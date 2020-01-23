Bilinçli kartlara bilinçsiz bakış

Eskiden malzemesi bol denince aklıma ‘pizza’ gelirdi. Şimdi ‘Riva’ geliyor, ne hikmetse! Sağ olsun Futbol Federasyonumuz, malzemesiz bırakmıyor bizleri! Bilgisizliğin ve tecrübesizliğin üzerine bir de zaman zaman acemilik eklenince al sana ‘bol malzemeli Riva.’ Bu defa da konu, Vedat Muriç’in PFDK’ya sevk meselesi... Gerekçe: Bilinçli kart görme. Delil: ‘Niyet okuma’ yöntemi! Çünkü bu konuda ne hakem ne gözlemci ne de temsilci raporlarında herhangi bir ifade var. Ek rapor isteme, ekstra görüntü vs. de yok. Ama ne var?.. Medyada ve sosyal medyada Vedat’ın bu kartı bilinçli gördüğü yönünde genel kanaat! Tıpkı Fatih Terim’in Tuzla maçı sonrası muhabirin, “Hocam koridorda yaşanan olaylarla ilgili yorumunuz nedir?” sorusuna, “Gereğini yaptık yakışanı yaptık” cevabıyla neyi kast ettiği yönünde oluşan o genel kanaat gibi. Ama o gün için “Niyet okuyamayız” deniliyordu; bugün için “Niyet belli” deniliyor.
NİYET OKUMA
Ne var?.. Vedat’ın art arda iki defa sarı kartlık girişimde bulunması. Önce topsuz alanda rakibine faullü hareket yapması, ardından hakem düdüğü çaldıktan sonra topa vurması. Ne var? Bir de bir muhabir arkadaşımızın maç sonu yaptığı paylaşım var. “Vedat Muriç’e ‘Bilerek mi kart gördün, konuşabilir miyiz?’ diye sordum. Gülümsedi. “Konuşamam, konuşursam ceza alırım dedi” paylaşımı var. Peki, bunda ne var? Orada da ‘niyet okuma’ var. Vedat’ın “Konuşursam ceza alırım” sözünden, ‘37. maddeyi kast ediyor’ niyetini okuma var. Acaba Vedat’ın burada konuşamamaktan kastı, ‘kulübün genel olarak kart gören oyunculara
koyduğu konuşma yasağı filan olabilir mi?’ diye düşünen yok. Peki, ne var? Geçmişte bu yönde kurulların yaptığı sevkler ve çıkan cezalar var. O zaman ver PFDK’ya gitsin! Çünkü ortada bunca (!) argüman var, öyle değil mi? Ama dönüp ‘acaba o gün bu ihlâlden ceza hangi gerekçe ile verilmiş?’ diye bakan bir Allah’ın kulu yok.
SOMUT DELİL NEREDE?
Ne açıp 18 Aralık 2014’te bu ihlâlden cezalandırılan Karabüksporlu Mabiala ve 24 Aralık 2014’te yine aynı ihlâlden yani bilinçli kart görmeden cezalandırılan Bursasporlu Josue için Tahkim Kurulu’nun verdiği kararların ‘gerekçesine’ bakan var, ne de bu iki oyuncunun forma giydiği takımların teknik adamları Tolunay Kafkas ve Şenol Güneş’in ilgili talimat maddesinden habersiz, maç sonu yaptıkları “Evet, arkadaşlar bilerek kart gördüler” açıklamalarından haberi olan. O gün sevk yapılır ve ardından da ceza verilirken, ‘eldeki somut gerekçe’ her iki futbolcunun teknik adamlarının maç sonunda yaptıkları açıklamalardı. İki teknik adam da oyuncularının bu kartları, cezalarını oynayacakları kupa maçında çekmek için gördüklerini ifade etmişti. Bugün ise ortada, ‘efendim, emsal var’ diyerek üstlerini yanıltan, emsal gösterilen hadiselerde ‘teknik adam itiraflarının somut delil’ olarak kullanıldığından bihaber, acemi bir TFF Hukuk Müşavirliği var. Ortada somut bir delil ve veri yokken ‘niyeti böyleydi’ demek, hukukun temel ilkelerine uyuyor mu, Sayın TFF Hukuk Müşavirliği’nin güzide avukatları? Sayın Hukuktan Sorumlu Başkan Vekilimiz Mehmet Baykan. Ve sevk öncesi konudan haberdar edilen Sayın Başkan Nihat Özdemir...
