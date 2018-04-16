Kadro farkı

Ataman, Weems ve Stimac’ı yabancı kuralı nedeniyle kadro dışında bırakırken maça Doğuş-Simon-Birkan-Motum-Dunston beşiyle başladı. İlk çeyrekten itibaren dış atıcılarını iyi paslaşma ile besleyen Efes’te verimli hücum organizasyonları izledik. Sakarya ise Can-Jankovic önderliğinde direnmeye çalışsa da savunmada problem yaşayınca Efes ilk çeyrekte 30 barajına geldi. Can’ın üçlüğüyle biten ilk çeyrek sonrası maça ortak olmaya çalışan Ernak’ın öğrencilerine Efes bençi yeniden cevap verince aslında maç ikinci çeyreğin ortalarında koptu.

Devreye 18 sayı önde giren Efes, üçüncü ve dördüncü çeyrekte oyunu rölantiye alıp tutunca Sakarya’nın kadro kalitesi geri dönüş yapmaya yeterli olmadı. Bu noktada maç boyu 18 üçlük isabeti bulan Efes’e karşı, ligin formda koçlarından Ernak’ın 2-3 alan savunması yapmasına anlam verebilmiş değilim. Modern basketbolda alan savunması, belki takımı dinlendirip, hücumda daha aktif olunmasını sağlayabilir. Ama ritim bulan kanat oyuncularından ve hatta 4 numaradan şut bulabilen Efes’e karşı bu planın tutması olanaksızdı, öyle de oldu. Zor anlarda Douglas’ın yönlendirmesiyle Motum’un yayda yarattığı tehlike maçı Efes’e getirirken Sakarya buna cevap veremedi. Bu noktada Birkan’ın form tutmuş olması ve McCollum’un bitirici hamleleri yapması Efes adına diğer olumlu gelişmeler. Dahası maç boyu savunma görevine odaklanan Dunston’ın hiçbir top kullanmadan maçı bitirmesi de ilginç bir not olarak düşülebilir.

Her ne kadar rakip maksimumunda oynayacak durumda olmasa da yedi oyuncudan üçlük isabeti bulan ve hücumda oldukça akışkan oynayan Efes’in bu hücum çeşitliliğiyle 100 sayıya ulaşması önümüzdeki haftalar için olumlu bir işaret olarak ele alınabilir. Ancak Efes’te zaman zaman Simon ve McCollum’un savunmada ilk driblingde geçilmeleri daha zor maçlarda Efes için daha büyük problemlere neden olabilir.

Sonuçta EuroLeague’i kötü bir şekilde bitiren Efes, BSL play-off’ları yolunda bir engeli daha aştı. Takımın play-off’lara kaçıncı sıradan gireceğini ise son haftalardaki kritik maçlar belirleyecek. Play-off’ta ise şu an çok formsuz olan Brown gibi oyuncuların verimi temel dinamiklerden biri olacak.