Hesap Kitap Haftaları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
19.03.2018 - 09:48, Son Güncelleme:

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Tayfun Poyraz
Tayfun Poyraz
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Tayfun Poyraz
Tayfun Poyraz
poyraz_tayfun@hotmail.com

Futbolda bazı maçlar vardır. İki takım için de hayati önemdedir. Böyle maçlarda ne sahadaki oyuncuların önemi kalır, ne de sezon boyu çekilen sıkıntıların. Mücadeleden ve kazanmaktan başka hiçbir şeyin önemi yoktur.

Bu sezon böyle kritik durumlarla daha önce de karşılaşmıştı Eskişehirspor. Lig liderinden ve düşme potasındaki en yakın rakibinden üç puanı almayı başarmıştı.

Yani tecrübeliydi stres altında futbol oynamaya.

Ama bazen tecrübe de yetmiyordu kazanmaya.

Sıralama olarak fikstürün zorlu serisine gelindi. Ve bu seriden alınacak puanlar belki de takımı ayakta tutacaktı. Geçtiğimiz hafta Altınordu maçından puan alınamaması Ankaragücü deplasmanını daha da önemli hale getirmişti.

Önceki maçtan biraz ders çıkartılmış olmalı ki, bu kez açık futboldan uzak duruluyordu mümkün olduğunca. Haftalardır söylediğimiz takım halinde savunmaya daha çok önem verilmiş gibiydi.

Geriye tek bir şey kalıyordu. O da 90 dakika boyunca konsantrasyonu korumak.

İşte bu noktada son haftaların alışkanlığı devreye girdi. Maç boyunca zaman zaman oyundan kopuşlar yaşandı. Ankaragücü’nün tehlikeli ataklarında panik ortamları oluştu, orta sahanın kontrolü sağlanamadı ve savunmada rakibe şut şansları tanındı.

Futbol, hatalar oyunuydu ve bazı hataların telafisi yapılabiliyordu. Savunmada adam kaçırdığında takım arkadaşın açığını kapatabiliyor, rakibin önünü açtığında kalecin doğru hamleyle topa sahip olabiliyordu.

Bazen, maç içerisinde öyle bir an geliyor ve adam paylaşımını doğru yapamadığın için telafisi olmayan bir son yaşanabiliyor.

Takımın savunmadaki zaafına bir de yan toplardaki adam paylaşımı eklenince işler sarpa sarabiliyor.

Böyle bir anda geldi Ankaragücü’nün golü. Ve stres altındaki iki takımdan biri rahatlayınca, diğerinde ipler kopma noktasına gelebiliyor. Bu kriz anını iyi yönetemedi Eskişehirspor.

Uzun toplarla hızlı hücum yapılmaya çalışıldı ancak paslar yerini bile bulmadı. Oyuncu değişiklikleri ile oyuna müdahale edilmeye çalışıldı, doğru değişiklikler yapılmadı.

Maç sonunda Ankaragücü zirve yoluna devam ederken, Eskişehirspor kalan maçlarda düşmemek için hesaplar yapıyordu.

Ligde kalmak için üst sıra takımlarından puan almak önemli bir noktadır.

Son iki maçta bu başarılamadı ancak oynanan futbol ve kalan maçlar, zor da olsa buna yetecek gibi.

Tayfun Poyraz
Tayfun Poyraz
poyraz_tayfun@hotmail.com
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