GÖZ DOKTORUNA DİŞ RÖNTGENİ GÖSTERMEK!
Tahkim Kurulu... Bir nev’i futbolun Anayasa Mahkemesi’dir orası. Futbol adına son sözü onlar söyler. Tıpkı bugün; Türk futbolunun 1 numaralı gündemi haline gelen Kulüp Lisans Talimatı konusunda yapılan değişiklikleri, başvuruları, itirazları ‘değerlendirip’ (!) son sözü söyledikleri gibi... Diyelim Kulüp Lisans Kurulu bir karar açıklıyor. Sonra X kulüp buna itiraz edecek. Gideceği ‘mali verilerle’ olmazını izah edeceği yer, ‘onlar.’ Yani o hukukçu arkadaşlarımız! Peki, Allah aşkına... Biri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre yetkilendirilmiş yeminli mali müşavir; ikisi; 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yayınlanan Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nca yetkilendirilmiş bağımsız denetçi; bir diğeri; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre yetkilendirilmiş serbest muhasebeci mali müşavir; diğer iki üyesi, işletme veya ekonomi alanında en az beş (5) yıllık mesleki deneyime sahip. Kısaca her biri mali işlerde uzman, bu işin adeta ‘bilirkişisi’ olan; bu Kulüp Lisans Kurulu’nun verdiği kararlar ve o kararlara karşı yapılan itirazlar konusunda ‘nihai sözü’ Tahkim Kurulu’ndaki ‘hukukçu’ arkadaşlarımız mı söyleyecek?
HANGİ BİLGİ, BECERİ?
Söyler misiniz bana, o hukukçu arkadaşlar, bu başvuruları, hangi bilgi, beceri ve tecrübeyle değerlendirip karara bağlayacak? Bugün Fenerbahçe’nin, Beşiktaş’ın, yarın bir başka kulübün, Lisans Kurulu’nun verdiği karara karşı yaptığı itirazı, gerekçelerini, hangi bilgiyle değerlendirip onayacak veya bozacaklar? Tahkim Kurulu’ndaki o hukukçu arkadaşlarımızın, o kulüp mali işler direktörleri ve CFO’larının ‘mali terimlerle ve rakamlarla’ yaptıkları o sunumlar karşısında ‘düştükleri durum’ (!) sizce, Ersin ve Tümer kardeşimizin o gün ekranda düştükleri durumdan farklı mıdır? Göz doktorunun önüne diş röntgenini koyup,“Hocam kanal tedavisi gerekir mi gerekmez mi?” demekten pek de farklı değil bu tablo.
HA MANDRAKE, HA NWAKAEME
Sihirbaz; numaraları ve el hareketleriyle halkı eğlendiren kişi demek. Tıpkı Trabzonsporlu Nwakaeme gibi. Aradaki tek farkı, sihirbazın işini ‘eliyle’, Nwakaeme’nin ise ‘ayağı’ ile yapıyor olması. Nwakaeme de bir sihirbaz gibi, izleyenleri bol bol eğlendiriyor. Tıpkı bir sihirbaz gibi karşısına gelen rakibi
bir anda ‘yok edebiliyor’, ayağındaki topu nereden, nasıl çıkartacağını kimse kolay kolay kestiremiyor. Onu farklı ve özel kılan da bu zaten. Açıkçası onu izleyince içimden “Nwakaeme misin, Mandrake misin be adam” diyesim geliyor. Bir değil, iki değil, üç değil, Trabzonspor’a geldiğinden beri aynı kalite.
