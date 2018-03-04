İşte Bütün Mesele Bu

Eskişehirspor taraftarının büyüklüğü ve futbola etkisi taraflı tarafsız herkesin malumudur. Böyle bir taraftar gücünü arkasında bulunduran takımlar evinde maç kaybetmeyi bırakın rakiplerine puan bile vermezler. Bu sezona kadar Eskişehir’de de durum böyleydi.

Peki ülkenin en büyük ve en ateşli taraftar grubuna sahip bu takım, evinde oynadığı maçları neden kazanamıyor? Eskişehirspor’u yorumlamadan önce bu sorunun cevabının aranması gerektiğini düşünüyorum.

Ligde 25 maçı geride bıraktığımız bugün, Eskişehirspor’un deplasmanda kazandığı puanlar evinde kazandığından daha fazla. Ve evinde maç kazanamayan takımların başarılı olması düşünülemez bile.

Son iki maçtır Eskişehirspor’un oyun anlayışını değiştirdiğinden ve bu değişikliğin maç sonuçlarını olumsuz etkileyebileceğinden bahsetmiştik. Manisaspor karşısında alınan galibiyetin biraz şans biraz da ders niteliğinde olduğunu söylemiştik. Bu hafta Adana Demirspor maçı bundan hiç ders alınmadığını gösterdi gibi.

Takımda yine savunma desteklenmedi, yine gol bulmak için uğraşlar verildi. Ve yine 3 puansız soyunma odasına gidildi. Gol, bir maçı güzel yapan en büyük etmendir şüphesiz. Ancak bir taraftar için o maçı güzel yapan şey, yenen goller değildir.

Eskişehirspor’un bu maçtaki en büyük avantajı belki de, Adana Demirspor’un açık futbol oynamasıydı. İki takım da golü düşünen bir stratejiyle sahada olunca orta sahalar etkisini yitirdi ve bol pozisyonlu, bol gollü bir maç izlendi.

Eskişehirspor gibi bir takım, sahada hiçbir şey bile yapmasa arkasındaki taraftar gücüyle zaten gol atabilecek seviyede olmalı. O yüzden savunma zaafınızı kendi evinizde kapatırsanız size galibiyeti getirecek golü de çok rahat bulursunuz.

Yücel İldiz’in aklından geçenin ne olduğunu bilemeyiz şüphesiz. Ama hayatın tek büyük kuralıdır. Kazanamazsan başaramazsın. Puan kayıplarından sonra mazeretler üretmek işin en kolay kısmıdır. Bu sadece mazeret üretenin vicdanını rahatlatır. Kaybedilen puanlar, sezon sonu sıralamanızı belirleyecektir. Özellikle de evinizde kaybettiğiniz puanlar daha sonrasında pişmanlıklarınız olacaktır.