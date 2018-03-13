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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler Taraftarlar YazılarıKazanmak İçin Oyunu Doğru Oynamalısın
Tayfun Poyraz Kazanmak İçin Oyunu Doğru Oynamalısın
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Spor Arena
13.03.2018 - 14:23, Son Güncelleme:

Kazanmak İçin Oyunu Doğru Oynamalısın

Tayfun Poyraz
Tayfun Poyraz
poyraz_tayfun@hotmail.com
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Tayfun Poyraz
Tayfun Poyraz
poyraz_tayfun@hotmail.com

Hayatta hangi oyunu oynarsan oyna, kazanmak için sadece hücum etmen yeterli değildir. Oyunu mutlaka doğru ve akıllı oynaman gerekir.

Önce rakibini tanımalısın, kendini tanımalısın, oyunun kurallarını ve en önemlisi taktiklerini bilmelisin. Bunları bilmen bile kazanmana yetmez. Sonra düşünmelisin, kendini geliştirmelisin ve oyun alanına sadece fiziğinle değil, aklınla da çıkmalısın.

Bütün bunları yaptıktan sonra göreceksin ki, kazanmaman için fazla bir neden kalmamış ortada. Ama oyun bu, galibiyeti etkileyen tek faktör sen değilsin. Bunları yaptığın halde, yine kazanamadın diyelim. Bu sefer en baştan döngüyü kontrol etmeli ve eksik noktalarını geliştirmelisin. Başka türlü kendinde bir gelişme olmasını ve kazanmayı beklemek hayal kurmaktan öte bir şey değildir.

Son haftalarda sürekli puan kaybeden Eskişehirspor, kazanmak için sadece hücum yapmanın yeterli olacağı düşüncesinde ısrar ediyor. Sahaya çıktığı andan itibaren rakip yarı sahasından başka bir alan görmeden oynuyor. Ne bir takım oyunu ne de bir taktik çalışması sergiliyor. Aynı tarzda hücumlarla gol bulmaya çalışıyor.

Bir kez hata yaptığınızda bu bir hatadır. Aynı hatayı ikinci hatta üçüncü kez yaptığınızda ise bu artık hata olmaktan çıkar.

Daha önce Erzurumspor, Adana Demirspor gibi ligin alt sıralarındaki takımlara puanlar kaybedilen oyun anlayışıyla Altınordu karşısına çıkmak hatadan daha başka bir şey olmalıdır.

Altınordu bu oyunu Spor Toto 1. Lig’de en doğru oynayan takımlarından biri. Bunu da son on maçın sekizini kazanarak gösterdiler zaten. Bu maçta da doğru oyunu oynayıp doğru hamleleri yaptılar ve maçı rahat kazandılar.

Maç 80 dakikaya kadar çekişmeli geçerken nasıl rahat kazandığını söyleyebiliyorum peki?

Çünkü Altınordu’nun sahadaki rakibi Eskişehirsporlu futbolcular değil, 90 dakika boyunca bir an bile susmayan taraftarıydı. Eskişehirspor taraftarıydı.

Eskişehirspor taraftarının destansı gücünü anlatmaya gerek yok. Asıl anlatılması gereken, böyle bir gücü arkasına alan takım nasıl hala kazanmamakta inat ediyor?

Böyle bir taraftarın karşına çıkan rakip takımın karşınızda dizlerinin titremesi gerekirken, nasıl oluyor da dört gol atıp sahanızdan güle oynaya ayrılıyor?

Ve bu durum haftalardır sürerken, nasıl oluyor da teknik heyet buna bir önlem alamıyor?

Eskişehirspor ligin son haftalarına girilirken tüm sezon ektiklerini biçiyor ve istikrarlı bir şekilde düşüşüne devam ediyor. Düşme potasına girmeden de bu tehlikenin farkına varamayacak gibi gözüküyor.

Artık kırmızı çizgi ile puan farkı bitti. Ve karar zamanı geldi. Ya birlik olunacak, takım olunacak ve bu düşüş son bulacak, ya da meçhule yolculuk devam edecek.

Tayfun Poyraz
Tayfun Poyraz
poyraz_tayfun@hotmail.com
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