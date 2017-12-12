Başka Eskişehirspor Yok!

Bu hafta Gaziantepspor karşısında alınan 7-0’lık galibiyet de bunun göstergelerinden biri. Ligde 13 haftadır kazanamayan rakibi karşısında Eskişehirspor’un farklı kazanması normal şartlarda beklenen bir skordur. Ancak sahada oyun disiplininden kopmayan, rakibini ciddiye alan ve soğukkanlılığını koruyarak baskılı bir oyun oynayan takım olunca bu yükselişin devam ettiğini söyleyebiliriz.

Ayrıca geçtiğimiz sezon Mustafa Denizli döneminde kazanılan genç oyuncu Dorukhan’ın yanına bu sezon Fıratcan da eklenecek gibi görünüyor. Oyuna sonradan girmesine rağmen iki gol bulması ve sahada tecrübeli duruşuyla gelecek için umut vadediyor. Eskişehirspor’un kurtuluşu için bu genç oyuncuları bir an önce hem kulübe hem de Türk futboluna kazandırması gerekiyor.

Bu galibiyet, Eskişehirspor’un aldığı skorlardan daha önemli olan sorunlarını kapatmamalı

Futbol her ne kadar ülkemizde gönül işi gibi dursa da aslında profesyonel bir iştir. Bir sektördür. Ancak ülkemizde bu sektör, bir çok kişi ve kurumlara para kazandırırken sektörün asıl oyuncuları olan futbolcular hep göz ardı edilmiştir.

Eskişehirspor’da da böyle bir dönem yaşanıyor. Kulübe gönül bağları nedeniyle, prim dışında başka bir ücret almadan oynayan futbolculardan oluşan bir takım, bir sezon önce canla başla sahada savaşırken bu sezon o eski hallerinden eser yok.

Çünkü 4 aydır hiçbir şekilde ödemelerini alamayan futbolculardan sahada nasıl bir performans bekleyebilirsiniz?

Futbolcular alışıktır ödemelerinin geç yapılmasına, ya da verilen bazı sözlerin tutulmamasına. Ancak bu durum aylarca sürerse, her hafta verilen sözler tutulmazsa bir yerden sonra işler değişir.

Sahaya çıkan futbolcuların birer insan olduğunu unutup sadece taraftara ve basına şov yapan bir başkanla ancak bu kadar olabilirdi. Ve bir yerden sonra kırılma anı gerçekleşti.

Gerçi bu kırılma anı kulüp için acı bir sonla da bitebilirdi. Geçtiğimiz hafta, yaşanabilecek acı sonları konuşuyorduk şimdi geleceği konuşur olduk.



En kötü yönetim belirsizlikten iyidir.

Çarşamba günü yapılacak kongreye saatler kala bir aday bulunmaması ve son anda eski başkan Halil Ünal’ın sahneye çıkışı Eskişehirspor’u senaryoların en kötüsünden kurtardı. Kulübün kapanması, kayyum atanması gibi seçenekler şimdilik devre dışı kaldı.

Federasyona şikayet eden futbolcuların alacakları yavaş yavaş ödenecek gibi görünüyor. İlk olarak golleriyle son haftaların yıldız ismi Ofoedu geri kazanıldı mesela. Sırada kimler var ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz.

Futbolculara maç öncesi söz verilen prim dağıtılmış görünüyor. Böylece prim sorununun da yavaş yavaş çözüleceği izlenimi oluşuyor.



Peki kulübün geleceği gerçekten iyiye mi gidiyor?

Eskişehirspor’un eski yeni başkanı Halil Ünal kulübe para bularak gelmiş görünüyor. Futbolcuların alacakları ödeniyor, primleri dağıtılıyor… Çok güzel.

Peki bu ödemeler için kimlere borçlanılıyor?

Asıl sorulması gereken soru bu bence.

Bir yerden borç alıp başka bir borcu ödüyorsanız, bunun çözüm olmayacağı hepimizin malumu. Yönetimin bu acil ödemelerden sonra kulübün mali sorunlarını giderecek kalıcı çözümler bulması gerekmektedir. Ve bu çözümler en az ödemeler kadar acildir. Çünkü Eskişehirspor’un ne kulüp olarak ne de taraftar olarak beklemeye, ertelemeye, vaatler dinlemeye sabrı kalmamıştır.

Durum kritik seviyeye gelmiş bulunmaktadır.

Geleceğe yönelik adımların atılma vakti gelmiş bulunmaktadır.

Tüm Eskişehirlilerin dediği gibi,

Çünkü başka Eskişehirspor yok…