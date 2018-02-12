Dönüş Sinyali mi?

Geçtiğimiz hafta yumurta kapıya dayandığında sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarmaya başlayan Eskişehirspor, Denizli deplasmanından 3 puanla dönmeyi başarmıştı. Uzun bir aradan sonra alınan bu galibiyet takımda pozitif bir kıvılcım yaratmış gibi görünüyor.

Bu kıvılcımın etkisini bu hafta daha net gördük. Ligin üst sıralardaki ekibi Giresunspor karşısında kendini tanıyan, ne yaptığını bilen bir takım vardı.

Geçen hafta oynadığı olumlu oyunu biraz daha geliştirerek pozitif çember için bir adım daha atmış oldu.

Savunmada yaşadığı kronik problemi, bloklar arasındaki mesafeyi kısa tutarak çözmesi taktiksel anlamda yapılan en olumlu hareket gibi görünüyor.

Böylece rakip hücumda rahat hareket edemiyor, pozisyon bulmakta zorlanıyor. Rakibin sadece genç oyuncu Bedirhan’ın üzerinden atak yapmaya çalışması, bu konuda ne kadar çaresiz kaldıklarının bir göstergesi. Ancak kendini ve rakibini iyi tanıyan Eskişehirspor, o noktadaki eksikliğini de iyi kapatmayı başarıyor.

Maçın en önemli noktalarından biri de buydu belki. Çünkü as takıma genç oyuncuların monte edilmesi ve futbola kazandırılması ancak bu şekilde yapılabilir.

Her iş tecrübeyle gelişir. Tecrübe kazandıkça, hatalar yapıldıkça iş mükemmele gider. Tecrübesiz bir kişinin hata yaptığı için o işi yapması engellenirse yeni insanların kazanılması da mümkün olmaz.

Futbolda da durum aynıdır. Genç isimleri ülke futboluna kazandırmak için maçlarda oynatacaksın. Hatalar yapacaktır illa ki. Bu hataları takım oyunuyla kurtaracaksın. Hem gençlerin kendine güveni gelecek, hem de onları kazanacaksın.

Geçtiğimiz sezon Dorukhan’dan sonra bu sezon iki isim, Fıratcan ve Bedirhan da futbola kazandırılacak gibi görünüyor.

Esişehirspor’un bir diğer kronikleşen sorunu takım oyunundan gittikçe uzaklaşmasıydı. Sezon başında takım oyunu oynayarak rakipleri üzerinde baskı kuran takım, sonraki haftalarda birbirini tanımaz hale gelmişti.

Son iki haftadır görünen o ki, Eskişehirspor top rakipteyken takım oyununu tekrar oynamaya başladı. Böylece Kayacan’a daha az iş düşüyor ve maçta bulunan goller taraftarı rahatlatıyor. Takım artık daha az gol yemeye başlıyor.

Bu takım oyunu hücumda da yapılmaya başlandığında daha organize bir takım oluşacak ve ligde hak ettiği yerlere gelmeye başlayacaktır.

Eskişehirspor ne yaptığını bilerek oynamaya devam ettikçe Anadolu’nın yıldızının dönüş sinyallerini de görmeye başlayacağız.