Bilinçli kartlara bilinçsiz bakış
Tahir Kum yazdı...
Eskiden malzemesi bol denince aklıma ‘pizza’ gelirdi. Şimdi ‘Riva’ geliyor, ne hikmetse! Sağ olsun Futbol Federasyonumuz, malzemesiz bırakmıyor bizleri! Bilgisizliğin ve tecrübesizliğin üzerine bir de zaman zaman acemilik eklenince al sana ‘bol malzemeli Riva.’ Bu defa da konu, Vedat Muriç’in PFDK’ya sevk meselesi... Gerekçe: Bilinçli kart görme. Delil: ‘Niyet okuma’ yöntemi! Çünkü bu konuda ne hakem ne gözlemci ne de temsilci raporlarında herhangi bir ifade var. Ek rapor isteme, ekstra görüntü vs. de yok. Ama ne var?.. Medyada ve sosyal medyada Vedat’ın bu kartı bilinçli gördüğü yönünde genel kanaat! Tıpkı Fatih Terim’in Tuzla maçı sonrası muhabirin, “Hocam koridorda yaşanan olaylarla ilgili yorumunuz nedir?” sorusuna, “Gereğini yaptık yakışanı yaptık” cevabıyla neyi kast ettiği yönünde oluşan o genel kanaat gibi. Ama o gün için “Niyet okuyamayız” deniliyordu; bugün için “Niyet belli” deniliyor.
NİYET OKUMA
Ne var?.. Vedat’ın art arda iki defa sarı kartlık girişimde bulunması. Önce topsuz alanda rakibine faullü hareket yapması, ardından hakem düdüğü çaldıktan sonra topa vurması. Ne var? Bir de bir muhabir arkadaşımızın maç sonu yaptığı paylaşım var. “Vedat Muriç’e ‘Bilerek mi kart gördün, konuşabilir miyiz?’ diye sordum. Gülümsedi. “Konuşamam, konuşursam ceza alırım dedi” paylaşımı var. Peki, bunda ne var? Orada da ‘niyet okuma’ var. Vedat’ın “Konuşursam ceza alırım” sözünden, ‘37. maddeyi kast ediyor’ niyetini okuma var. Acaba Vedat’ın burada konuşamamaktan kastı, ‘kulübün genel olarak kart gören oyunculara
koyduğu konuşma yasağı filan olabilir mi?’ diye düşünen yok. Peki, ne var? Geçmişte bu yönde kurulların yaptığı sevkler ve çıkan cezalar var. O zaman ver PFDK’ya gitsin! Çünkü ortada bunca (!) argüman var, öyle değil mi? Ama dönüp ‘acaba o gün bu ihlâlden ceza hangi gerekçe ile verilmiş?’ diye bakan bir Allah’ın kulu yok.
SOMUT DELİL NEREDE?
Ne açıp 18 Aralık 2014’te bu ihlâlden cezalandırılan Karabüksporlu Mabiala ve 24 Aralık 2014’te yine aynı ihlâlden yani bilinçli kart görmeden cezalandırılan Bursasporlu Josue için Tahkim Kurulu’nun verdiği kararların ‘gerekçesine’ bakan var, ne de bu iki oyuncunun forma giydiği takımların teknik adamları Tolunay Kafkas ve Şenol Güneş’in ilgili talimat maddesinden habersiz, maç sonu yaptıkları “Evet, arkadaşlar bilerek kart gördüler” açıklamalarından haberi olan. O gün sevk yapılır ve ardından da ceza verilirken, ‘eldeki somut gerekçe’ her iki futbolcunun teknik adamlarının maç sonunda yaptıkları açıklamalardı. İki teknik adam da oyuncularının bu kartları, cezalarını oynayacakları kupa maçında çekmek için gördüklerini ifade etmişti. Bugün ise ortada, ‘efendim, emsal var’ diyerek üstlerini yanıltan, emsal gösterilen hadiselerde ‘teknik adam itiraflarının somut delil’ olarak kullanıldığından bihaber, acemi bir TFF Hukuk Müşavirliği var. Ortada somut bir delil ve veri yokken ‘niyeti böyleydi’ demek, hukukun temel ilkelerine uyuyor mu, Sayın TFF Hukuk Müşavirliği’nin güzide avukatları? Sayın Hukuktan Sorumlu Başkan Vekilimiz Mehmet Baykan. Ve sevk öncesi konudan haberdar edilen Sayın Başkan Nihat Özdemir...
