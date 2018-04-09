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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
09.04.2018 - 10:02, Son Güncelleme:

Gözdağı

Taylan Kılıç
Taylan Kılıç
taylankilic6@gmail.com
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Taylan Kılıç
Taylan Kılıç
taylankilic6@gmail.com

İki takımın da önemli eksiklerinin olduğu karşılaşmaya beklendiği gibi ev sahibi Beşiktaş hızlı başladı. Evinde oynadığı son 40 maçta galibiyet yüzü görmeyen son 7 maçını ise kazanan Siyah Beyazlılar, orta sahasının beyni konumundaki üç ismin yokluğunda saha avantajını çok iyi kullanarak üç puanı hanesine yazdırdı ve rakiplerine sonuna kadar yarışta kalacağının mesajını verdi.

Ligin sonuna doğru takımlar için asıl hedefin iyi oyundan çok üç puanın önemli olduğu haftalardayız. Ancak bu üç puanın anahtarı, hırstan geçiyor. Şenol Güneş’in öğrencileri bu akşam, uzun zamandır kaybetmiş oldukları şampiyonluk hırsını yeniden kazandıklarının sinyalini verdi. Başta Talisca olmak üzere, oyuna tamamıyla kendini veren Beşiktaşlı futbolcular eksiklere rağmen taraftarına adeta gol resitali sundu. Caner ve Babel’in sol kanattaki etkili oyunu, Necip-Medel ikilisinin orta sahadaki uyumu ve elbette Talisca faktörü geceyi Beşiktaş adına şova dönüştürdü.

Beşiktaş yönetimi, ne yapıp edip Talisca’nın bonservisini almalı, yoksa ileride büyük pişmanlık duyacakları çok açık. 65.dakikadan itibaren üçüncü golün gelmesiyle bir anlık rehavete kapılan Siyah Beyazlılar oyunun üstünlüğünü Göztepe’ye bıraktı ve golü kalesinde görmesi çok uzun sürmedi. Sezon başından beri hayal kırıklığı yaratan Lens ve Negredo’nun vasat futbolu, kaçan pozisyonlarla birleşince bu tip anlar kaçınılmaz olabiliyor. Beşiktaş’ın kalan haftalarda Talisca’ya yardımcı olabilecek bir skorer bulması şart. Bu bağlamda Babel’in 1 gol 1 asistlik performansı ve geç de olsa Larin’in şans bularak 4 dakika içinde gol bulması takımda bazı şeyleri değiştirebilir.

Mustafa Pektemek’in de hakkını teslim etmek gerek. Yine forma şansı bulduğu az sürede Larin’in golüne doğrudan Babel’in golüne ise dolaylı yoldan etki etti. Oynadığı 10 dakikada dahi takımına Vagner Love’dan daha çok katkısı oldu.

Göztepe maçı tam da Şenol Güneş’in istediği türde bir maç oldu. Tecrübeli teknik adam, rahat geçen maçta, aklındaki soru işaretlerini giderecek denemeler yapma şansı buldu. Üçüncü golden sonra Vida’yı sağ bekte, Mustafa Pektemek ve Larin’i ileri uçta denedi ve geride kalan 6 hafta için kafasındaki şablonu bir bakıma oluşturmuş oldu. Siyah Beyazlılar’ın Vodafone Park’ta oynadığı maçlar her ne kadar göz boyasa da Göztepe karşılaşması şampiyonluk yolunda çok puan kaybeden Kara Kartal için bir bakıma bol gollü bir moral maçı oldu. Şimdi sırada, Galatasaray’ın puan kaybetmesini beklemek var.

 

Taylan Kılıç
Taylan Kılıç
taylankilic6@gmail.com
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