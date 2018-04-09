Ligin sonuna doğru takımlar için asıl hedefin iyi oyundan çok üç puanın önemli olduğu haftalardayız. Ancak bu üç puanın anahtarı, hırstan geçiyor. Şenol Güneş’in öğrencileri bu akşam, uzun zamandır kaybetmiş oldukları şampiyonluk hırsını yeniden kazandıklarının sinyalini verdi. Başta Talisca olmak üzere, oyuna tamamıyla kendini veren Beşiktaşlı futbolcular eksiklere rağmen taraftarına adeta gol resitali sundu. Caner ve Babel’in sol kanattaki etkili oyunu, Necip-Medel ikilisinin orta sahadaki uyumu ve elbette Talisca faktörü geceyi Beşiktaş adına şova dönüştürdü.

Beşiktaş yönetimi, ne yapıp edip Talisca’nın bonservisini almalı, yoksa ileride büyük pişmanlık duyacakları çok açık. 65.dakikadan itibaren üçüncü golün gelmesiyle bir anlık rehavete kapılan Siyah Beyazlılar oyunun üstünlüğünü Göztepe’ye bıraktı ve golü kalesinde görmesi çok uzun sürmedi. Sezon başından beri hayal kırıklığı yaratan Lens ve Negredo’nun vasat futbolu, kaçan pozisyonlarla birleşince bu tip anlar kaçınılmaz olabiliyor. Beşiktaş’ın kalan haftalarda Talisca’ya yardımcı olabilecek bir skorer bulması şart. Bu bağlamda Babel’in 1 gol 1 asistlik performansı ve geç de olsa Larin’in şans bularak 4 dakika içinde gol bulması takımda bazı şeyleri değiştirebilir.

Mustafa Pektemek’in de hakkını teslim etmek gerek. Yine forma şansı bulduğu az sürede Larin’in golüne doğrudan Babel’in golüne ise dolaylı yoldan etki etti. Oynadığı 10 dakikada dahi takımına Vagner Love’dan daha çok katkısı oldu.

Göztepe maçı tam da Şenol Güneş’in istediği türde bir maç oldu. Tecrübeli teknik adam, rahat geçen maçta, aklındaki soru işaretlerini giderecek denemeler yapma şansı buldu. Üçüncü golden sonra Vida’yı sağ bekte, Mustafa Pektemek ve Larin’i ileri uçta denedi ve geride kalan 6 hafta için kafasındaki şablonu bir bakıma oluşturmuş oldu. Siyah Beyazlılar’ın Vodafone Park’ta oynadığı maçlar her ne kadar göz boyasa da Göztepe karşılaşması şampiyonluk yolunda çok puan kaybeden Kara Kartal için bir bakıma bol gollü bir moral maçı oldu. Şimdi sırada, Galatasaray’ın puan kaybetmesini beklemek var.