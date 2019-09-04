TFF, 'Profesyonelce hamleleri' araştırmalı!

Daha ligin üçüncü haftası... Ve Terim çıkıp, “Futbol dışı işler oluyor, bize karşı profesyonel hamleler yapılıyor, bu maçı tarihe not düşün” gibi enteresan imalarda bulunuyor. Futbolun markasından sorumlu kişiler “Hop beyler!” demez veya bu işleri irdelemezse, vâh halimize...

Kayserispor maçı sonrası Fatih Terim hocamız ne dedi?

“Bize karşı profesyonelce hamleler görüyoruz.”

Mesela?..

Meselası yok, hocanın!

Hoca anlatıyor da anlatıyor. Ama ‘peki bu hamleler ne?’

Cevabı yok..

Yine örtülü !..

Belli ki hoca, bu konudaki gerekçesini yine satır aralarına gizlemiş...

Futbolda, “Bir takıma karşı yapılacak profesyonelce hamleler nedir, nelerdir?” dediğinizde akla gelen şeyler bellidir. Ve kimler tarafından yapılacağı da. Akla ilk hakemler geliyor. Son maç ortada... Bakıyorsunuz hakem hataları Galatasaray’ın değil, Kayserispor’un canını acıtmış. Ortada hakemlik bir şey yok, ama hoca öfkeli.Belli ki; dilinin altında bir şeyler var hocanın. Peki o zaman Kayserispor maçı sonrası hocaya, “Görüyoruz ki, bize karşı profesyonelce hamleler yapılıyor” sözünü söylettiren ne?

Zaten hoca da, basın toplantısına, “Bu maçı futbolla açıklamaya kalksak yetersiz kalır, futbol dışı desek ve konuşsak cezaya gider. Onun için bu maç unutulmasın istiyorum” sözleriyle işaret fişeğini yakarak start veriyor. Belli ki; hocanın bu maça dair ‘futbol dışı’ olarak adlandırabileceği ama cezadan çekindiği için açamadığı bir durum var! Hâl böyle olunca, basın toplantısını bir değil, birkaç defa izliyoruz, hocanın üstü kapalı geçtiği maçtaki o ‘futbol dışı, profesyonel hamlelerini’ araştırıyoruz...

Terim’in, “Bu maç unutulmasın istiyorum” diyerek start verdiği o basın toplantının başında, “Kayserispor’un beklenmedik futboluna” yaptığı vurgu dikkatimizi çekiyor. Şöyle diyor, hoca : “Kayserispor bugün bize karşı kendinden beklenenden daha da iyi mücadele etti. Muhakkak ki, şampiyonu yenmek, şampiyona karşı durmak... Bunlara saygı duyuyorum. Ama görüyoruz ki bize karşı profesyonel hamleler var.” Farklı ve enteresan bir bakış açısı. Dikkatinizi çekiyorum, karışık değil, ardışık cümleler bunlar.

Şu üç cümlelik paragrafı tekrar tekrar okuyup düşündüğünüzde ortaya ‘farklı’ bir durum çıkıyor. Sizi alıp başka yerlere götürüyor. Düşünmek bile istemiyorum, ama hoca ‘düşündürüyor.’ ‘Kayserispor’un beklenmedik futbolu’ ile ‘Galatasaray’a karşı profesyonel hamle’ arasında nasıl bir bağlantı olabilir, düşünüyor hâliyle insan. Daha ligin üçüncü haftası... Ve birileri çıkıp, bismillah basın toplantısında, “Futbol dışı işler oluyor, bize karşı profesyonel hamleler yapılıyor, bu maçı tarihe not düşün” gibi birbirinden enteresan çıkışlarda, imalarda bulunuyor.Kayserispor Başkanı desen, o da başka alemlerde geziyor.

Futbolun markasından sorumlu kişiler “Hop beyler!” demez veya bu işleri irdelemezse, vâh halimize...

RİVA’NIN AKIBETİ KORKUTUYOR

Riva’nın kapısında Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri yazılı. Ama A ve Ümit Milli Takım teknik ve idari kadrosu Levent’teki köşkte!..

Peki neden ?

Doğru dürüst mantıklı cevap yok !

Alt yaş milli takımlar ve Futbol Geliştirme, Eğitim dairesi ise Riva’da.

Geçen yıl MHK, Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulu, Etik Kurulu vs yan kurullar Beylerbeyi’ne taşındı. Bu yıl da millitTakım teknik heyeti Levent’e kaçtı. Riva’da koca tesis dururken.

Korkum, Riva’nın akıbetinin Atatürk Olimpiyat Statımız gibi olması. Stat diye yapılan sonrasında stüdyoya dönüşen (!) Olimpiyat Stadı gibi.

Hani o 5 ayda 5 maç yapılıp, 25 reklam filminin çekildiği, eski adıyla Atatürk Olimpiyat Stadı, yeni adıyla Olimpik Stüdyosu olan dev tesisimiz gibi.

OLMADI, ÜNAL HOCA

Trabzonspor’un enteresan bir sonuçla evinde AEK’ye 2-0 mağlup olduğu müsabaka sonrası Ünal Karaman hocayı dinliyorum... Hocanın, “Arkadaşlar, bizler geçen sezonki ideal 11’den iki önemli oyuncumuzu kaybettik” demesi beni alıp çocukluk yıllarıma götürüyor. Çocukluk yıllarımızda mahalle maçları yapar, semte döndüğümüz de “Ne oldu?” diye sorduklarında, “4 attık” diye hava atardık ama yediklerimizi pas geçerdik. Tıpkı Ünal hocanın yaptığı gibi.Alınan onca oyuncu, üzerine koyan kadro, yok, giden iki oyuncu var ! Hadi diyelim öyle.. Peki hocam “İki hafta öncesi AEK’yı orada 3’lük yaparken o iki oyuncu mu vardı ?” diye sormazlar mı ? Bu bahane doğrusu şık olmadı be Ünal hocam...

Duyduğuma göre, başkanlık katı da bir hayli kırılmış.