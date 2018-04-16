Çocuklar inanıyor!
Beşiktaş, korkulu rüyası Akhisar deplasmanından güle oynaya çıktı. Maçın başından itibaren kontrolü eline alan ve erken gelen golle oyunu daha da rahat oynayan Siyah Beyazlılar, doğrudan rakipleri Galatasaray ve Başakşehir’in karşılaşacağı mücadele öncesinde üç puandan fazlasını kazandı.
Savunma planını son haftaların formda ismi Anderson Talisca’yı durdurmak üzerine kuran Akhisarspor, bunda başarılı olsa da oyunun savunma anlamında geride kalan bölümde sınıfta kaldı desek yanlış olmaz. Öyle ki, skor her ne kadar 0-3 olarak tayin edilse de Beşiktaşlı futbolcular pozisyonları değirlendirmekte cömert davranmasaydı daha farklı bir skor görebilirdik.
Sözün özü, Talisca’yı baskı altında tutarak ceza sahasından uzaklaştırmaya çalışan Akhisar ekibi, Talisca’nın bölgesine kayarak defansın dengesini bozan Babel’i ve onun füzelerini durduramadı. Bu bağlamda Yeşil-Siyahlı ekibin en önemli parçalarından biri olan Miguel Lopes’in yokluğunu iyi kullanan Beşiktaş, Caner ve Babel’in kusursuz oyunuyla maça darbeyi sol kanattan vurdu. Şenol Güneş ve öğrencileri, hafta boyunca bu oyun üzerine çalıştıklarının sinyalini verdi ve muhteşem bir futbol ortaya koyarak Akhisar fobisini yendi.
Alınan üç puan bir yana, bugün Beşiktaş adına en güzel gelişme takımın şampiyonluk hırsını sahaya yansıtmasıydı. Evet, Beşiktaş’ın sezon içinde özellikle evinde iyi oynadığı çok maç oldu lakin futbolcuların bu kadar hırslı ve tutkulu oynadığı maç sayısı çok azdı. Böylece oyuncular, tribünlerde “Çocuklar inanın, inanın çocuklar!” diye bağıran taraftarlarına inandıklarının mesajını da vermiş oldu.
Geride kalan 5 hafta öncesinde, Galatasaray-Başakşehir maçından çıkacak sonuç ne olursa olsun şampiyonluk yarışının içine doğrudan giren Kara Kartal, bu maçta yaptığı gövde gösterisiyle rakiplerine gözdağı vermiş oldu.
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