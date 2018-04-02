Gergin futbol takıma zarar

Her puan kaybı bu gerginliği biraz daha besliyor. Çünkü düşme hattındaki puanlar birbirine yaklaşıyor, tehlikede olan takım sayısı her hafta artıyor. Her hafta biraz daha hırslı oynamalarını sağlıyor.

Hırslı oynamak normal şartlarda iyi bir durum gibi gözükse de, Eskişehirspor’da, bir takım oyunundan söz edemediğimiz için bu hırs tamamen olumsuz sonuçlar doğuruyor.

Yapılan hücumlarda müsait durumda olan arkadaşını aramak yerine, zor durumda bile şut çekilip bundan bir sonuç bekleniyor mesela. Paslaşmalar oyun kurmak için değil sadece topu ilerde tutmak için yapılıyor. Bunun sonucunda ortada bir oyun olmadığı gibi bir sonuca da gidilemiyor.

Bireysel oyunda kariyerlerinin zirvesinde olabilir Eskişehirspor hücum oyuncuları. Sahadaki üç hücum oyuncusu da takımın değil kendilerinin gol atmasının peşinde gibi oynuyor. Belki takıma faydalı olmaya çalışıyor gibi gözüküp en fazla zararı da bu oyuncular veriyor.

Kadro yetersizliği ve tecrübelerinden dolayı ilk on bir garantisinin olduğu bilincinde olan oyuncular takımı değil kendi istatistiklerini yükseltmenin peşinde gibi. Maç içerisinde cömertçe harcanan pozisyonlar ve görülen kartlar da bunu destekliyor sanırım.

Ve bu hafta Eskişehirspor’daki gerginliğin sebebi olan kabus gerçekleşti. Haftalardır düşme potasında gezinen takım artık düşme hattının içinde.

Ancak gelinen bu noktadan çok umutsuz değilim ben. Çünkü Eskişehirspor’un önünde sıralamayı değiştirecek bir fikstür var. Rizespor maçından sonra oynanacak maçlar düşme potasında olan takımlarla olacak. Yani her hafta tam anlamıyla final maçları izleyeceğiz. Her takım düşme tehlikesinin gerginliği ile sahada olacak.

İşte her şeyi tersine çevirme şansı da tam burası aslında. Daha sakin, daha kontrollü bir Eskişehirspor, bu maçlardan istediğini alarak ayrılabilir. Ve tabi bir taktiğe bağlı olarak oynayan Eskişehirspor. Çünkü son haftalarda herhangi bir taktikle oynamıyormuş gibi gözüküyor sahada. Öylesine dağınık ve öylesine başına buyruk.

Fikstürün zorlu serisi istenen puanlar alınamadan kapanıyor. Önümüzdeki haftalar daha denk güçlerin mücadelesi olacak sahada. Ve denk güçlerin mücadelesinde ufak ayrıntılar büyük farklar yaratacak.

Belki de bu düşme hattına giriş takıma olumlu yansıyacak ve gerginlikle yapılan basit hatalar yapılmayacak. Geride olan takım sakinliği gelirse son maçlara daha umutla bakabiliriz. Ama aynı şekilde gerginlik ve stres devam edecekse kaçınılmaz bir son yaşanacaktır.