itibaren uygulamaya geçeceği iddia edilen 6+2+2 modeline göre 10 yabancıyla kontrat yapılabilecek, ama 8’ini maç kadrosuna yazabileceksiniz. Tamam da, maç kadroları artık 21 kişi olmuş. Kulüplerin çoğu, 21 kişilik kadroları bile zor dolduruyorlar şu sıralar. Siz hangi akla hizmet 2 yabancıyı 21 kişilik esame listesinin dışında bırakıyorsunuz ki? Kadrolar 18 kişilikken ufak da olsa mantığı vardı bu işin. Kadrolar 21 kişi olmuşken o sondaki “+2”yi akıldan bile geçirmek, Türk futbolundan, statüden, matematikten bihaber olduğunuzu gösterir.

HAFTANIN NOTU

“YUKARIDA yazdıklarını neden basın toplantısına gidip Güneş’e söylemedin?” diye düşünmüş olabilirsiniz. Şenol Güneş çok nazik bir adam. Basın toplantısına da davet etti. Ancak o saatlerde Bağcılar’da yayınım olduğu için Riva’ya gidemedim maalesef. Bir sonraki fırsatta gideceğim muhakkak.

BEYiN ÖNERiSi

Eğer amacımız genç yerlileri oynatmaksa, neden yasaklamak yerine teşvik yoluna gitmiyoruz? Neden ilk 11’de 1, esame listesinde de 4 tane “22 yaş altı Türk futbolcu” bulunduracaksınız koşulu konmuyor? 22 yaşına kadar teşvik ettiğin yerli o yaştan sonra iyiyse zaten devam edecektir bir yerlerde oynamaya.

YABANCI KISITLAMASI OYLANSIN

GEÇTIĞIMIZ günlerde City’nin Watford’ı 3-1 yendiği maçta Sterling’in bariz ofsayt pozisyonundayken kaydettiği gol geçerli sayılınca, Guardiola çok değerli şeyler söyledi: “Ben haksız bir gol istemiyorum. Avrupa’nın bütün büyük ligleri VAR’a geçmişken biz neden geçmedik biliyor musunuz? Sezon başında oylama yapıldı, Manchester City olarak biz evet dedik, ama kulüplerin yarıdan çoğu istemediği için uygulama 1 yıl ertelendi” Pep’in konuşmasını izleyince şu geldi aklıma: Yabancı kısıtlaması kararı da 18 kulübün oyuna sunulsun. Ama açık oylama... Hangi kulüp istiyor, hangisi istemiyor, kamuoyunun görmesinde fayda olduğunu düşünüyorum ben.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bursaspor maçı sonrası yabancı sınırı hakkında açıklamalar yapmıştı...