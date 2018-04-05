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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Yazarlar
05.04.2018 - 01:31, Son Güncelleme:

Ronaldo Elbistanlı Gülbay için de gökyüzündeydi

Serhan ASKER
Serhan ASKER
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Serhan ASKER
Serhan ASKER

Ronaldo’nun nefis golü, Kızılay’da bir balona atmaya çalıştığı röveşata ile haberlere konu olan, ardından Elbistan Belediyespor’a Gülbay’ı akıllara getirdi.

Biz onun hidayete eremeyen ‘balona röveşata’sını günlerce dilimize doladık... Aslında Ankara’nın göbeğinde yapılan muazzam özgüven patlaması bizim çocukluğumuza da hoyratça bir ara pasıydı... Masumiyet dolu mahalle maçlarında o hareketi yapmak için hangimiz belimize ait kemiklerin canına okumadı ki...

Hele maçımızı manitamiz da izliyorsa... Ağzımızı sonuna kadar açıp sonuçta “Küttt” diye yere kapaklanıp “Offf anamm” nidasıyla yaşadığımız hüsranımızı tatlı tatlı anımsattı bize Elbistanlı Gülbay Türkücü... “Varsın sonunu getiremiş olsun... Zamanlama hatasıydı onunki. En şatafatlı şöhretler de bu yer çekimi kanununa meydan okuyan hareketi çoğu kez dağlara taşlara yapmıyor mu... Zaten biz de Gülbay kardeşimizin o son omuz hareketine hürmet ettik” dedik neticede...

Cristiano Ronaldo’nun akıllara ziyan roveşatasıyla aklım bizim Gülbay’a gitti... Doğrusu Juventus-Real Madrid maçının ilk yarısını izledim ama devre arasında Ahmed Arif’in Leyla Erbil’e yazdığı mektuplarına daldım... Laliko’suna hep röveşatalık laflar etmiş o da... “Bineceğin trenlerin soluğu tükenmesin. Ayağını attığın yerler deprem görmesin. Denizler uslu, vapurlar yollu olsun. Kurban olur çoban dururum senin dillerine”...


FiZiK KANUNLARINI ALAYA ALAN EFSANELER
Ronaldo o gölü atınca sevgili Mehmet Ayan “Benim bildiğim Serhan Asker bu golden bir Van Basten-Dassaev öyküsü çıkarır ve yazar” tweet’i paylaştı... Paylaşımı görünce dünyanın bir kez daha fizik, matematik ne varsa hepsinin kural ve kanunlarını alaya alan bir gol gördüğünü düşündüm...

1988 Avrupa Futbol şampiyonasının finalinde (Hollanda-SSCB) Van Basten’in Dassaev’e attığı dehşet golü anımsayanlar iyi bilir... “Yüzyılın golü” dedi çoğu otorite... 4 yıl önce Moskova’da karlı bir günde o mantığımızı paçavraya çeviren golü Dassaev’e sorduğumda akıl dolu bir yanıt almıştım... “O gol Van Basten attığı için değil Dassaev yediği için yüzyılın golüdür”


PANENKA’NIN BUFFON’U MAİER’Dİ...
Böylesi golleri de hep devler yiyor... Tarih boyunca böyle olmuş. Sepp Maier’in Antonin Panenka’dan 1976 Avrupa Şampiyonası finalde yediği gol hala başına bela... 6 sene önce o futbol literatürüne geçen penaltı vuruşun kahramanı Panenka ile Prag’da konuşurken, dostu Sepp’ i aradı... Kahkahalarla... Almanya’da telefonu Maier yanındaki bir başka efsane Gerd Müller’e açtırmıstı... Bıkmış çünkü Panenka’ya cevap vermekten...


DEV KALECİLERİN KÖTÜ KADERİ
Efsane kalecilerin işte böyle de bir kaderi var... Ronaldo’nun golü de yaşayan efsane, büyük karizma Gianluigi Buffon’a nasip oldu... O da göz kamaştırıcı vuruşa çizgide şapka çıkarmaktan başka hiç bir şey yapamadı... Tıpkı Dassaev ve Maier gibi...

Futbol dünyasının son harikası bir röveşata ile geldi... İlginç bir tarihi var bu güzel anın... köken olarak İngilizce.... Reverseshot.... ‘Reverse’ geri, ters; ‘shot’ ise şut demek olduğuna göre ters geri vuruş diyebiliriz. Türk Dil Kurumu da bu izleyende heyecan yaratan hareketi, “Futbolda yüksekten gelen topa gövdeyi sırtüstü devirip makas yaparak vurma” olarak tanımlıyor.

İlk röveşata, 1914’te Şili’ye iltica eden İspanyol Ramon Unzaga tarafından yapıldı. Sonra 1930’da Brezilyalı Leonidas da Silva tarafından görücüye çıktı. Ve bu çılgın vuruş 1960’larda Pele’nin tekeline girdi. Sonra kimler yapmadı ki.... Eusebio.... Rivaldo.... Hugo Sanchez.... Ve Moussa Sow...


BUFFON’UN KARİYERİYLE DALGA GEÇEN GOL
TRT ekranlarında keyifle izlenen maçta o gol Erdoğan Arıkan’ın iştah dolu anlatımıyla Turkiye’yi büyüledi... Hepimiz o an hayretler içine girdik ama bu gezegen de bir kişi vardı ki o bambaşka dünyalara gitti...

Kızılay Meydanı’nda yarım kalan hareket Juventus Arena’da tamamlandı... Ronaldo’nun kısa bir süreligine gökyüzüne misafir olup sonrasında Buffon’un kariyeriyle dalga geçen vuruşunda Elbistan’da bir evde hayalleri olan bir genç ayağa kalktı ve “İşte tam da buydu” dedi içinden...
Kazandığı milyon dolarlarla kimsesiz, yetim, engelli, yoksul binlerce insana omuz veren Cristiano Ronaldo bu kez hem de sadece 1 saniyelik bir hareketle çok uzaklarda bir insanın yüreğine dokundu... Gülbey’in sosyal medyadaki hesabında adı neydi biliyor musunu? ‘Ronaldo Ciristiyano’...

Serhan ASKER
Serhan ASKER
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