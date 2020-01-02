Bu Taylan o Taylan değil mi?

Fazla değil bundan yaklaşık 1.5-2 ay öncesiydi. Art arda alınan kötü sonuçların ardından Fatih Terim çıkıp, “Arkadaşlar bundan böyle sahada 17’lik 18’lik gençleri göreceksiniz” demiş; bir hafta sonra da kendisine ‘genç Taylan’ın sorulmasına, “Taylan konusunun bu kadar çok konuşulmasını yadırgadım. Taylan’ın oyununu seyrettiler mi yoksa ne vereceğini biliyorlar mı merak ediyorum. Taylan gibi bir genç çocuğu bu riskli ortamda ortaya atar mıyım?” cevabını vermişti. Hatırladınız mı? Şimdi o çocuk 1.5 ay sonra sahada ve göz kamaştırıyor!

Eee çocuk 1.5 ayda ‘olmadığına’ göre, demek ki o gün Taylan’dan bahsedenler isabet buyurmuş öyle değil mi hocam?.. Tabii enteresan olan da, hocanın ‘şu futbol ortamımızda’ Taylan gibi genç bir futbolcunun konuşulmasını yadırgamış olması!

FENERBAHÇE DÜŞMANLARI!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan medyaya; “Fenerbahçe’yi karıştırmaya uğraşıyorsunuz.” Gerekçe; sık sık Ersun Yanal’ın Damien Comolli ve yönetim arasında problem olduğunun söylenmesi. Ve kulübün konuyla ilgili yaklaşımı, “Fenerbahçe’nin düşmanlarını yeneceğiz.”

Acaba ‘resmî hesaplarla’ ‘gayri resmî o hesap’ karışmış olabilir mi?





1.905 TL’LiK TRANSFER

Bugünlerin konusu Arda Turan’ın Galatasaray’a dönüp dönmeyeceği. Fatih Terim’in bu yıl koyduğu (!) kriterlere göre ‘zor’ görünüyor! Baksanıza konuyu hemen jübileye bağladı hoca. Ben, “Olabilir” diyorum. Arda Galatasaray için bir semboldür. Tıpkı Terim gibi, tıpkı 1.905 gibi. Bir 1.905 TL’lik imza da, yakışır Arda’ya!

RTÜK’TEN ALTAYLI’YA... BiR CiSiM YAKLAŞIYOR!

Önceki gün Ankara’daydık. Konu ‘spor’ olunca, aldığımız sıcak bilgiyi İstanbul’a ulaşmadan (!), sizlerle paylaşalım istedik... RTÜK, gazeteci Fatih Altaylı’yı, TFF ve Başkanı Nihat Özdemir’e yönelik sözlerinden dolayı ağır bir para cezasına çarptırmış. Hem de onu yerinden ‘hoplatacak’ türden!

MAALESEF TARZ BU

Cezaya mevzu konu da malum, Altaylı’nın bir süre önce TV’de “Bu federasyon hadımdır. Bu federasyon iktidarsızdır. Nihat Özdemir oraya laf olsun diye süs olsun diye konmuştur. Yani şu bardağı da bardak abi diye oraya koymakla, o Nihat Abi’yi oraya koymak arasında zerrece fark yoktur” sözlerini kullandığı o meşhur program. Benim gibi birçok insan haklı olarak bu yaklaşımı yadırgamıştı. Yanlıştı. Neyse ki, RTÜK atlamamış! Re’sen incelemeye almış, sonuçta da ağır bir cezaya hükmetmiş. Maalesef bizim alanda ‘tarz’ bu! Jargon bu. Benden söylemesi, sporda şiddet – middet, kanun- manun diyoruz ama öncelikle spor medyası başkentimiz tarafından ‘keşfedilmeyi’ bekliyor!