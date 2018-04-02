Gol perhizi

Gol atamadığınız her an, gol yemek için adaysınızdır. Ve ileride kendi pozisyonunu yaratan yahut bulduğunu atan bir forvetiniz yoksa bu da ataklarınızın rakip tarafından püskürtülüp size tehdit olarak yansıması demektir. Beşiktaş, bu sene bunun acısını fazlasıyla çekti

Her ne kadar Beşiktaşlı futbolcular Vodafone Park’ta oynamanın özgüveniyle sahaya çıksa da hâlâ ne oynadıklarının farkında değiller. Şenol Güneş, bu maçta Lens’i keserek Taliscalı bir kanat dizilimi ve ara ara 4-1-2-1-2 tarzı farklı bir dizilişi denediğinin sinyallerini verse de maç genelinde uygulamay pek tercih etmedi. Oğuzhan, milli aradan faydalanıp antrenmanlarda iyi performans sergilemiş olacak ki hoca takımda ona yer açtı belki de. Tuttu mu? Tuttu.



Oğuzhan, uzun bir aradan sonra ilk geldiği günkü gibi hareketli ve etkiliydi. Takımı çok iyi yöneterek arkadaşlarına kritik pas kanalları oluşturdu. Ancak artık kaleyi de düşünmesi gerek. Oğuzhan, Mesut Özil vari beklenmedik paslarını çok etkili ve düzgün bir şekilde atsa da arkadaşlarına bunu henüz aksettirememiş durumda. İyi bir Oğuzhan, şampiyonluk yolunda Beşiktaş’ın anahtarlarından biri olur.

Gel gelelim, Göztepe karşılaşması öncesi kart sınırında bulunan beş oyuncunun üçü dün akşam dengesiz hareketleriyle karşılaşmanın hakemi tarafından sarardı ve bu önemli maç öncesi cezalı duruma düştü. En önemli kısmı ise, Beşiktaş’ın en etkili bölgelerinden biri olan gövdesindeki üç kilit oyuncunun da haftaya İzmir ekibi karşısında takımını yalnız bıracak olması.



Oğuzhan, Tolgay ve Atiba’nın yokluğunda Şenol Güneş’i kendisini çok düşündürecek uzun bir hafta bekliyor fakat daha da önemlisi bu kritik haftalarda takıma şampiyonluk hırsı kazandırılması. Deplasmanlarda yokları oynayan Beşiktaşlı oyuncuların bu boşvermişliği, Vodafone Park’ta yakaladıkları gol ortalamasını dahi düşürmüş durumda. Geçtiğimiz sezonlarda evinde oynadığı maçlarda en az 3 gol ortalamasını tutturan Siyah Beyazlı ekip, bu sezon evinde oynadığı 13 maçta ise yalnızca 3 kez üç veya üçten fazla gol sayısına ulaşabildi. Talisca’nın sırtladığı gol yükü, alternatif planlar olmadığı takdirde Siyah Beyazlıları her an yarışın dışına itebilir. Öyle ki, sorumsuz hareketi nedeniyle dört maçtır takımdaki yerini alamayan Quaresma, mumla aranmaya başlandı.



Beşiktaş’ın haftaya oynayacağı zorlu Göztepe maçı bu anlamda Portekizli oyuncunun diyetinin sonu olacak. Bu bağlamda, Şenol Güneş’in öğrencilerini çok kritik bir maç bekliyor. Ancak gerçek şu ki, Beşiktaş’a şampiyonluk yolunda zaferi hücumu ve galibiyeti isteyen hırs kazandıracak, kendi evinde zayıf rakibine karşı 89’da korner direğinde topu saklamak değil.