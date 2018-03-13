Kazanmak İçin Oyunu Doğru Oynamalısın

Önce rakibini tanımalısın, kendini tanımalısın, oyunun kurallarını ve en önemlisi taktiklerini bilmelisin. Bunları bilmen bile kazanmana yetmez. Sonra düşünmelisin, kendini geliştirmelisin ve oyun alanına sadece fiziğinle değil, aklınla da çıkmalısın.

Bütün bunları yaptıktan sonra göreceksin ki, kazanmaman için fazla bir neden kalmamış ortada. Ama oyun bu, galibiyeti etkileyen tek faktör sen değilsin. Bunları yaptığın halde, yine kazanamadın diyelim. Bu sefer en baştan döngüyü kontrol etmeli ve eksik noktalarını geliştirmelisin. Başka türlü kendinde bir gelişme olmasını ve kazanmayı beklemek hayal kurmaktan öte bir şey değildir.

Son haftalarda sürekli puan kaybeden Eskişehirspor, kazanmak için sadece hücum yapmanın yeterli olacağı düşüncesinde ısrar ediyor. Sahaya çıktığı andan itibaren rakip yarı sahasından başka bir alan görmeden oynuyor. Ne bir takım oyunu ne de bir taktik çalışması sergiliyor. Aynı tarzda hücumlarla gol bulmaya çalışıyor.

Bir kez hata yaptığınızda bu bir hatadır. Aynı hatayı ikinci hatta üçüncü kez yaptığınızda ise bu artık hata olmaktan çıkar.

Daha önce Erzurumspor, Adana Demirspor gibi ligin alt sıralarındaki takımlara puanlar kaybedilen oyun anlayışıyla Altınordu karşısına çıkmak hatadan daha başka bir şey olmalıdır.

Altınordu bu oyunu Spor Toto 1. Lig’de en doğru oynayan takımlarından biri. Bunu da son on maçın sekizini kazanarak gösterdiler zaten. Bu maçta da doğru oyunu oynayıp doğru hamleleri yaptılar ve maçı rahat kazandılar.

Maç 80 dakikaya kadar çekişmeli geçerken nasıl rahat kazandığını söyleyebiliyorum peki?

Çünkü Altınordu’nun sahadaki rakibi Eskişehirsporlu futbolcular değil, 90 dakika boyunca bir an bile susmayan taraftarıydı. Eskişehirspor taraftarıydı.

Eskişehirspor taraftarının destansı gücünü anlatmaya gerek yok. Asıl anlatılması gereken, böyle bir gücü arkasına alan takım nasıl hala kazanmamakta inat ediyor?

Böyle bir taraftarın karşına çıkan rakip takımın karşınızda dizlerinin titremesi gerekirken, nasıl oluyor da dört gol atıp sahanızdan güle oynaya ayrılıyor?

Ve bu durum haftalardır sürerken, nasıl oluyor da teknik heyet buna bir önlem alamıyor?

Eskişehirspor ligin son haftalarına girilirken tüm sezon ektiklerini biçiyor ve istikrarlı bir şekilde düşüşüne devam ediyor. Düşme potasına girmeden de bu tehlikenin farkına varamayacak gibi gözüküyor.

Artık kırmızı çizgi ile puan farkı bitti. Ve karar zamanı geldi. Ya birlik olunacak, takım olunacak ve bu düşüş son bulacak, ya da meçhule yolculuk devam edecek.