Matador’un resitali

Vagner Love yine günün suskun isimlerinden biriydi. Özellikle ileri uçta girdiği ikili mücadelelerde tabiri caizse kaybolan Brezilyalı forvet, şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Ne zaman ki Negredo-Love değişikliği oldu, Beşiktaş hükmettiği topu ağlara göndermekte çok zorlanmadı. Şenol Güneş, geçen hafta oynanan Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi bu maçta da çok iyi değişikliklerle maçın seyrini değiştirdi. 60.dakikaya kadar sabretmeye gerek duymadan Negredo’yu oyuna süren tecrübeli teknik adam, ardından zorunlu da olsa yapmış olduğu Caner-Adriano değişikliğiyle haneye iki gol yazılmasında elbette ki önemli rol oynadı.

Gel gelelim, Alvaro Negredo’nun muhteşem servisleri ve özverisi, Beşiktaşlı diğer futbolcuları üçüncü bölgede daha rahat hareket ettirdi. Nitekim, ilk golde sol kanada attığı akıl dolu pasla golün pozisyonunu hazırlayan ve üstüne üstlük asistini de yapan Matador, Kara Kartal’ın maç özelinde önemli bir eşiği atlamasını sağladı. Burada en önemli noktalardan biri de Babel’in yeniden kendini bulmasıydı. Maç boyunca çok istekli bir top oynayan Hollandalı futbolcu, Vagner Love ile denediği ancak istediğini alamadığı duvar toplarını Negredo’nun girişiyle daha rahat yaptı ve İspanyol golcünün iki asistinde hem kendi hanesine hem de takımının hanesine iki gol yazdırdı. Böylece ekürisi Cenk’in ayrılışının ardından ilk kez golle buluşmuş oldu.

Quaresma’nın yokluğunda pas oyununu daha rahat ve sık oynayan Siyah Beyazlı ekibin, bu iyi performansını özellikle bu sene kabusu haline dönüşen deplasmanların birinde yapması ise kuşkusuz şampiyonluk için önemli detaylardan biri. Medel’in geriden çıkardığı toplar, orta sahada Tolgay’ın iki yönde de sağlam durması elbette ki galibiyetin kilit noktalarından biriydi. Yanında bu sefer Pepe olmasa da Tosic’e de bir şekilde ayak uyduran Medel, boyunun kısa olmasına rağmen stoperde ligin en iyilerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

Beşiktaş’ın kritik eksikleri, bir bakıma Beşiktaş’ın doğruları bulması için büyük bir şans oldu. Zorlu fikstürün ilk yarısını ağır hasar almadan atlatan Güneş’in öğrencileri’nin önünde yalnızca iki maç kaldı. Münih maçını saymazsak ligde sırasıyla oynanacak olan Gençlerbirliği ve Başakşehir maçlarından çıkarılacak 6 puan, iki hafta sonunda Siyah Beyazlılar’ı zirveye dahi taşıyabilir.