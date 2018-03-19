Hesap Kitap Haftaları
Futbolda bazı maçlar vardır. İki takım için de hayati önemdedir. Böyle maçlarda ne sahadaki oyuncuların önemi kalır, ne de sezon boyu çekilen sıkıntıların. Mücadeleden ve kazanmaktan başka hiçbir şeyin önemi yoktur.
Bu sezon böyle kritik durumlarla daha önce de karşılaşmıştı Eskişehirspor. Lig liderinden ve düşme potasındaki en yakın rakibinden üç puanı almayı başarmıştı.
Yani tecrübeliydi stres altında futbol oynamaya.
Ama bazen tecrübe de yetmiyordu kazanmaya.
Sıralama olarak fikstürün zorlu serisine gelindi. Ve bu seriden alınacak puanlar belki de takımı ayakta tutacaktı. Geçtiğimiz hafta Altınordu maçından puan alınamaması Ankaragücü deplasmanını daha da önemli hale getirmişti.
Önceki maçtan biraz ders çıkartılmış olmalı ki, bu kez açık futboldan uzak duruluyordu mümkün olduğunca. Haftalardır söylediğimiz takım halinde savunmaya daha çok önem verilmiş gibiydi.
Geriye tek bir şey kalıyordu. O da 90 dakika boyunca konsantrasyonu korumak.
İşte bu noktada son haftaların alışkanlığı devreye girdi. Maç boyunca zaman zaman oyundan kopuşlar yaşandı. Ankaragücü’nün tehlikeli ataklarında panik ortamları oluştu, orta sahanın kontrolü sağlanamadı ve savunmada rakibe şut şansları tanındı.
Futbol, hatalar oyunuydu ve bazı hataların telafisi yapılabiliyordu. Savunmada adam kaçırdığında takım arkadaşın açığını kapatabiliyor, rakibin önünü açtığında kalecin doğru hamleyle topa sahip olabiliyordu.
Bazen, maç içerisinde öyle bir an geliyor ve adam paylaşımını doğru yapamadığın için telafisi olmayan bir son yaşanabiliyor.
Takımın savunmadaki zaafına bir de yan toplardaki adam paylaşımı eklenince işler sarpa sarabiliyor.
Böyle bir anda geldi Ankaragücü’nün golü. Ve stres altındaki iki takımdan biri rahatlayınca, diğerinde ipler kopma noktasına gelebiliyor. Bu kriz anını iyi yönetemedi Eskişehirspor.
Uzun toplarla hızlı hücum yapılmaya çalışıldı ancak paslar yerini bile bulmadı. Oyuncu değişiklikleri ile oyuna müdahale edilmeye çalışıldı, doğru değişiklikler yapılmadı.
Maç sonunda Ankaragücü zirve yoluna devam ederken, Eskişehirspor kalan maçlarda düşmemek için hesaplar yapıyordu.
Ligde kalmak için üst sıra takımlarından puan almak önemli bir noktadır.
Son iki maçta bu başarılamadı ancak oynanan futbol ve kalan maçlar, zor da olsa buna yetecek gibi.
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