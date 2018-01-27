Dikkat, Medel çıkabilir!

İlk yarının son haftasında alınan Sivasspor mağlubiyetiyle puan kaybetme hakkını fazlasıyla kullanan ve ikinci yarı itibariyle puan kaybına tahammülü olmayan Beşiktaş, evinde kendi elleriyle zora soktuğu Kasımpaşa karşılaşmasından üç puanla ayrılmayı bildi.

İdeal onbirin haricinde defansın merkezinde Pepe-Medel ikilisiyle başlayan siyah beyazlılar, karşılaşmaya oldukça hızlı başladı. Sezon başından beri izlediğimiz gibi Quaresma’nın önderliğinde sağ kanattan gelişen ilk atakta tehlike yaratan Beşiktaş, Kasımpaşa kalecisi Ramazan’ı geçemedi. Ardından, geçtiğimiz haftayı iki golle kapatarak takımına üç puanı kazandıran isim olan Anderson Talisca’nın sazı eline alması Kara Kartal’ın işini kolaylaştırdı.

Geldiği günden bu yana defansa olan katkısı ve topsuz oyundaki etkisiyle eleştirilen Genç Brezilyalı, bugün taraftarlara adeta bir resital sundu. Hücum presleri, orta sahada yaptığı kritik hamleler ve kestiği toplar, demek ki istediğinde Talisca’nın gayet de bu oyunu oynayabildiğini gözler önüne serdi. Ekürisi Quaresma’nın iki ortasında da topu ağlarla buluşturan Talisca, böylece Beşiktaş’ın sezonun ikinci yarısında attığı dört golün tamamına adını yazdırırken bu gollerin üçünde asist Ricardo Quaresma’dan geldi.

Belki de Beşiktaş’ın sezonun ilk yarısına dair en büyük hayal kırıklığı olan iki oyuncu, son iki haftada sergiledikleri performansla Beşiktaş’ın hanesine altı puan daha yazdırdı. Hiç kuşku yok ki Talisca, istediği zaman alamayacağı maç olmayan bir oyuncu. Ancak bu akşamki galibiyeti yalnızca bu iki iyi dosta yüklemek, Gary Medel’e çok büyük haksızlık olur. Talisca’nın sakatlandığı ana kadar stoper, sonrasında ise orta saha oynayan Şilili oyuncu, inanılmaz bir özveriyle tabelaya doğrudan istatistik yazdırmasa da saha içinde yaptıklarıyla galibiyetin gizli kahramanı oldu.

İkinci gol öncesi muhteşem önsezisi ile kaptığı topta sağ kanattaki Quaresma’yı çok iyi gören Medel, takımının yalnızca iki pasla gole ulaşmasını sağladı. Talisca’nın sakatlanıp oyundan çıkmasının ardından ofansif anlamda oyundan oldukça düşen Beşiktaşlı futbolcuların deyim yerindeyse arkasını toplayan namıdiğer Pitbull, mücadelesiyle hem takımı hem de taraftarladı ateşledi ve gecenin sonunda taraftarların sevgilisi haline geldi.

Maçın geneline baktığımızda ise, orta oyununa odaklı oyununa devam eden Beşiktaş, Antalyaspor maçında olduğu gibi bu maçta da Alvaro Negredo’yu topla buluşturmakta zorlandı. Oğuzhan’ın son vuruşlardaki etkisizliği, Babel’in de gününde olmadığı akşamda İspanyol forvet etkisiz bir görüntü çizdi ve 65.dakikada yerini Lens’e bıraktı. Şenol Hoca da Negredo’nun performansından hoşnut kalmamış olacak ki son yarım saatte takımını forvetsiz oynatma kararı aldı. Maçın kırılma anlarından biri de bu değişikliğin ardından gelişti diyebiliriz. Babel’in forvete geçmesi ve Quaresma’nın da son bölümde oyundan kopmasıyla ileride top tutamayan Beşiktaş, Kasımpaşa’yı kalesine davet etti. Bu dakikadan itibaren cesareti bulan Kasımpaşa, Trezeguet’in bireysel uğraşları sonucu Beşiktaş kalesinde tehlike yaratmaya başladı. Ceza yayının çaprazından muazzam bir şutla direğe takılan Trezeguet, ikinci şansında Beşiktaş savunmasının kendisini durdurmasına izin vermedi ve şık bir vuruşla farkı bire indirerek Beşiktaşlıların son 12 dakikayı korkuyla izlemesine sebep oldu. İşte bu dakikalarda Beşiktaş’ta ayakta kalan tek isim, Gary Medel’di. Aslında skor tabelasında adı yazmasa da Medel skora adını çoktan yazdırmıştı, engel olduğu gol vaad eden pozisyonlara.

Beşiktaş, bugün de gördüğümüz üzere acilen bir “golcü” takviyesi yapmalı. Alvaro Negredo, takımın pas organizasyonlarına yaptığı katkıyla ve takım arkadaşlarına oluşturduğu boş alanlarla hücumda önemli bir rol oynasa da bu takımın ileri uçta bir bitiriciye ihtiyacı olduğu aşikar. Bu isim için ise karşılıklı anlaşmanın an meselesi olduğu Vagner Love, mevcut şartlarda en doğru aday. Geçtiğimiz sezonu 23 golle kral olarak kapatan 33 yaşındaki yıldız golcü, bu sezon ise şimdiden 10 golü bulmuş durumda. Yaşının aksine attığı dribblingler ve patlayıcı gücü usta bitiriciliğiyle de birleştirildiğinde, Beşiktaş için aranan kan olduğunu görmek zor olmasa gerek.

35’lik Drogba, 37’lik Eto’o, 33’lük Adebayor ve zamanında Fenerbahçe’ye inanılmaz bir katkı sağlayan yaşlı kurt Webo gibi örneklerin ardından, Beşiktaş taraftarının oynadığı son 42 maçta 39 gole doğrudan katkı sağlayan (33 gol, 6 asist) Vagner Love hakkında şüphe duyması için hiçbir sebep yok. 19 haftalık süreçte şampiyonluk adına bir sinyal gösteremeyen Beşiktaş’ın, sonu görünmeyen zirve yolundaki el feneri Vagner Love olabilecek mi? Göreceğiz…