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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
02.04.2018 - 10:13, Son Güncelleme:

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Togan Karataş
Togan Karataş
togankaratas@gmail.com
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Togan Karataş
Togan Karataş
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Pesic ve Ataman’ın bu sezonki durumu aslında başlangıçta epey benzerdi. İki koç da kötü performans sergileyen EuroLeague takımlarını yolda teslim almış ve hatta iyi bir ivme ile yerel kupayı kazanmıştı. Ancak son haftalardaki duruma baktığımızda, kısmen kadro kalitesiyle ilgili olsa da, Ataman EuroLeague’de negatif ayrışan koçların sanırım başında geliyor.

Efes’in, bir iç saha maçında 107 sayı yemesini sadece kadro kalitesi veya hedefsizlik açıklayamaz. İlk çeyrek dışında hiçbir direnç göstermeyen Efes, rakibinin bu sezon ilk kez 100 sayı barajını geçmesini de sağladı. Hatta Barça son beş dakikada aktif olarak dinlenmese EuroLeague’in bu sezonki en yüksek verimlilik puanını elde edebilirdi (bu hesaba bu sezonki bütün maçlar dahil). Hatta Barça attığı 19 üçlükle EuroLeague tüm zamanlar rekoruna da ortak oldu. Ne yazık ki ortada şaşılacak bir durum yok, Efes maçları bu tip rekorlara açık geçiyor bu sene. Zira Ataman yönetimindeki Efes bu sezon EuroLeague’de üçüncü kez 100+ sayı gördü potasında.

Öte yandan Ataman bu oyuncular ile ligde şampiyonluk hedeflediğini, hatta yazın kadronun büyük ölçüde yenileneceğini de açıkladı. Bu açıklama, medya kontrolü ve motivasyon hedefi barındırsa da nereden bakarsak bakalım içsel olarak tutarlı değil. Gönderileceğini bilen ve iş ahlakı olmayan oyuncular ile BSL play-offlarında da başarı gelmez.

Maç sonrası açıklamasında Ataman, Barça için “Golden State Warriors gibi oynadılar.” açıklamasında bulundu. Evet, Golden State gibi dışarıdan bombardımana tuttular Efes potasını. Ancak bu durum sadece Barça’nın hücum gücüyle alakalı değil. (Boyalı alanı da oldukça rahat kullandı Barça.) Dün, savunmanın “s”sini dahi yapmayan ve sahada maçın hakkını vermeyen oyuncular topluluğu (birkaçı hariç) ve maç planı tutmamasına rağmen rotasyon dışında ciddi müdahale yapmayan bir koç izledik. Bu durum kabul edilebilir değil. Efes, nasılsa sonunculuk garantilendi diye böyle oynamamalı.

Bütün bunların yanında maç sonu gençlere şans veren Ataman, keşke bu gençleri daha anlamlı dakikalarda ve diğer maçlarda da kullansaydı diye düşünmemek elde değil. Efes zaten EuroLeague’in en kötü takımı ve tarihinin en kötü sezonunu geçiriyor, bundan daha kötüsü olamaz.

Bu takım bu sezonu altı galibiyetle, bir başka ifadeyle %20’lik galibiyet oranıyla kapatacak. Bunun hesabı verilmiş değil. Umarım Efes yönetimi durumun farkındadır ve gelecek için baştan aşağı güçlü bir yapılanma ile yola çıkar.

Togan Karataş
Togan Karataş
togankaratas@gmail.com
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