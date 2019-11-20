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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.11.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Galatasaray'dan mahkemeye şaşırtan savunma

Tahir KUM
Tahir KUM
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Tahir KUM
Tahir KUM

Tahir KUM yazdı...

Galatasaray'dan mahkemeye şaşırtan savunma

Tahir KUM yazdı...

Bundan yaklaşık 6 yıl öncesiydi. Trabzonspor ile Wisla Krakow kulüpleri FIFA’lık olmuştu. Nedeni de; bordo mavililerin, Pavel Brozek’in sözleşmesi gereği Şampiyonlar Ligine katılma bonusu olan 125 bin Euro’yu vermemesiydi. Sonuçta FIFA; Wisla’yı haklı bulmuştu. Ama asıl ilginç olan; her fırsatta ve her platformda “2010-11 sezonunu şampiyonu Trabzonspor’dur” diyen bordo mavili kulübün vekillerinin, o ödemeyi yapmamak için FIFA’ya verdikleri savunmada gerekçe olarak “... Sonuç itibariyle kulübümüz o sezon sportif bir başarı elde ederek Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı elde etmemiştir. UEFA tarafından alınmıştır. Bu nedenle Wisla Krakow Kulübü’nün talebi yerinde değildir” demesiydi.

Ne için? 125 bin Euro’yu ödememek için. Olacak iş mi bu? Oluyor. Olmaya da devam ediyor.

TELLES VE JOSE RODRIGUEZ TRANSFERLERiNiN KOMiSYONLARI

Tıpkı bugün Galatasaray Kulübü vekillerinin üç yıldır İspanyol menajerlik firması Promoesport ile süren davadaki o ilginç savunmasında olduğu gibi. Mantık hemen hemen aynı. Zaten bugün değinmek istediğimiz konu da bu. Buradaki dava konusu; G.Saray’ın Dursun Özbek döneminde Alex Telles’in Inter’e, Jose Rodrigues’in R.Madrid’den Galatasaray’a ve buradan da Mainz’e transferi nedeniyle Promoesport’a bu üç sözleşme karşılığı ‘menajerlik ücreti’ olarak ödemesi gereken 854 bin Euro’yu reddetmesi.

Tabii burada da ilginç olan; tıpkı o Trabzonspor davasında olduğu gibi Galatasaray’ın mahkemeye sunduğu savunmadaki ilginç ret gerekçesi. Gerekçe; altlarında dönemin başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyesi Ahmet Nasuhi Sezgin ve sportif direktör Cenk Ergün’ün imzaları bulunan üç sözleşmenin de ‘imzalarının yetersiz olması.’ Yani Galatasaray’ın başkanının, yöneticisinin, sportif direktörünün ve kulüp kaşesinin olduğu o sözleşmeler için, mahkemeye ‘geçersizdir’ diye savunma verilmesi. İlginç değil mi?

İlginç olan bir başka konu da, mevcut Mustafa Cengiz yönetiminin vekillerinin halen İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde süren davanın bir öncesi CAS ayağında, hakem heyetine verdiği savunmada, “Firmayla (Promoesport) dostone çözüm arayışının sürdüğünü belirtmek isteriz” diyerek sözleşmelere itiraz etmemesine karşılık, bir yıl sonra bugün “Bu sözleşmeler geçersizdir” demesi.

GALATASARAY CAS’TA KAYBETTi

G.SARAY yönetimi böyle bir iddiada bulundu da peki CAS ne dedi? CAS yaklaşık bir yıl süren dava sonucunda 854 bin Euro olan alacağın yargılama giderleri ve yasal faiziyle birlikte Galatasaray tarafından Promoesport’a ödenmesine hükmetti.

Ya sonra? Her ne kadar TFF statüsü CAS’ın yetkisini tanımaya hükmetse de Galatasaray Kulübü’nden bu konuda yine çıt çıkmayınca İspanyol firması bu defa alacağını icra yoluyla tahsil etmek için Türk yargısına başvurarak İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde tenfiz davası açtı. Faiz ve yargılama giderleriyle bugün yaklaşık 1 milyon Euro’yu geçecek alacağı için. Ardından mahkeme kısa bir süre önce Galatasaray’dan savunma istedi ve sarı kırmızılılar da mahkeme başkanlığına konuyla ilgili olarak
8 sayfalık detaylı bir savunma gönderdi. Yukarıda dediğimiz gibi buradaki savunmanın mantığı dikkat çekiciydi.

Şöyle ki, mevcut yönetim, eski yönetimin (Dursun Özbek) bu üç sözleşmeyle ilgili imza sirkülerine uygun davranmadığını öne sürerek, mahkeme başkanlığından davanın reddini talep etmesiydi. Gerekçesi de; kulüp adına yapılan sözleşmelerin A Grubu iki imza yetkilisi tarafından imzalanmış olması gerekirdi. Buna karşılık, sözleşmelerin birinde Dursun Özbek, ikisinde ise Ahmet Nasuhi Sezgin’in A Grubu Yönetici olarak imzası olduğunu, diğer imzaların kulübün o dönemki Sportif Direktörü Cenk Ergün tarafından atıldığına dikkat çekerek mahkemeden sözleşmelerin bu sebeple geçersiz sayılmasını talep etmesiydi.

Galatasaraydan mahkemeye şaşırtan savunma

G.Saray Kulübü, Telles ve Rodrigues sözleşmelerinde Dursun Özbek ve Cenk Ergün’ün imzalarının yetersiz olduğunu öne sürdü.

TERiM’iN SÖZLEŞMESiNDE DE ÖZBEK VE ERGÜN’ÜN iMZALARI VAR

Yani Cengiz yönetimine göre, bir sözleşmede Dursun Özbek’le, Cenk Ergün’ün birlikte imzası ‘yetersiz’ ve bu nedenle de ‘geçersiz.’ Peki o zaman, ‘orada kaşesi olan Galatasaray Kulübü’nün sorumluluğu ne olacak’ demezler mi? O zaman ‘Usule uygun sözleşme yapmamak ne olacak’ demezler mi? Bilmiyorum, sadece soruyorum, “Bu karşı tarafı aldatmak olmaz mı ?”

İnanın bana ilginç ve tuhaf geldi. Bir başkanla, bir sportif direktörün imzasının olduğu sözleşme için ‘yetersiz ve geçersiz’ denmesi. Yetkisiz sayılmaları...

Hatırlıyorum, hatta bir ara da Fatih Terim’le ilgili sözleşme mevzuları çıktığında da yayınlamış
tım. G.Saray Kulübü’nün TFF’ye gönderdiği o meşhur 1.905 TL’lik Fatih Terim sözleşmesini.. Şimdi tekrar baktım onun altında da sadece Özbek ve Ergün’ün imzaları var. Peki o da mı geçersiz sayın vekillerim? İlginç değil mi!..

Dava yarın görülecek. Benim korkum, hemen hemen buna ilişkin tüm bilgi ve belgelerin elimde olduğu bu dava dosyasındaki uzman görüşünde G.Saray’ın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde UEFA’nın bir disiplin soruşturması dahi başlatabileceğini söylemesi. Umarım olmaz. Yeteri kadar soruşturuluyoruz zaten. Kısaca, Trabzonspor örneğinde de olduğu gibi, söylenecek tek şey; ‘kaş yaparken göz çıkartmamak’ gerek arkadaşlar.

Tahir KUM
Tahir KUM
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