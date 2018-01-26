Sponsorluğun önemi, çubuklu’nun değeri…

Hafızalarda yer edenler ve 3 Temmuz döneminde yaşananlar, üzerinden geçen yıllara ragmen hala tazeyken, bu beklenenleri yapabilmek ve donmuş buzları eritmek her zaman çok kolay olmayabiliyor.

Devre arası kamp ve transfer döneminin belki de en hareketli gelişmesiydi… Fenerbahçe için bir sol bek ya da santrfor transferi değildi ama sponsorluk yankısı, transfer kadar büyük oldu. Formadaki göğüs sponsorluğu için Acıbadem Grubu ile 3+3 toplam 6 yıllık bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma gereği ilk 3 yıl için 55 milyon doların (209 milyon 352 bin TL) peşin olarak Fenerbahçe Kulübü'ne ödeneceği açıklandı. Başkan Aziz Yıldırım ve Mehmet Ali Aydınlar'ın, sonraki 3 yıl icin ise yeniden masaya oturup anlaşacakları belirtildi.

Dün dündür bugün bugün… Aslında sponsorlukla ilgili ifade edilenler yanlış da değil. Önemli olan Fenerbahçe ve kulübün bu sponsporlukla sağlanacak ekonomik çıkarları… “Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır” gibi yapıcı ve olumlu yaklaşımlar dönemindeyiz… Bu pakete Fenerbahçe Kadın Voleybol şubesine 2 yıllık sponsorluk ve kurulacak olan Fenerbahçe Üniversitesi'ne 9 milyon dolar bütçeli büyük bir katkı da dahil.

Şimdi bu anlaşma vesilesiyle, tüm zamanların en pahalı fotoğraflarından birini görme fırsatına da erişilmiş olundu. Aslında bir spor ve sponsorluk fotoğrafıydı ve Fenerbahçe açısından parlak bir devre arası transferi yapılmışcasına takdir edilmesi de bekleniyordu… Ekonomik dengeler ve faydalar düşünüldüğünde, evet belki de tam zamanında imzalanmıştı… Hatta böyle güçlü ve uzun vadeli bir sponsorluk anlaşması yapılabilmişken, keşke sezon başında olup ilk devre de Fenerbahçe futbol takımı için forma sponsorsuz geçirilmemiş olurdu. Zaman ve zamanlama her zaman manidardır, herşeyin ve herkesin bir zamanı, dönemi, işlevi vardır. Bu bol bütçeli sponsorluk fotoğrafı da bunun yansımasıdır.

O FORMALARA BAKTIM

Bu bütçe ve maddi katkılar Fenerbahçe kulübüne forma sponsorluğu olmadan da aktarılabilir miydi, zamanında sözü edilen miktarların kulübe geri dönüşü farklı yollarla yapılabilir miydi tartışılır.

Bir an durup, o fotoğraftaki masada özenle serilmiş olan formalara baktım… Aklıma masumiyet karinesi geldi… Orada duran formalar ve armalar en başından beri hep masumdu temizdi. Söz konusu masumiyet ilkesi dünyanın her ülkesinde açıkça kabul ediliyordu. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde olduğu gibi Anayasa’da da yer alan “Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz” yönündeki düzenleme artık standarttı.

Fenerbahçe ise, 3 Temmuz’da bu standarda tabi tutulmadı, daha ortada iddianame bile yokken, soruşturma gizliyken en başından “durum vahim” denildi. Kararı UEFA verdi gönderilmiş yazı var denildi, o yazıya da yıllardır ulaşılamadı. Fenerbahçe’yi en verimli, en güçlü ve hevesli döneminde Şampiyonlar Ligi’nden men eden, kulübün 2 milyar dolar civarındaki piyasaya değerini kaybettiren ve camia olarak itibarsızlaştırmaya çalışan, işte o dönüm noktası karar ve dönemdi...

Bugüne hızlıca geri dönersek, futbolda ekonomi ve finansal şartlar her zaman önemlidir, kulüpler için kriz dönemidir sponsorluklar şarttır… Ne olursa olsun sporun, futbolun içinde bu gibi tartışmalı sponsorluklar da olacaktır. Zamanında verilen maddi manevi zararlar mutlaka geç de olsa telafi edilebilir ve edilmelidir de… Formadaki göğüs sponsorluğu ayrıca mühimdir, çünkü formanın göğüsteki ön yüzü vizyonu, yüreği, bir nevi sari lacivert atan kalbidir. Sadece, o çubuklu forma kutsaldır, onun eşsiz değeri ve 111 yıllık kıymetli tarihi, yüzü ve ruhu hep aydınlık kalsın...