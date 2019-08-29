VAR 'manşetleri' durdurmak için!..

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Tahir KUM YazılarıVAR 'manşetleri' durdurmak için!..
GeriTahir KUM VAR 'manşetleri' durdurmak için!..
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yazarlar
29.08.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

VAR 'manşetleri' durdurmak için!..

Tahir KUM
Tahir KUM
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tahir KUM
Tahir KUM

VAR'ın görevi maçı yönetmek değil, skandal hataları önlemek.

VAR, en doğru kararı değil, açık ve bariz hatayı arar. Bazıları hâlâ Diagne ve Ekuban’ın ‘penaltılık’ pozisyonları için “VAR neden müdahale etmedi?” diyor.

Evet; her şeyin başı eğitim. Bundan şüphemiz yok. Ammaa bazılarına eğitim de kâfi gelmiyor!... Öyle ki geçen yıl MHK’dan hem de “Yerinde bire bir VAR eğitimi” alanlar bile bugün hâlâ bocalayabiliyor !. Çıkıp hâlâ VAR protokolünden bir haber o “penaltılık” Diagne ve Ekuban’ın pozisyonlarına bakıyor, “VAR bunlar için var, niye müdahale etmediniz arkadaş” diyebiliyor... Hem Diagne’nin hem de Ekuban’ın pozisyonları “tartışılır, gri pozisyonlar”... Yani VAR’ın asla ve asla müdahale etmemesi gereken, sahadaki hakemin karar vermesi istenen, “verilebilir de verilmeyebilir de” türünden pozisyonlar. Bu, bu kadar net. Bakın çok değil, bundan iki üç hafta önceydi... MHK değişen oyun kuralları ve VAR’la ilgili bir bilgilendirme toplantısı yaptı. Jaap Uilenberg’le birlikte seminere VAR’ın dünyadaki bir
numaralı ismi Danny Makkalie de katıldı... Makkalia, VAR’la ilgili sunumunda VAR’ın varlık gerekçesini çok nefis özetledi, tam da bizim anlayabileceğimiz dille... “VAR manşetleri durdurmak, yani skandalları önlemek için var, maçı yönetmek için değil” İşte, ölçü bu ! Şimdi soruyorum; ölçü bu olunca VAR’ın müdahale sınırı “senlik benlik gri durumlara” indirgenebilir mi? Bu durumda, yukarıda bahsettiğimiz otoritemizin görüşü (!) VAR gerçeği ile çelişmez mi?.. O gün “bilgilendirme zirvesi için” uzak diye gelmemiş olabilirsiniz... Vaktiniz olmadığından TV’den de izlememiş olabilirsiniz.. Ammaa topluma hitap ederken, bir sorun, soruşturun, araştırın Allah aşkına.. Ve şunu kafanıza sokun; “VAR, en doğru kararı değil, açık ve bariz hatayı arar”

TRABZONSPOR... OLUR MU OLUR!

Daha ligin ikinci haftası... Trabzonspor-Malatya maçının 77. dakikası... Trabzonspor Perreira ile golü buluyor ve farkı ikiye çıkarıyor... Tribünler tek bir ağızdan gür bir sesle “oley oley oley şampiyon Trabzon” diye haykırıyor. Belki de 2011’den sonra ilk defa, tribünlerden bu tezahürat yükseliyor. Ama bu arzu ve istek sırıtmıyor, izleyenleri de şaşırtmıyor.

Sanırsınız ki ligin sondan ikinci maçı, bu daha ligin ikinci haftası... Kaldı ki; alınan bir beraberlik bir galibiyet.. Ama bunu söyleten alınan galibiyet vs değil, takımdaki potansiyel. Oyuncu kadrosunun oturmuşluğu, becerisi ve zenginliği. Önemli bir artısı da, camiada uzun yıllardır hasret kalınan o birlik ve beraberliğin yakalanması.. Olur mu olur!

ARDA KARDEŞLER’E GEL DE TRABZONSPOR MAÇI VER!

Baba Eser Kardeşler; bir dönemin önemli oyuncusuydu. Uzun yıllar Bursaspor’un kalesini korudu. O babanın iki oğlundan biri Arda Kardeşler; Bugün Süper Lig hakemi... Diğer oğlu Erce Kardeşler kaleci... O da bu sezon Trabzonspor’a transfer oldu... Belki Erce bugün yedek kulübesinde ama yarın 11’de veya her an sahaya da sürülebilir. Bunun bir önemi yok... Şimdi soru şu: Acaba Merkez Hakem Kurulumuz, son iki yılın gözde isimlerinden o Arda Kardeşler’i, kardeşinin forma giydiği Trabzonspor maçlarına tayin eder mi etmez mi ? Gel de çık işin içinden... Tahminim; MHK’nin ligin ilk haftasında olduğu gibi artık büyüklerin maçlarına gözü kapalı atadığı Arda Kardeşler’e, bu sezon Trabzonspor maçı vermeyecektir. Sanırım bu, ligin sonlarına doğru ‘ilgilendiren maçlar açısından’ Trabzonsporla da sınırla kalmaz ! Bugünkü futbol zihniyetinde MHK’nin “hepimiz kardeşiz!” demesi zor görünüyor!

YENi VAR’IMIZ; BANKALAR BiRLiĞi MUTABAKATI

Türk futbolunun geçen sezonki gündemi VAR’dı.. Bugün ise Bankalar Birliği Mutabakatı ! Ama nedir ne değildir, futbol ailesi henüz anlamış durumda değil.. VAR’ı 1.5 yılda daha anlamadık ki, 1.5 aylık bu meseleyi kavrayalım!. Niye kulüplerin yarısı yok ? Niye büyüklerimiz bir eksik? Doğru dürüst izah eden de yok. Öyle ki; bazı kulüp başkanları stat çıkışı maçı değerlendirirken araya bu Bankalar Birliği meselesinden bir parça sıkıştırmaya uğraşıyor. Neyse ki işin ehli, Sayın hüsnü Güreli “fikirturu” adlı web sitesinde kulüplerimizin mâli durumunu ortaya koyarak bu meseleyi enine boyuna anlatmış. Olayın mimarlarından biri olunca bilgilendirmesi deyim yerindeyse “sağlam” olmuş. Sonunu da, kulüp başkanlarına “Tribünlere oynamadan mali disiplini taraftarlarınıza açıkça anlatmalısınız” tavsiyesinde bulunarak bağlamış. Birkaç gün sonra biz de “Yeni VAR’ımız Bankalar Birliği Mutabakatı Türk futboluna ne getirir ne götürür”, işin ehline sorup size aktarıyor olacağız...

Tahir KUM
Tahir KUM
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman ve saat kaçta? Kura çekimi hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası ne zaman başlıyor?
Trabzonspor AEK maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda geri sayım! Fransa Türkiye Voleybol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?