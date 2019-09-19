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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.09.2019 - 07:29, Son Güncelleme:

TFF'nin Kayode kararı skandal mı?

Tahir KUM
Tahir KUM
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Tahir KUM
Tahir KUM

PFDK kararlarına bakılırsa, bu tespit edilen skandaldan (!) her hafta onlarcasına rastlarsınız.

 

ORTALIK yine yangın yeri… Vay efendim TFF Hukuk Müşavirliği’nin ‘hakaretten’ sevk ettiği bir dosya nasıl PFDK tarafından ‘sportmenliğe aykırılık’ olarak değiştirilmiş… Böyle şey görülmüş mü? Neymiş efendim; Gazişehirli Kayode TFF Hukuk Müşavirliği’nin sevkine göre ‘men cezası’ alacakken PFDK’nın ‘marifetiyle’ (!) menden kurtulup Beşiktaş’a karşı forma giydirilmiş miş! İşte, talimatları bilmez, talimatları bırakıp, vicdanlara göre hareket eder, sevkten ve emsallerden bi haber olursanız; böyle karavana atıp durursunuz.

Mesela genel yargıda mahkemelerin savcılığın sevkine ‘bağlı kalma’ zorunluluğu olmadığı gibi; futbolda da, ‘futbolun mahkemesi’ olan PFDK’nın, ‘savcılık görevi gören’ TFF Hukuk Müşavirliği’nin sevkine bağlı kalma gibi bir mecburiyeti olmadığından bi haber, çıkıp, “Nasıl oluyor da hakaretten sevk edilen Kayode sportmenliğe aykırılıktan ceza alıyor?” diye sorarsınız… TFF’deki arkadaşlar da size böyle bön bön bakar!

Ha! O kafayla TFF’nin resmi sitesine girip, bir taraftan sevklere diğer tarafından da PFDK kararlarına baksanız, belki de bu tespit ettiğiniz skandaldan (!) her hafta onlarcasına rastlarsınız, benden size tüyo !

F…k off küfür müdür?

ŞİMDİ gelelim, belli bir kısmın yine ‘eyyam’ olarak yorumladığı (!) Gazişehirli Kayode konusunda PFDK’nın ‘sportmenliğe aykırılıktan’ verdiği karara… Kayode’nin PFDK’lık olmasına sebep olan hadise hakeme söylediği ‘f…k off’ ifadesi… Bu konuda PFDK ve Tahkim Kurulları’nın içtihadı net: “F…k off hakaret sayılmaz.”

Öyle ki, bu ifade bugüne kadar hep ‘sportmenliğe aykırılıktan’ karara bağlanmış… Tıpkı geçen sezon Soldado’nun Kayserispor karşılaşmasında yine hakeme yönelik kullandığı ‘F…k off’ sözü yüzünden PFDK tarafından ‘sportmenliğe aykırı davranıştan’ 1 maç men cezasıyla çarptırılması gibi… Yine geçmişte Antalyasporlu Diego, Emre Belözoğlu ve Bülent Korkmaz kararlarında olduğu gibi... Ancak ‘f… k you’ için durum farklı tutulmuş. İçtihad; bunun ‘hakaret ve küfür’ olduğu yönünde. Tıpkı geçmişte Beşiktaşlı Gökhan Töre’nin Erciyespor maçında “f…k you” ifadesinden dolayı ‘hakaretten’ 3 maç men cezasına çarptırılması gibi...

Özel maçta ‘kırmızı kart’ meselesi

TABİİ Gazişehirli Kayode konusundaki hukuki tartışma sadece bunlarla sınırlı değil. Bir diğer tartışmada oyuncunun ‘özel müsabaka ve turnuva talimatının 7. Maddesi’ uyarınca cezasının 1 maç olması nedeniyle bu cezanın ortadan kalkarak ilk resmi maçta oynatılması... Görüyorum ki “Nerden çıktı bu madde” dercesine bakanlar var. Çok sık rastlanan bir durum olmadığından olsa gerek… Arkadaşlar bu ilk değil. Mesela, 2014 yılında Kayseri Erciyesspor’u çalıştıran Bülent Korkmaz’ın Admira Wacker’le oynanan özel maçta müsabaka hakemine yönelik yine kullandığı ‘f…k off’ ifadesinden dolayı aldığı cezanın bu ilgili madde kapsamında ortadan kaldırılması… Yine aynı müsabakada rakibinin boğazını sıktığı için ihraç olan Necati Ateş’in aldığı cezanın bu madde kapsamında ortadan kalkması…

Keza Sevilla ile Fenerbahçe arasında oynanan özel maçta kırmızı kart gören Caner’in, 2014’de Napoli ile Galatasaray arasındaki müsabakada ihraç edilen Muslera’nın ilk resmi müsabakalarda forma giymeleri...

Kokoreççi PFDK üyesi olabilir mi ?

TFF’den, hukuk kurullarına atadığı 2 üyesinin talimatlarda aranan 5 yıllık mesleki tecrübeye haiz olmadıklarına ilişkin iddialara karşılık ilginç bir açıklama geldi: “Mesleki tecrübe baro kaydı ile değil, hukuk fakültesinden mezuniyet ile başladığından bu iddialar doğru değildir.” Bu açıklama ile federasyonumuz 2 üyeyi de kendini kurtarmış oldu!
Peki ya gelecek ?

O zaman; farzı mahal, 2014 yılında Marmara Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş ve 1 yıl yaptığı avukatlığın ardından, babasının isteği ile işlerin başına geçmiş olan, İstanbul’un meşhur kokoreççilerinden Ahmet Usta’nın oğlu Haydar (!), yarınlarda TFF’nin herhangi bir yargı organında ‘hukukçu’ olarak görev alabilecek. Öyle mi ?

Her ne kadar toplumda ‘Kokoreççi Haydar Usta’ olarak bilinse de...

Olur mu Allah aşkına !

Kitapsız MHK (!)

VE bu hafta da futbol konuşmak tartışmak nasip olmadı, futbol ailesine… Bir tarafta Gazişehirli Kayode’nin PFDK kararıyla Beşiktaş’a karşı oynatılması, diğer tarafta Alanya - Fenerbahçe maçında tartışılan iki hakem kararı… Kural hatası var mı yok mu? Peki bunu nereden anlayacağız, nasıl yorumlayacağız ? Elbette kural kitapçığından. Ama ara da bulasın! Sezon başlamış üzerinden tam 4 hafta geçmiş henüz MHK’mız kural kitapçığımızı hazır edememiş.

Peki nerede? Tercüme ediliyor!

IFAB tarafından oyun kurallarında yine değişiklikler olmuş ve daha sezon başlamadan bu resmi olarak ülke federasyonlarına bildirilmiş. Geçtim kural kitapçığının basılı kitapçık halinde olmasını, digital hali de ortada yok. Federasyonun resmi sitesinde hâlâ 2018-19 versiyonu duruyor…

Tahir KUM
Tahir KUM
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