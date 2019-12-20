Peki katil kim virüsler mi?

İnanın hiçbiri olaylara bakışıyla diğerini aratmadı. Oyuncuları da, onlardan daha olgun, tecrübeli, aklı başında olan o iki teknik adamı da. Hepsi çocuk gibiydi !

Geçtim Gökhan Çıra’yı... Ya Gürses Hoca (Kılıç)!.. İkisinin de maç sonu yaklaşımları berbattı. Peki ya Fatih Hoca!.. Onun da olaylara bakışı tam bir faciaydı. Hani o; daha emekliye ayrılmadan adını iki stada verdirecek kadar ülke futboluna damga vurmuş, kariyer yapmış, apolet’ takmış, futbolumuzun duayen ismi Fatih Terim. Kusura bakmasın ama olaylara bakışıyla ‘üslubuyla’ bizlere ve topluma adeta Alaçatı’daki o günleri hatırlattı.

‘GEREĞİNİ YAPTIK’

Koridorda yaşanan olayla ilgili muhabirin, “Hocam maç sonunda bir takım istenmeyen şeyler oldu. Özellikle soyunma odası koridorlarında. Siz bu yaşanan olayları nasıl yorumlarsınız?” sorusuna, “Evet maçtan sonra biraz hareketlilik oldu. Oluyor bazen. İçerde dışarda Galatasaray takımı bir bütündür. Üzerine düşen neyse onu yapar. Gereğini yapar. Yakışanı yapar. Her yerde. Tamam mı...” cevabını verdi ve tıpkı

Alaçatı vakasındaki gibi noktayı koydu: “Gereğini yaptık.” Kimse yarın ‘hoca gereğini yaptık derken, maçı kast etti’ tartışması yapmasın diye soruyu da cevabı da moda mod aldık, bırakın kelimesini, harfiyle oynamadık. Soru ortada, cevap ortada. Ne için kime söylendiği neyi kast ettiği ortada. Sağa sola çekilecek, niyet okunacak bir durum yok. Her şey net.

TWEET SORUSU

Bundan sonrası federasyonun işi. İlgilenirlerse belki, sarı kırmızılı yönetimin... Camianın... Düşünebiliyor musunuz, Fatih Terim seviyesine gelmiş bir teknik adam olarak, maç öncesi rakip yedek kulübesine giderek, “Arkadaşlar o twiti atan çocuk (Gökhan Çıra) kim, bir göreyim şunu” demek. Üzerinden günler geçmiş, ‘bir paylaşımın’ hesabıyla yeşil zemine adım atmak niye?

Maçın ardından da o tweete atan Gökhan’ın, Muslera ve yardımcılarınız tarafından sözlü ve fiziki saldırıya maruz kalmasına da, “Arkadaşlar gereğini yapmışlar, yakışanı yapmışlar” yaklaşımı göstermek... Peki size soruyorum sayın Mustafa Başkan (Cengiz), size göre de Galatasaray’ın oyuncuları ve teknik kadrosu orada yakışanı mı yapmıştır? Hani geçen hafta şu kulüp lisansla ilgili yüzde 40’lık mesele ile ilgili “Katil kim?” diye sormuştunuz ya; bizim sorumuz da benzer olsun: Olayların katili kim? O işaret ettiğiniz virüsler mi?

FATİH TERİM’İ ‘FITIK’ EDEN GÖKHAN GERÇEĞİ

Galatasaray cephesine göre; Tuzlaspor maçı sonrası yaşanan olaylar ‘organize.’ Yani ortada bir tuzak var. Peki dayanak? Dayanak; bir hafta önce fıtık ameliyatı olmuş birinin bir hafta sonra yedek kulübesinde oturtulması. Peki kaynak? Fatih Terim... Ne diyor Fatih Hoca, “Gökhan’ı (Çıra) sormuşum. Evet sordum. Sormamın sebebi, bir hafta önce fıtık ameliyatı olup bir hafta sonra soyunduğu için kendisini tebrik edecektim. Merak ettik bir hafta içinde fıtık ameliyatından nasıl döndü diye.” Tabii durum böyle olunca bir organizeden, bir tuzaktan bahsetmek mümkün! Çünkü bir hafta önce fıtık ameliyatı olan bir futbolcu, bir hafta sonra yedek kulübesine oturamaz. Oturuyorsa eğer, bunda bir art niyet vardır. Peki gerçek öyle mi? Hayır. Yanlış istihbarat. Evet, Gökhan kasığından fıtık operasyonu olmuş. Olmuş olmasına ama, hocanın söylediği gibi ‘geçen hafta’ değil, ‘geçen ay’. Yani bir hafta önce değil, bir ay önce. Ve üzerinden birkaç gün değil, tam 23 gün geçmiş! Nasıl mı? Evet aynen öyle. Operasyon tarihi : 25 aralık 2019. Saat : 10.30 Yer: Kartal Umut Hastanesi . Dahası, “Topa dokunacak durumu mu var?” dediğiniz Gökhan Çıra, 10 Aralık Salı gününden bu yana takımla birlikte antrenmanlarda. Eğer birileri, gelen bu istihbaratı araştırma gereği hissetse, kimse bu yanlış alarmın peşine takılıp bir camiayı, bir aileyi, bir futbolcuyu, itibarsızlaştırmaya hatta leke sürmeye kalkar mıydı, Öyle değil mi, hocam?

NZONZI KARARINDAKİ EKSİK

Galatasaray yönetimi, teknik heyetin isteği doğrultusunda Nzonzi’yi kadro dışı bıraktı. Gerekçesi de ortaya çıktı: “Kendisini 11’de göremeyen oyuncunun idmanı terk etmesi.” Peki, teknik heyet ve yönetim bu konuda nasıl bir yol izledi? “Oyuncumuz Nzonzi, disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılmıştır” açıklaması yapıldı. Dedikleri gibi Nzonzi hâlâ Galatasaray’ın oyuncusu.

Sezon başında imzaladığı 3.5 milyon Euro’luk sözleşmesindeki hak edişlerini almaya devam edecek. Peki, onu kadro dışı bırakan teknik heyet ve yönetim aynı gün “oyuncumuz disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştır” duyurusunu yapmak yerine, acaba, Nzonzi idmanı terk edip gittiğinde iki adım ötesindeki noteri çağırıp, tutanak tuttursaydı daha iyi olmaz mıydı? Elde kapı gibi bir delil olsa... İşinizi sağlama alır, o ‘çöpten bulmadığınız’ paralar da boşa gitmezdi, öyle değil mi?

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