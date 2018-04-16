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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
16.04.2018 - 09:27, Son Güncelleme:

Çocuklar inanıyor!

Taylan Kılıç
Taylan Kılıç
taylankilic6@gmail.com
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Taylan Kılıç
Taylan Kılıç
taylankilic6@gmail.com

Beşiktaş, korkulu rüyası Akhisar deplasmanından güle oynaya çıktı. Maçın başından itibaren kontrolü eline alan ve erken gelen golle oyunu daha da rahat oynayan Siyah Beyazlılar, doğrudan rakipleri Galatasaray ve Başakşehir’in karşılaşacağı mücadele öncesinde üç puandan fazlasını kazandı.

Savunma planını son haftaların formda ismi Anderson Talisca’yı durdurmak üzerine kuran Akhisarspor, bunda başarılı olsa da oyunun savunma anlamında geride kalan bölümde sınıfta kaldı desek yanlış olmaz. Öyle ki, skor her ne kadar 0-3 olarak tayin edilse de Beşiktaşlı futbolcular pozisyonları değirlendirmekte cömert davranmasaydı daha farklı bir skor görebilirdik.

Sözün özü, Talisca’yı baskı altında tutarak ceza sahasından uzaklaştırmaya çalışan Akhisar ekibi, Talisca’nın bölgesine kayarak defansın dengesini bozan Babel’i ve onun füzelerini durduramadı. Bu bağlamda Yeşil-Siyahlı ekibin en önemli parçalarından biri olan Miguel Lopes’in yokluğunu iyi kullanan Beşiktaş, Caner ve Babel’in kusursuz oyunuyla maça darbeyi sol kanattan vurdu. Şenol Güneş ve öğrencileri, hafta boyunca bu oyun üzerine çalıştıklarının sinyalini verdi ve muhteşem bir futbol ortaya koyarak Akhisar fobisini yendi.

Alınan üç puan bir yana, bugün Beşiktaş adına en güzel gelişme takımın şampiyonluk hırsını sahaya yansıtmasıydı. Evet, Beşiktaş’ın sezon içinde özellikle evinde iyi oynadığı çok maç oldu lakin futbolcuların bu kadar hırslı ve tutkulu oynadığı maç sayısı çok azdı. Böylece oyuncular, tribünlerde “Çocuklar inanın, inanın çocuklar!” diye bağıran taraftarlarına inandıklarının mesajını da  vermiş oldu.

Geride kalan 5 hafta öncesinde, Galatasaray-Başakşehir maçından çıkacak sonuç ne olursa olsun şampiyonluk yarışının içine doğrudan giren Kara Kartal, bu maçta yaptığı gövde gösterisiyle rakiplerine gözdağı vermiş oldu.

Taylan Kılıç
Taylan Kılıç
taylankilic6@gmail.com
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