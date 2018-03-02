Lens’in rüyası, Beşiktaş’ın kabusu

Zor da olsa futbola dönmemiz gerekirse, iki takım da sahaya rotasyon yapılmış kadrolarıyla çıktı. Beşiktaş hızlı başlamasının meyvesini Negredo’nun golüyle alınca işler daha da kolaylaşmış gibi gözüküyordu ancak Siyah Beyazlı defansın uyuduğu pozisyonda bir diğer İspanyol forvet Soldado, şık bir vuruşla ağları buldu. Şenol Güneş, her ne kadar aralarında tercih yapması zor isimler olmasına rağmen stoper ikilisinde artık nihai kararını vermeli. Öyle ki, Medel’in stoper değil de orta saha çıktığı maçların çoğunda dün akşam gördüğümüz stoper ikililerinin anlaşmazlıklarını sıkça gördük. Bir kez daha altını çizmekte fayda var: Medel’in yeri, Pepe’nin yanı. Kaldı ki, Medel’in stoperde oldukça fark yarattığını ancak orta sahada biraz pasif kaldığını daha önce de belirtmiştik. Beşiktaş, kendi oyununu oynayabilmesi için Tolgay ve Oğuzhan’a oldukça ihtiyaç duyuyor. Aksi takdirde, Talisca’nın ilk 11 başladığı maçlarda sıkça gördüğümüz üzere, oyun tamamen uzun topa dayalı doldur-boşaltlı bir yapıya bürünüyor. Dün akşam da bunun bir yansımasını izledik. Oğuzhan-Pepe değişikliği, cansız Beşiktaş takımının oynadığı oyunu seyrini değiştirdi. Kanata ve ortaya bağımlı oyun anlayışını, dikine tehlikeli paslarla ve yarattığı pas varyasyonlarıyla oldukça değiştirdi ve Fenerbahçe savunmasına zor anlar yaşattı. İşte Beşiktaş’ın ihtiyacı olan da bu. Öte yandan, son iki Fenerbahçe karşılaşmasında da geriye düştükten sonra dizilişini 4-4-2 ile değiştiren Şenol Güneş’in iki maçta da olumlu tepki aldığını söylemek yanlış olmaz. Gerek Babel-Negredo gerekse Talisca-Negredolu tandemde Siyah Beyazlılar tehlikeli pozisyonlar buldu. Şenol Hoca, bu maçlarla birlikte ilerleyen süreçte Beşiktaş’ı sıkça 4-4-2 ile göreceğimizin sinyallerini de vermiş oldu.



Ve Lens… Hayalini kurduğu yüksek seviyede top oynayan Hollandalı, kendi rüyasını Beşiktaş’ın kabusuna çevirmeye devam ediyor. Büyük umutlarla gelmesine rağmen kuşkusuz koca bir hayal kırıklığı yaratan 31 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor, Bursaspor ve Konyaspor maçlarında kaçırdığı çok net ve bir o kadar da kritik pozisyonların üstüne dün akşam maçın tamamen seyrini değiştiren bir pozisyonu daha ekledi. Alper Potuk’un kırmızı kart görerek oyun dışı kaldığı anın hemen ardından, ‘dörde bir’ ilerledikleri pozisyonda o seviyede bir futbolcuya yakışmayacak bir hata yaparak topu geriden gelen Hasan Ali’ye kaptırdı. Nedeni ise kafasına pas atmayı kodlamasıydı. Beklemediği bir şekilde Skrtel önünü boş bırakınca deyim yerindeyse eli ayağına dolanan Lens, topu kaleye dahi gönderemedi. Ardından dönen topun Fenerbahçe golü olarak tabelaya yansıması ise cabasıydı. İşte o andan itibaren belki de Beşiktaş adına farka gidecek karşılaşma, 2-2 sona erdi. Profesyonel bir futbolcunun bu tarz pozisyonlarda birden fazla seçeneği kafasında canlandırması lazım ancak sözleşmesi henüz alınan Hollandalı futbolcunun kafasının daha burada olmadığı aşikar. Quaresma’nın da ceza alacağını göz önüne aldığımızda ise Beşiktaş’ı zor haftaların beklediğini söyleyebiliriz. Bu tabloda ise Beşiktaş’ın tek kurtuluşu 4-4-2 gibi gözüküyor.