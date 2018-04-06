BaşlıksızGüzel Veda ve Gerçekler

Maça sakatlıkların da etkisiyle Douglas-Simon-Birkan-Motum-Stimac beşiyle başlayan Efes, hedefsizliğin verdiği rahatlığı bu sefer pozitif bir enerjiye dönüştürüp kazanmayı bildi. Özellikle ikinci ve üçüncü çeyrekte toplamda 47-33 galip gelinmiş ve maç boyu gençlerden katkı alınmış olması bu maçın öne çıkan notları. Bunu hiçbir Efesli oyuncunun parkede 27 dakikadan çok kalmamasından da anlayabiliriz.

McCollum’un maçın kırılma anlarında diğer kısalarla birlikte üretime büyük katkıda bulunması maçı Efes’e getirdi diyebiliriz. Bu üretime; Berk ribaundlar, Onuralp de skor anlamında katkı verince Efes, son dakikaya kadar çekişmenin sürdüğü maçı Huertas’ın buzzer’ı değerlendirememesiyle kazanmış oldu. Ancak Efes’in maç 69-69’a geldikten sonra maçtan kopmaması ve bitirici hamleleri yapabilmesi büyük ölçüde rahatlıkla ilgili. Bu nedenle bu galibiyet normal şartlarda büyük bir deplasman galibiyeti olarak nitelendirilebilecek olsa da bu sefer böyle bir durum söz konusu değil.

Efes’te sahada en çok kalan oyuncu 27 dakika ile Birkan Batuk’tu. Ataman, yerel ligde Türk oyuncu rotasyonundan katkı almadan play-off’ta ilerlemenin zor olduğunun farkında olduğu için EuroLeague’de zaman zaman Birkan’a ekstra şanslar veriyor. Ancak Birkan bu maçı yine 2/6 saha içi isabet ile 5 sayı, 2 ribaund, 1 asist ve 1 blokla tamamladı ve 1 blok yiyip 4 kez de faul yaptı. Bu nedenle maçı yine 0 (sıfır) PIR – verimlilik puanı ile tamamladı. Bütün sezon potaya tuğla atan Birkan’ın veya genel bir şut problemi olan Doğuş’un şutunun gelişmesi adına bu oyuncuların kendileri veya teknik ekip ne yapıyor gerçekten merak ediyorum. Zira ortalama bir şut koçu ve iyi bir çalışma ile bir oyuncunun şutu bir senede iyi bir seviyeye gelebilir. Ancak Birkan ve Doğuş’ta bunu göremiyoruz. Dahası bu sezon 23 EuroLeague maçına çıkan Birkan toplamda +5 verimlilik puanı üretebilmiş durumda, yani maç başı 0,21. Dahası Doğuş gibi verimlilik puanına yansımayan savunma görevlerinde de iyi bir seviyede değil.

Ataman’ın önünde BSL play-off’u için iki yol var. Birincisi Türk oyuncu rotasyonunu ağırlıkla Birkan ve iyileşirse Doğuş’la geçip, maçlarda rotasyonu 6-7 kişiye indirmek. İkincisi ise bu maçta olduğu gibi gençlerden de faydalanmak. (Birkan yerine Onuralp veya başka bir genci sahada görmenin bütün Efes taraftarlarını mutlu etmesi muhtemel.)

Efes’in iki koç ve yine bir dolu transfer ile geçirdiği EuroLeague sezonu sadece 7 galibiyetle sonlandı. Ataman’ın, bu arada kupa kazanmış olsa da, bu tablo üzerine ligdeki play-off’ta nasıl bir reaksiyon vereceği Efes’in yolunu belirleyecektir. Zira performans düşüklüğü nedeniyle oyuncuların ceza aldığı bir takımda koçun sürece hakimiyeti oldukça belirleyici olacaktır.