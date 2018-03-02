Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
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Efes üçüncü çeyrekteki kıpırdanma dışında geri dönmeyi denemedi bile. Üçüncü çeyreğin sonu ve dördüncü çeyreğin başında Milan 10-0’lık bir seri daha yaptı ve maçı da kolayca bitirdi. Halbuki iyi bir maç planı (tempo ve rotasyon ayarı) ve konsantrasyon ile Milan’ı yenmek çok zor değildi.
Bu maç özelinde takımın genel savunma şablonu dışında bire bir savunmada da büyük problemler vardı. Bertans-Jerrels-Goudelock gibi hem şut hem de penete tehdidi olan hücumcuların hiçbir dirençle karşılaşmaması, rakibin 13 hücum ribaundu almayı başarması, iki-üç pas sonrası köşelerin bomboş kalması ve pick&roll sonrası adam değişiminin dahi becerilememesi örnek olarak gösterilebilir. Hücumda ise Brown’un ve McCollum’un bol bol isolation oynadığı ve maçı toplam “1” (bir) üçlükle kapatan bir takımı izlemek gerçekten taraftarlar için bir işkence. Biraz Weems biraz Dunston ve efektif olmasa da biraz da Stimac’ın istatistik üretimi dışında sahada olumlu bir şey yoktu desek yeridir.
Efes taraftarları muhtemelen gelecek sezonun kadrosunu hayal ediyordur. (Efes’te bu durum bir gelenek haline gelmek üzere.) Gelecek sezonun kadrosu planlanırken şu kadrodan kalması gereken oyuncu sayısı bir elin parmaklarını geçmez – geçmemeli. Weems bu noktada sağlam bir referansa sahip oyunculardan. Eğer form tutarsa ligin en iyi kanat oyuncularından birine dönüşme potansiyeli var. Zira Weems hem atlet hem de kendi şutunu yaratabilen ve top eline yakışan oyunculardan biri. Dahası ilk maçında dişli bir rakibe karşı oynamasa da iyi bir performans sergiledi. (Bu maçta +,- istatistiği hanesine “+” yazdırabilen Motum ve Weems dışına oyuncu yok Efes’te.)
Weems transferi yapıldıktan sonra taraftarların aklına gelen sorulardan biri de “Madem alabiliyorduk neden sezon başı almadık?” sorusu olsa gerek. Ledo ve Adams gibi oyuncular yerine Douglas, Dragic ve Weems gibi oyuncuları alabilen yönetimin bu konudaki hareket mantığını çözebilmek mümkün değil. Tarih, kadroyu yapboza çevirerek EuroLeague’de başarının gelmeyeceğini söylüyor. Fakat sanırım Efesli yöneticilerin bundan haberi yok.
Son olarak, tüm bu olumsuzluklara rağmen Barça’nın da kötü gidişi sürüyor. Efes eğer İstanbul’da Barça’yı yenebilirse ikili averaj ile son sıradan kurtulabilir.