GÖZ DOKTORUNA DİŞ RÖNTGENİ GÖSTERMEK!
Tahkim Kurulu... Bir nev’i futbolun Anayasa Mahkemesi’dir orası. Futbol adına son sözü onlar söyler. Tıpkı bugün; Türk futbolunun 1 numaralı gündemi haline gelen Kulüp Lisans Talimatı konusunda yapılan değişiklikleri, başvuruları, itirazları ‘değerlendirip’ (!) son sözü söyledikleri gibi... Diyelim Kulüp Lisans Kurulu bir karar açıklıyor. Sonra X kulüp buna itiraz edecek. Gideceği ‘mali verilerle’ olmazını izah edeceği yer, ‘onlar.’ Yani o hukukçu arkadaşlarımız! Peki, Allah aşkına... Biri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre yetkilendirilmiş yeminli mali müşavir; ikisi; 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yayınlanan Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nca yetkilendirilmiş bağımsız denetçi; bir diğeri; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre yetkilendirilmiş serbest muhasebeci mali müşavir; diğer iki üyesi, işletme veya ekonomi alanında en az beş (5) yıllık mesleki deneyime sahip. Kısaca her biri mali işlerde uzman, bu işin adeta ‘bilirkişisi’ olan; bu Kulüp Lisans Kurulu’nun verdiği kararlar ve o kararlara karşı yapılan itirazlar konusunda ‘nihai sözü’ Tahkim Kurulu’ndaki ‘hukukçu’ arkadaşlarımız mı söyleyecek?
HANGİ BİLGİ, BECERİ?
Söyler misiniz bana, o hukukçu arkadaşlar, bu başvuruları, hangi bilgi, beceri ve tecrübeyle değerlendirip karara bağlayacak? Bugün Fenerbahçe’nin, Beşiktaş’ın, yarın bir başka kulübün, Lisans Kurulu’nun verdiği karara karşı yaptığı itirazı, gerekçelerini, hangi bilgiyle değerlendirip onayacak veya bozacaklar? Tahkim Kurulu’ndaki o hukukçu arkadaşlarımızın, o kulüp mali işler direktörleri ve CFO’larının ‘mali terimlerle ve rakamlarla’ yaptıkları o sunumlar karşısında ‘düştükleri durum’ (!) sizce, Ersin ve Tümer kardeşimizin o gün ekranda düştükleri durumdan farklı mıdır? Göz doktorunun önüne diş röntgenini koyup,“Hocam kanal tedavisi gerekir mi gerekmez mi?” demekten pek de farklı değil bu tablo.
HA MANDRAKE, HA NWAKAEME
Sihirbaz; numaraları ve el hareketleriyle halkı eğlendiren kişi demek. Tıpkı Trabzonsporlu Nwakaeme gibi. Aradaki tek farkı, sihirbazın işini ‘eliyle’, Nwakaeme’nin ise ‘ayağı’ ile yapıyor olması. Nwakaeme de bir sihirbaz gibi, izleyenleri bol bol eğlendiriyor. Tıpkı bir sihirbaz gibi karşısına gelen rakibi
bir anda ‘yok edebiliyor’, ayağındaki topu nereden, nasıl çıkartacağını kimse kolay kolay kestiremiyor. Onu farklı ve özel kılan da bu zaten. Açıkçası onu izleyince içimden “Nwakaeme misin, Mandrake misin be adam” diyesim geliyor. Bir değil, iki değil, üç değil, Trabzonspor’a geldiğinden beri aynı kalite.