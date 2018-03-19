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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler Taraftarlar YazılarıMcCollum’un İstatistikleri
Togan Karataş McCollum’un İstatistikleri
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Spor Arena
19.03.2018 - 09:23, Son Güncelleme:

McCollum’un İstatistikleri

Togan Karataş
Togan Karataş
togankaratas@gmail.com
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Togan Karataş
Togan Karataş
togankaratas@gmail.com

Ataman bu sene Efes’in başında Perasovic’ten fazla maça çıkmasına rağmen ondan daha fazla galibiyet alabilmiş değil.

Brose maçında bu sezonki dördüncü EuroLeague maçını kazanarak takımı yedinci galibiyete taşıması beklenen Ataman bunu başaramadı.

Efes’in bu sezon maçın ilk çeyreklerini iyi oynaması, ardından uzun süreli bir düşüş yaşaması ve nihayet maçın sonuna doğru telaşla toparlanmaya çalışması bir klasik haline geldi. Yine son maçlarda McCollum’un topu Weems’e dahi bırakmayacak kadar domine etmesi de kadronun başka bir klasiği durumunda.

Brose hücum akışkanlığı olan ancak savunmada atletik oyuncu eksikliği nedeniyle ciddi problemler yaşayan bir takım. Zisis ve Hackett gibi oyunu yarı sahada çok iyi yöneten guardlar, Hickman’dan farklı olarak, çevresindekilerin verimini artırmayı başarıyor. Nitekim Brose ilk çeyreğin ortasından itibaren çok daha fazla top paylaşarak verimli hücum etmeyi başardı. Efes ise ilk beş dakikadaki savunma direnci ve ilk yarı boyunca normal üstü bir şut performansı olmasa çift haneyle geri düşebilirdi.

İkinci yarıya seriyle başlayan Brose, Efes’in genel direncini de kırmayı başardı. Takımda Dunston ve ona destek veren birkaç oyuncu dışında savunma yapmayı ön plana koyan ve hücumda topu paylaşan yoktu. Efes, McCollum etkisiyle neredeyse tek pasla topu potaya atarken, Brose modern basketboldan güzel pasajlar sundu.

Efes cephesinde 21 sayı atan ve kağıt üstünde “iyi” istatistikler üreten McCollum’un dominasyonunu ortaya çıkarmak mümkün. Efes, Brose maçında 40 dakikada 85 kez hücum etme hakkı elde etti. 30 dakika oynayan McCollum ise 22 pozisyonu tek başına kullandı. Dahası diğer pozisyonlarda da topu çok kez elinde tuttu. Evet, McCollum iyi bir skorer ve zor anlarda bire birde size sayı kazandırabilir. Ancak takımın top yönlendiricisi Douglas’ın bile topa dokunmasını engel olacak şekilde topu domine etmesi Efes’in hücumunu dinamitliyor. Savunması zaten problemli olan oyuncunun gerçek katkısı ise pozitif olmuyor. McCollum’un bu şekilde üreteceği istatistikler ile takımın performansının aynı yönde olması mümkün değil. Bu nedenle Douglas ve dönünce Simon’un direksiyonu McCollum’dan devralması gerekiyor.

Koç değişikliğine giden Brose’de bu galibiyet Banchi için moral olacaktır. Ancak Efes’in bu çağ dışı basketboluyla değil EuroLeague’de, TBL’de dahi şansı olmayacaktır. Kaldı ki EuroLeague’de en yakın rakiplerinden üç galibiyet geride olan Efes için ligdeki son dört maç hiç olmadığı kadar uzun gelebilir.

Togan Karataş
Togan Karataş
togankaratas@gmail.com
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