McCollum’un İstatistikleri
Ataman bu sene Efes’in başında Perasovic’ten fazla maça çıkmasına rağmen ondan daha fazla galibiyet alabilmiş değil.
Brose maçında bu sezonki dördüncü EuroLeague maçını kazanarak takımı yedinci galibiyete taşıması beklenen Ataman bunu başaramadı.
Efes’in bu sezon maçın ilk çeyreklerini iyi oynaması, ardından uzun süreli bir düşüş yaşaması ve nihayet maçın sonuna doğru telaşla toparlanmaya çalışması bir klasik haline geldi. Yine son maçlarda McCollum’un topu Weems’e dahi bırakmayacak kadar domine etmesi de kadronun başka bir klasiği durumunda.
Brose hücum akışkanlığı olan ancak savunmada atletik oyuncu eksikliği nedeniyle ciddi problemler yaşayan bir takım. Zisis ve Hackett gibi oyunu yarı sahada çok iyi yöneten guardlar, Hickman’dan farklı olarak, çevresindekilerin verimini artırmayı başarıyor. Nitekim Brose ilk çeyreğin ortasından itibaren çok daha fazla top paylaşarak verimli hücum etmeyi başardı. Efes ise ilk beş dakikadaki savunma direnci ve ilk yarı boyunca normal üstü bir şut performansı olmasa çift haneyle geri düşebilirdi.
İkinci yarıya seriyle başlayan Brose, Efes’in genel direncini de kırmayı başardı. Takımda Dunston ve ona destek veren birkaç oyuncu dışında savunma yapmayı ön plana koyan ve hücumda topu paylaşan yoktu. Efes, McCollum etkisiyle neredeyse tek pasla topu potaya atarken, Brose modern basketboldan güzel pasajlar sundu.
Efes cephesinde 21 sayı atan ve kağıt üstünde “iyi” istatistikler üreten McCollum’un dominasyonunu ortaya çıkarmak mümkün. Efes, Brose maçında 40 dakikada 85 kez hücum etme hakkı elde etti. 30 dakika oynayan McCollum ise 22 pozisyonu tek başına kullandı. Dahası diğer pozisyonlarda da topu çok kez elinde tuttu. Evet, McCollum iyi bir skorer ve zor anlarda bire birde size sayı kazandırabilir. Ancak takımın top yönlendiricisi Douglas’ın bile topa dokunmasını engel olacak şekilde topu domine etmesi Efes’in hücumunu dinamitliyor. Savunması zaten problemli olan oyuncunun gerçek katkısı ise pozitif olmuyor. McCollum’un bu şekilde üreteceği istatistikler ile takımın performansının aynı yönde olması mümkün değil. Bu nedenle Douglas ve dönünce Simon’un direksiyonu McCollum’dan devralması gerekiyor.
Koç değişikliğine giden Brose’de bu galibiyet Banchi için moral olacaktır. Ancak Efes’in bu çağ dışı basketboluyla değil EuroLeague’de, TBL’de dahi şansı olmayacaktır. Kaldı ki EuroLeague’de en yakın rakiplerinden üç galibiyet geride olan Efes için ligdeki son dört maç hiç olmadığı kadar uzun gelebilir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle