Oyunda 10, tabelada 5

Bu maç bir bakıma kurtlar sofrası vari fikstüre girmeden önce Şenol Güneş’in oyuncularından istediklerini izleyebileceği güzel bir antrenman maçı oldu. Gökhan Gönül’ün çoğunlukla üçüncü bölgede yer alıp Ricardo Quaresma’nın biraz daha içeri girerek hareketli oynaması, Oğuzhan Özyakup’un sonunda ipleri eline alarak takım arkadaşlarını çok iyi yönlendirmesi ve tabii ki Anderson Talisca’nın ‘canının istemesi’ ile ortaya muhteşem bir Beşiktaş çıktı. Her ne kadar skor tabelasında beş yazsa da Beşiktaşlı futbolcular dün cömert davranmamış olsaydı, çok absürd bir skor da görebilirdik. Taraftarların sezonun başından beri oyunculardan beklediği oyun ve tepki tam anlamıyla buydu. Ancak Beşiktaş şampiyon olmak istiyorsa, bu oyunu deplasmanda da rakip fark etmeksizin sergilemek zorunda. Üstelik, önümüzdeki bir ay boyunca inanılmaz bir tempoya girecek olan Siyah Beyazlıların her ne kadar zor olsa da vitesi düşürmemesi gerek. Aksi takdirde, bir hafta içinde mücadele ettiği üç kupadan da saf dışı kalarak sezonu çok kötü bir yere doğru götürebilirler.



İşte bu noktada rotasyon gücü ortaya çıkacak. Beşiktaş her ne kadar oldukça derin bir kadroya sahip olsa da bu derin kadronun formu en önemli odak noktası olmalı. Kenardan gelecek olan Lens, Tolgay ve artık bana göre Negredo, her zaman %100 ile kulübede beklemek zorunda. Stoper ve orta sahada oluşturulacak tandemler Beşiktaş’ın geleceğine kesinlikle yön verecek en önemli noktalardan biri olabilir. Dün akşam stoperde yine kusursuz bir performans sergileyen Medel, hepimizin gözlerini kamaştırdı ve hocasına stoperde daha etkili oynadığının mesajını da verdi. Tosic’in sakatlığı ve Vida’nın alışma süreci, Şenol Güneş’in daha önce denemek istemediği bir tandemi oluşturmasına yol açtı ve bu da Beşiktaş’a oldukça yaradı. İlerleyen haftalarda da Pepe-Medel tandemi bozulmayacak gibi, bozulmamalı da.

Kaldı ki Medel orta sahada da iyi oynasa da bir Atiba güveni veremiyor çünkü baktığımız zaman ikisi de aynı bölgenin oyuncusu olmasına rağmen farklı görevde oynuyorlar. Atiba’nın en büyük özelliği alanını çok iyi savunmasıdır, yani basketboldaki alan savunması gibi. Çok hamle yapmaz ama izleyiciye fark ettirmeden kapattığı alanlarla rakibin açısını bozar ve istediği tercihi yapmasına izin vermez. Bu da Beşiktaş’a savunmada eksik kalmamanın avantajını veriyor. Medel ise hamle savunmasını seven bir oyuncu. Bu da geriye dönüşlerde takımın çabuk eksilmesine sebebiyet verebiliyor ve yıllardır Beşiktaş’ın iyi futbolundaki Atiba’nın ‘emniyet kemeri’ rolünü fazlasıyla aratıyor. Velhasıl, Pepe ile iyi bir uyum yakalayan Şilili oyuncu, özellikle de oyunun geriden kurulmasına çok önemli bir katkı vererek stoperde bambaşka bir etki yaratıyor.



Ve Negredo… İspanyol forvet, tek forvet olarak çıktığı bir karşılaşmada daha isteneni veremedi. Tek artı noktası, pozisyonlara girebilmesiydi. Çok gol kaçırsa da bir forvetin pozisyona girmesi de önem taşır. Geçen sene Cenk’in Aboubakar’a formayı kaptırmasının en büyük sebeplerinden biriydi bu. Cenk oldukça durağan oynayıp pek fazla pozisyona giremezken Aboubakar gol kaçırsa dahi oyundayken sürekli pozisyona giriyordu. Bu sebeple Cenk, son maçlara doğru formayı Aboubakar’a kapmıştı. Ancak özellikle Vagner Love’ın da dün akşam ‘Aşk’a gelmesi, Negredo’ya yeniden kulübenin yolunu gösterecek gibi.

Elbette bu Beşiktaş’a yarayacak. Love’ın golle tanışması, Negredo’nun sezon başından beri her zaman hazır olduğunu göstermesi, ilerleyen süreçte Beşiktaş’ın en çok ihtiyacı olduğu nokta olacak. Tabii ki bu rotasyonda Mustafa Pektemek’in de hakkını vermezsek olmaz. Beşiktaş’a geldiği günden beri yaşadığı sakatlıklar yüzünden bir türlü bekleneni verememesi artık Beşiktaş taraftarını homurdandırsa da forma giydiği son üç maçta takımın en iyisi olduğunu da kimse inkar edemez. Ben Şenol Hoca’nın girilen bu zorlu fikstürde Mustafa’yı da kullanacağını düşünüyorum.



Geçen hafta zirvedeki tüm takımların puan kaybetmesi, Bursaspor karşısındaki rezalet sonrası piyango gibi vurdu Beşiktaş’a. Siyah Beyazlılar, her bir noktası timsahlarla dolu olan dereye yara almadan ilk adımını attı. Şimdi sıra devam edip sona ulaşmakta. Bu sonun mutlu bir son olması içten bile değil. En azından dün akşam bunun sinyalleri verildi.