İşte Bütün Mesele Bu

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Eskişehirspor taraftarının büyüklüğü ve futbola etkisi taraflı tarafsız herkesin malumudur. Böyle bir taraftar gücünü arkasında bulunduran takımlar evinde maç kaybetmeyi bırakın rakiplerine puan bile vermezler. Bu sezona kadar Eskişehir’de de durum böyleydi.
Peki ülkenin en büyük ve en ateşli taraftar grubuna sahip bu takım, evinde oynadığı maçları neden kazanamıyor? Eskişehirspor’u yorumlamadan önce bu sorunun cevabının aranması gerektiğini düşünüyorum.
Ligde 25 maçı geride bıraktığımız bugün, Eskişehirspor’un deplasmanda kazandığı puanlar evinde kazandığından daha fazla. Ve evinde maç kazanamayan takımların başarılı olması düşünülemez bile.
Son iki maçtır Eskişehirspor’un oyun anlayışını değiştirdiğinden ve bu değişikliğin maç sonuçlarını olumsuz etkileyebileceğinden bahsetmiştik. Manisaspor karşısında alınan galibiyetin biraz şans biraz da ders niteliğinde olduğunu söylemiştik. Bu hafta Adana Demirspor maçı bundan hiç ders alınmadığını gösterdi gibi.
Takımda yine savunma desteklenmedi, yine gol bulmak için uğraşlar verildi. Ve yine 3 puansız soyunma odasına gidildi. Gol, bir maçı güzel yapan en büyük etmendir şüphesiz. Ancak bir taraftar için o maçı güzel yapan şey, yenen goller değildir.
Eskişehirspor’un bu maçtaki en büyük avantajı belki de, Adana Demirspor’un açık futbol oynamasıydı. İki takım da golü düşünen bir stratejiyle sahada olunca orta sahalar etkisini yitirdi ve bol pozisyonlu, bol gollü bir maç izlendi.
Eskişehirspor gibi bir takım, sahada hiçbir şey bile yapmasa arkasındaki taraftar gücüyle zaten gol atabilecek seviyede olmalı. O yüzden savunma zaafınızı kendi evinizde kapatırsanız size galibiyeti getirecek golü de çok rahat bulursunuz.
Yücel İldiz’in aklından geçenin ne olduğunu bilemeyiz şüphesiz. Ama hayatın tek büyük kuralıdır. Kazanamazsan başaramazsın. Puan kayıplarından sonra mazeretler üretmek işin en kolay kısmıdır. Bu sadece mazeret üretenin vicdanını rahatlatır. Kaybedilen puanlar, sezon sonu sıralamanızı belirleyecektir. Özellikle de evinizde kaybettiğiniz puanlar daha sonrasında pişmanlıklarınız olacaktır.